7 ülkedeki işletmelerle çoklu işbirliği imkanı

KOBİ’lerin Uluslarara­sı Araştırma Faaliyet­leri Ağı’nın (IRA-SME) 36’ncı çağrısıyla KOBİ’lerin da­hil olduğu uluslararası araştır­ma, geliştirme ve yenilik proje­lerinin desteklenmesi amaçla­nıyor.

Ağ, KOBİ’lerin uluslararası projeler aracılığıyla teknolojik bilgi birikimi kazanmalarını, ge­rekli işbirliği ağlarında bulun­malarını ve küresel rekabet edi­lebilirliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye’den TÜBİTAK’ın ko­ordinasyonu sağladığı yeni çağ­rıyla ülkedeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılma­sı, KOBİ’lerin uluslararası tek­noloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlan­ması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİ’ler bünyesin­de içselleştirilerek özgün tekno­lojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve KOBİ’lerin ulus­lararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’den son başvuru tarihi 1 Ekim

Çağrı kapsamında değerlen­dirilecek projelerde “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeni­liği” odaklı projeler tercih edi­lecek. “Yeni ürün üretilmesi”, “ürün kalitesinin veya standar­dının yükseltilmesi”, “maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi”, “yeni üretim teknolojilerinin ge­liştirilmesi” hedefleri olan pro­jelere destek verilecek. AR-GE aşamalarında katkı için kavram geliştirmeden prototip üretimi­ne, pilot tesis kurulumundan de­neme üretimi yapılmasına ka­dar çeşitli konulara öncelik ve­rilecek.

Bu kapsamda, çağrıyla Al­manya, Avusturya, Belçika (Fla­man ve Valon bölgeleri), Brezil­ya, Çekya, Lüksemburg ve İsviç­re’de yer alan KOBİ’lerle ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak ta­nınacak.

Uluslararası çağrı metni­ne “www.ira-sme.net” sitesin­den ulaşılabiliyor. Çağrıda, Tür­kiye’den son başvuru tarihi 1 Ekim, son e-imza tarihi 8 Ekim olarak belirlendi.

Proje süresi en fazla 36 ay

Desteklenecek proje başına üst limit 325 bin euroyu aşama­yacak. Yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eği­tim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için tutar 100 bin euroyu, özel kuru­luşlar için 325 bin euroyu geçe­meyecek.

Proje süresi en fazla 36 ay ola­cak. Çağrı kapsamında yurt içi/ dışı bilimsel kongre ve konfe­rans gibi toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortak­ları arasında çalışma ziyareti gi­bi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü ku­ruluş başına toplamda en fazla 311 bin liraya kadar ödenek is­tenebilecek. Yükseköğretim ku­rumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve ku­ruluşları, kabul edilen bütçele­ri üzerinden yüzde 100 destek­lenecek. Büyük ölçekli özel ku­ruluşlar, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ’ler yüzde 75 destek alabilecek. Tür­kiye’den çağrıya başvurular, TÜ­BİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru kriterleri neler?

Çağrıya Türkiye’den başvurularda sanayi-akademi işbirliği önerildi. Çağrı kapsamında, en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecek. KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları öneriliyor. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.