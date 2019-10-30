53 Türk firması Batimat için gidiyor

30 Ekim 2019

Yapı sektörü için dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan ve bu sene 60'ıncısı düzenlenecek olan Batimat Fuarı 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek. İki binden fazla firmanın katılacağı fuara 350 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Dünyanın her yerinden sektör profesyonelinin katılacağı fuara İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) olarak milli katılım gerçekleştirdiklerini ifade eden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, toplamda 53 Türk firmasının fuardaki yerini alacağını söyledi.

Fransa'ya ihracatın artırılabileceği en büyük platform

Batimat'ın Avrupa’nın sektördeki en büyük ikinci fuarı olduğuna işaret eden Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Serdar Urfalılar, Türk firmaları açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti. Fuarın ziyaretçi dağılımına bakıldığında dağılımın en fazla Avrupa’dan, sonrasında Fransızca konuşan ülkelerden olduğunu söyleyen Urfalılar, "Fransa'nın yapı malzemeleri açısından dünya ihracatından aldığı pay yüzde 2.6, dünya ithalatından aldığı pay ise yüzde 3.8 seviyesinde. Fransa’nın ithalatında Türkiye'nin payı ise yüzde 1.5. Fransa yapı malzemeleri sektöründe en fazla ihracat yaptığımız 8. ülke konumunda bulunuyor. Fuarı Türk firmalarının Fransa'ya ihracatlarını artırabileceği en büyük platform olarak değerlendiriyoruz. Müteahhitlik hizmetleri açısından bakıldığında dünyanın önde gelen Fransız müteahhitlerin ziyaret ettiği fuarda birçok Türk firması sadece Avrupa’ya değil aynı zamanda bu firmaların dünyada proje yaptıkları bölgelere de satış yapabiliyor." dedi.

İnovasyon Ödüllerinde Türk markası yer almıyor

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar da geçtiğimiz yıl yapı sektörünün ticari hacminin 33 milyar doların üstünde gerçekleştiğini belirtti. Urfalılar, bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise sektörün ihracatının yüzde 1 artışla 16.3 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonunda 22 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayıp aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarda her dönem İnovasyon Ödüllerinin verildiğini hatırlatan Urfalılar, "Bu yıl inşaat sektörü profesyonellerinin kendi çıkarlarını keşfedebilecekleri ve kullanabilecekleri 140 inovasyon ürünü sergilenecek. İnovasyon Ödüllerine seçilen 140 ürün içinde Türk Markası yer almıyor. Önümüzdeki dönemde bu listeye Türk firmalarının katılımını öngörüyoruz." dedi.

Urfalılar, fuarda Türk firmalarının yeni bağlantılar kurmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.