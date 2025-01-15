 55 şirketin çatısı Pasifik’in 5’inci halka arzı holding oldu

Recep ERÇİN

Beşinci halka arza hazırlanan Pasifik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Teknoloji'nin faaliyet gösterdiği alanlarda iş birlikleri ve yeni satın almalara açık olduklarını söyledi.

Pasifik Holding çatısı altındaki 55 şirketin toplam cirosunun 90 milyar TL, çalışan sayısının 2 bin 500 olduğunu belirten Erdoğan, holdingin özkaynakları 23,4 milyar TL olmasına karşın bütün şirketler özelinde bakıldığında özkaynakların 42 milyar TL civarında olduğunu açıkladı. Fatih Erdoğan, teknoloji ve lojistik tarafında daha da büyüyeceklerini söyledi.

Erdoğan: Onay sürecindeyiz

Pasifik Holding’in halka arz sürecini başlattıklarını açıklayan Erdoğan, dün İstanbul’da şirket yöneticileriyle birlikte düzenlediği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “40 yıllık geçmişe sahip ilk halka açık şirketimiz Orçay, Next Level markalı projeleriyle bulunduğu bölgeye ilkleri getiren Pasifik GYO, Türkiye’nin tek uluslararası demir yolu lojistiği şirketi Pasifik Eurasia, yerli ve milli teknoloji ile Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Pasifik Teknoloji olmak üzere dört şirketimiz Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Halka açılma vizyonunu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için 2025 yılında Pasifik Holding’i de halka açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzla ilgili SPK’ya izahnamemizi sunduk. Şu anda onay sürecindeyiz” dedi.

“Konut üretmek sosyal sorumluluk”

Pasifik GYO’nun net aktif değerinin 40 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, 2025 yılında faizlerin düşmesiyle gayrimenkul piyasasında hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Gayrimenkul tarafında bir sosyal sorumluluk projesi olarak sosyal konut hakkında ne düşündüklerini sorduğumuzda, mevcut finansal koşullar dikkate alındığında gayrimenkul geliştiriciliğinin sosyal sorumluluk boyutunu aldığını dile getiren Fatih Erdoğan, “Arzın kısıtlanmaması gerektiğini, artırılması için tedbirler alınması gerektiğini, esas çözümün bu olduğunu anlatıyoruz. Konut tarafında iş yapan şirketlerin hepsi aslında büyük bir sosyal sorumluluk yerine getiriyorlar. Faizler yüzde 50-60’a çıkmış, kimse konutun yanından geçmiyor, konut geliştirmek bu ortamda zor. Projeleri durdurmadan devam etmek hakikaten zor.

Bu anlamda gayrimenkul geliştirmeye devam etmek başlı başına bir sosyal sorumluluk. Devletimize de görevler düşüyor ama çok büyük işler var; deprem yaşadık. Çalışmalar deprem bölgesinde yoğunlaştı. Önümüzdeki yıldan itibaren genele yayılan bir hamle olacaktır. Biz de sektöre katkı vererek üzerimize düşen görevi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hızlı tren hatlarında yük de taşınmalı”

“Kurulduğumuz ilk günden beri bu coğrafyada yaptığımız girişimler ve yükün merkezi konumunda olan Çin’de yapılan iş birliklerimizin de etkisiyle bu güzergahtaki iş hacmimizin giderek artacağına hep birlikte şahit olacağız” diyen Fatih Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in demir yolu yatırımlarına ağırlık verileceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, kamudan beklentilerini sorduğumuzda, şu mesajları verdi: “Kalkınma Yolu büyük bir fırsat. Orta Koridorun önemi artıyor. Zengezur Koridoru ve onun bağlantıları çok önemli. Kuzey Marmara’dan geçecek üçüncü köprü demir yolu hattı çok önemli.

Bu doğrudan taşımayı kolaylaştıracak. Yeni koridorlar; Suriye’deki gelişmeler sonrası o bölgenin demir yolu eksiklikleri giderilip aktif hale gelmesi, Irak’tan Kalkınma Yolu hepsinden önce önemli. Türkiye'de var olan hatların verimliliğinin artırılması, iltisak haklarının artırılması, demir yollarına bağlanmış liman, büyük tesis ve OSB’nin kalmaması. Ara taşımalar çıkıyor bunların giderilmesi kıymetli. Hızlı tren hatları çokça yapıldı. Bunlarda yük taşımacılığı da yapılabilmeli, teknolojik altyapısı var. Bunların bize sağlayacağı çokça kapasite artışı var.”

Giresun’a pelet fabrikası kurdu

Pasifik Holding bünyesinde bulunan enerji şirketlerinde yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye’de Mardin ve Edirne’de, Avrupa’da ise Romanya’da hayata geçeceğini aktardı. Yenilenebilir enerji yakıtı olan pelet üretimi yapan bir fabrika yatırımını Giresun’da hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, ayrıca “Sivas-Erzincan bölgesinde alınan üç işletme ruhsatı ile çinko ve kurşun ağırlıklı maden arama ve hazırlık çalışmalarına başladık. 2025 boyunca sondaj ve laboratuvar testleri yapılacak; maden rezervleri ve işletme metodolojileri netleştirilecek” bilgilerini paylaştı.

Savunma teknolojilerinde yatırım avına çıktı

Pasifik Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Titra’nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, “Bunun gibi yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik iş birliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık” dedi.