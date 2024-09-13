560'dan fazla mobilya firması Intermob çatısı altında buluştu

RX Tüyap tarafından Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) işbirliğiyle düzenlenen fuarda, ziyaretçiler orman ürünlerinden döşemelik malzemelere kadar geniş bir ürün yelpazesinde en son eğilimleri keşfedecek, sürdürülebilir çözümler ve yenilikçi teknolojiler ile tanışırken, dünya markalarıyla iş birliği yapma fırsatı yakalayacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, "Bu sene yurt dışından 21 farklı ülkeden 100'ün üzerinde katılımcımız var. Intermob Fuarı'mıza yaklaşık 120 farklı ülkeden 45 bine yakın ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.