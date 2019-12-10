6. Enerji Zirvesi’nde ‘Elektrikli ve Hibrit Araçlar’ konuşuldu

10 Aralık 2019

Ali ESKALEN - Kahramanmaraş



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve KSÜ Institute of Electricaland Electronics Engineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ve enerji alanında uzman isimlerle üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçlayan, her yıl enerji farklı bir konunun ele alındığı Enerji Zirvesi’nin altıncısında “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” konusu masaya yatırıldı.



KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen 6. Enerji Zirvesi’nin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. (Teknokent) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş yaptı. Öğrencilere girişimcilik alanında daha etkili projeler ortaya koymaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Güneş, “Teknokent olarak girişimci öğrencilerimize destek olma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülke olarak daha iyi seviyelere ulaşmak için teknoloji alanında atılımlar yapmalıyız.” şeklinde konuştu.



IEEE Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şekkeli de enerjinin dünyanın en öenmli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatarak gençlerin bu alandaki çabalarını desteklemenin herkesin ortak görevi olduğunu ifade etti.



Açılış konuşmalarının ardından iki oturumdan oluşan zirveye geçildi. Zirvenin ilk oturumunda Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, “Otomotivde Değişen Trendler, Elektrikli Araçların Rolü” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Elektrikli araçlardaki gelişmeler ve elektrikli araçların geleceği hakkında katılımcıları bilgilendiren Berkan Bayram, sunumunun ardından konuya ilişkin soruları cevaplandırdı.



Zirvenin ikinci oturumunda ise Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Dağıtım Hizmetleri Direktörü Muharrem Kalkan, “Yenilenebilir Enerji ve Geleceği” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken katılımcıların konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Oturumların tamamlanmasının ardından katkı sunanlara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.