51 ülkeden 305 pilot İstanbul’da bir arada

Hayati ARIGAN

İstanbul’da düzenlenen organizasyonda; uçuş emniyeti, pilotların çalışma koşulları, sek­törel regülasyonlar ve havacılığın geleceğine ilişkin kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alın­dı.

20 yıl aradan sonra yeniden İs­tanbul’da gerçekleşen konferan­sın açılışında konuşan TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Ürek­soy, IFALPA’nın 70’ten fazla ülke­de 160 binden fazla pilotu temsil ettiğini belirterek, “Pozitif emni­yet kültürü, modern havacılığın en kritik unsurlarından biridir. Açık iletişim, raporlamanın teş­vik edilmesi ve hatalardan öğren­meyi esas alan bu anlayış, sektö­rün sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor” dedi.

Türk sivil havacılığının yapısal ihtiyaçları gündemde

Konferansta yalnızca küre­sel havacılık gündemi değil, Türk sivil havacılık sektörünün yapı­sal ihtiyaçları da gündeme taşın­dı. Pilotlara hususi pasaport ve­rilmesi, havacılık sektörüne özel bir iş kanunu oluşturulması ve fi­ili hizmet süresi zammı gibi dü­zenlemeler; sektörün sürdürüle­bilirliği ve deneyimli insan kay­nağının korunması açısından önemli başlıklar arasında yer al­dı. Okan Üreksoy, havacılık sek­töründe uçucu personelin çalış­ma koşullarını düzenleyen özel bir ‘Havacılık Meslek Yasası’ bu­lunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, bu durumun yalnızca özlük hakları açısından değil, uçuş emniyeti bakımından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Pilotlara küresel ve uyumlu düzenlemeler

IFALPA Başkanı kaptan pilot Ron Hay ise pilotların, havacı­lık güvenliği düzenlemeleri ile iş kanunları arasında sıkışan kar­maşık bir sistemde görev yap­tığını belirtti. Hay, “Pilotlar tek bir ülkede, tek bir sistem içinde ya da öngörülebilir saatlerde ça­lışmıyor. Bir görev günü İstan­bul’da başlayıp başka bir kıtada sona erebilir. Bu nedenle küre­sel ve uyumlu düzenlemelere ih­tiyaç var” dedi. Ulusal ve bölgesel farklılıkların çalışma standart­larını olumsuz etkileyebildiği­ne dikkat çeken Hay, düzenleyici kurumların havacılığın uluslara­rası yapısına uygun, tutarlı ve gü­venliği merkeze alan yasal çer­çeveler oluşturması gerektiğini vurguladı.

Konferans, 26 Nisan Dünya Pi­lotlar Günü kapsamında düzen­lenen etkinliklerin en önemli ayağını oluşturuyor. Türk hava­cılığının öncülerinden Fesa Ev­rensev’in 1912 yılında ilk uçuşu­nu gerçekleştirdiği tarih olarak kabul edilen 26 Nisan, uluslara­rası düzeyde Dünya Pilotlar Gü­nü olarak anılıyor.