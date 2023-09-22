7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için geri sayım başladı

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin teması, Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye" olarak belirlendi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası'nda, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konular; finans sektörünün önde gelen liderleri, ünlü akademisyen ve uzmanlarla ele alınacak kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun desteklediği, 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası panelleri, 2-6 Ekim'de çevrim içi olarak sanal platform üzerinden izlenebilecek.

Yatırımcı sayısı 7 milyon 350 bini aştı

Türkiye sermaye piyasalarında gerek arz gerek talep tarafında son yıllarda katlanarak artan ilgiyle tarihi rekorların kırıldığı bir dönemin yaşandığını hatırlatan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Geldiğimiz noktada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 350 binleri aşarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle salgın ve sonrasında sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin katlanarak büyümesi ve yeni yatırımcılar içerisinde gençlerin ve kadınların yoğunlukta olmasını sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye piyasası araçlarının getiri sunduğu gibi yüksek riskler de içerdiğini aktaran Öztop, sağlıklı bir yatırımın bilgiye dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısı ile mümkün olduğuna işaret etti. Finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurgulayan İbrahim Öztop, TSPB olarak son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yatırım ortamının etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetleri daha da güçlendirerek aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Geçmişin deneyimi ile geleceğin tasarımı

Öztop, "Sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm ekonomi paydaşları açısından geleceğe dair önemli ufukların ortaya konduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kongremizde; 'Ekonomi-Finans', 'Sürdürülebilirlik-Kentsel Dönüşüm' ve 'Dijitalleşme' ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları, 'geçmişin deneyimi ile geleceğin tasarımı' anlayışıyla ele alacağız. Kongremizi takiben gerçekleştireceğimiz 7. Dünya Yatırımcı Haftası'nda başta yatırımcılarımız ve gençler olmak üzere reel sektör şirketleri, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken paneller gerçekleştireceğiz" dedi.