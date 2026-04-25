51 ülkeden 305 pilot İstanbul’da bir arada
Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu’nun (IFALPA) 80. Konferansı, 51 ülkeden toplam 305 pilotun katılımıyla İstanbul’da başladı. 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye’nin küresel havacılık ekosistemindeki rolü gözler önüne serildi.
Hayati ARIGAN
İstanbul’da düzenlenen organizasyonda; uçuş emniyeti, pilotların çalışma koşulları, sektörel regülasyonlar ve havacılığın geleceğine ilişkin kritik başlıklar uluslararası perspektifle ele alındı.
20 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da gerçekleşen konferansın açılışında konuşan TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, IFALPA’nın 70’ten fazla ülkede 160 binden fazla pilotu temsil ettiğini belirterek, “Pozitif emniyet kültürü, modern havacılığın en kritik unsurlarından biridir. Açık iletişim, raporlamanın teşvik edilmesi ve hatalardan öğrenmeyi esas alan bu anlayış, sektörün sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyor” dedi.
Türk sivil havacılığının yapısal ihtiyaçları gündemde
Konferansta yalnızca küresel havacılık gündemi değil, Türk sivil havacılık sektörünün yapısal ihtiyaçları da gündeme taşındı. Pilotlara hususi pasaport verilmesi, havacılık sektörüne özel bir iş kanunu oluşturulması ve fiili hizmet süresi zammı gibi düzenlemeler; sektörün sürdürülebilirliği ve deneyimli insan kaynağının korunması açısından önemli başlıklar arasında yer aldı. Okan Üreksoy, havacılık sektöründe uçucu personelin çalışma koşullarını düzenleyen özel bir ‘Havacılık Meslek Yasası’ bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, bu durumun yalnızca özlük hakları açısından değil, uçuş emniyeti bakımından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi.
Pilotlara küresel ve uyumlu düzenlemeler
IFALPA Başkanı kaptan pilot Ron Hay ise pilotların, havacılık güvenliği düzenlemeleri ile iş kanunları arasında sıkışan karmaşık bir sistemde görev yaptığını belirtti. Hay, “Pilotlar tek bir ülkede, tek bir sistem içinde ya da öngörülebilir saatlerde çalışmıyor. Bir görev günü İstanbul’da başlayıp başka bir kıtada sona erebilir. Bu nedenle küresel ve uyumlu düzenlemelere ihtiyaç var” dedi. Ulusal ve bölgesel farklılıkların çalışma standartlarını olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Hay, düzenleyici kurumların havacılığın uluslararası yapısına uygun, tutarlı ve güvenliği merkeze alan yasal çerçeveler oluşturması gerektiğini vurguladı.
Konferans, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin en önemli ayağını oluşturuyor. Türk havacılığının öncülerinden Fesa Evrensev’in 1912 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdiği tarih olarak kabul edilen 26 Nisan, uluslararası düzeyde Dünya Pilotlar Günü olarak anılıyor.