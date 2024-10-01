70 liralık bamyayı cips yaptı, fiyatını 41 dolara çıkardı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in Gömeç bamyası üreticinin elinde kalınca ekibini topladı. DPT gibi çalışan kadro iş fikri üretti, bağlantıları kurdu. Kilosu 70 liraya satılan yaş bamya 90 liraya üreticiden alındı. Kurutuldu, paketlendi, markalaştırıldı ve kilosu 41 dolara ABD’de satışa sunuldu.
Recep ERÇİN
Kalkınmanın ancak planla olacağı görüşünden hareketle göreve gelir gelmez Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Planlama ve Kalkınma Şirketi'ni kurdu. Bir tarım ve hayvancılık şehri olan Balıkesir'in ürünlerine değer katmak için fizibilite çalışmalarını genişletti.
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu ile geçen hafta bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın anlattıklarında en çok dikkatimi çeken Gömeç bamyası projesinin Amerika’ya kadar uzanan değer zinciri sayesinde yarattığı katma değer oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nı (DPT) örnek alarak kurdukları şirket sayesinde daha önce çiftçinin kilosunu 70 liraya satamadığı Gömeç bamyasını 90 liraya alıp, kurutup, paketleyerek ihraç ettiklerini anlatan Ahmet Akın, ABD’ye ürün satan bir firma ile yaptıkları işbirliği sayesinde Gömeç’in bamyasının kilogram değerinin 41 dolara çıktığını söyledi.
Kurdukları şirket hakkında bilgi veren Ahmet Akın, ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin ve iş dünyası temsilcilerinin bir arada çalışacağını belirtti. Akın, “Dedik ki önce ürünleri planlayalım. Sonra vatandaşın karşısına gidelim. Diyelim ki; bunu ekin, biz alacağız. Yöresel ürünleri katma değeri yüksek ürünlere çevirirsek çiftçi memleketini terk etmeyecek. Yerelden planlı bir şekilde büyük bir kalkınma hamlesi başlatıyoruz. İddia ediyorum gerçek anlamda Türkiye’nin en sonuç odaklı çalışan planlama şirketi olacak” dedi.
Kırsal ve köylerde üreticinin tarıma küstüğü için kentlere göç ettiğini ifade eden Akın, kent yoksulluğunun tehlikeli boyutlara ulaştığını not etti. Başkan Akın, “Bu kadar geniş, verimli arazileri olup da kent yoksulluğuna mahkum ettirilen bir Türkiye veya Balıkesir olamaz. Onun için burada aslında genel idarenin ve bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Ama ben şu anda şu andaki mevcut ekonomi politikalarıyla, tarım politikalarıyla bunun yeteri kadar olamayacağını görüyorum. Defalarca da bunu dile getirdik. Onun için biz elimiz taşın altına koyduk” görüşünü aktardı.
Tarımsal kalkınma kapsamında yol haritası
Proje kapsamında sadece bamyaya değil Balıkesir’in diğer tarımsal ürünlerine de değer katmayı amaçladıklarını kaydeden Ahmet Akın, tarımsal kalkınma kapsamında bir yol haritası hazırladıklarını açıkladı. “Belediye de bundan para kazanacak.
O parayı yine vatandaş için harcayacak” diyen Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Domatesler ziyan olmasın diye köylere büyük salça makineleri dağıttık, muhtarlara teslim ettik. Bir ürün tarlada kalıyorsa o ülkenin yöneticileri olarak bizlerin gözüne uyku girmemeli. Toprağa küsen vatandaşa tekrar üretimi sevdirmemiz lazım. Coğrafi işaret alan ürünlerimizi de değerlendiriyoruz. Balıkesir’de 50 çeşit peynir üretiliyor. Bütün bağlantı noktalarına, bu peynirlerin hepsinin bulunacağı marketler kuracağız. Çiftçiyi yalnız bırakırsan tüccarın eline düşüyor. Hayvancılık azalıyor, süt hayvanları mezbahaya gidiyor.”
"Barınma ve beslenmede büyük kriz var"
Gerek Balıkesir’de gerek Türkiye’de sağlıklı gıdaya erişim ve sosyal konut alanında kriz tehlikesi olduğunu söyleyen Akın, “Biz kendi ayarlarımıza geri dönersek her şey var. Türkiye’de iki tane büyük sorun var. Yani popülizmi herkes bir kenara bırakıp artık herkes iş yapmak zorunda. Bakın açıklayayım. Büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Kalıyoruz zaten. İkincisi suyun verimli kullanımı. Bir de sosyal konut. Çünkü şu anda konutta artık farklı bir dengesizlik oluşuyor.
Balıkesir’de bile ev kiraları 30 bin lira. Şimdi bu süreçte biz ne yapabiliriz? Sosyal konutla ilgili çalışıyoruz. Araziyi satmak yerine, arazimize kendi şirketimizle sosyal konut yapacağız. TOKİ, KİPTAŞ benzeri bir yapı kuruyoruz. Bir kısmını vatandaştan peşin alacağız. Geri kalanını da taksitle vatandaşlarımıza ödenebilir şartlarla vereceğiz. Belirleyeceğimiz tutarlar vatandaşın ödemesine kolaylık sağlayacak şekilde olacak” bilgilerini paylaştı.
Turizmde atılım için marinaya ihtiyaç var!
Balıkesir’i turizmde de öne çıkarmak istediklerini belirten Ahmet Akın, fakat sahil şeridindeki arıtmaların yeterli olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Neredeyse belediye bütçesi kadar (12 milyar TL) bir tutarı bu yatırımlara ayıracaklarını dile getiren Akın, “İsale hatları yenilenmeli. Su kaybı en fazla olan iliz. İkame su kaynakları da bulmamız gerekiyor. Limana ve marinaya ihtiyaç var. Üç ayrı bölge için çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.
"Derdim çatışmak değil Balıkesir’i büyütmek"
Balıkesir’deki iş dünyası kuruluşları olsun devletin diğer kurumları olsun birlikte hareket ettiklerini ve istişareye dayalı bir iletişim benimsediklerini anlatan Ahmet Akın, “Vali bey ile tamamen uyum içindeyiz. Tek derdim Balıkesir’i büyütmek, devletin kurumları ile çatışmak değil. Odalarımızla da çok güzel bir uyum var” mesajı verdi. Akın ayrıca, “2025’te bin km yol yapacağız. Balıkesir altyapıda 50. sırada kalmış. Bir bölgede altyapı yapılırken o bölgenin halkından bunun belli bir kısmı talep edilebiliyor ama bizde 400 bin emekli var.
Bunlar anne ve babalarımız, bütün masrafları onlara yüklemek vefasızlık. İller Bankası’ndan izin ile küresel kurumlardan kredi alıp altyapıyı yapacağız. Balıkesir’de 920 kırsal mahalle var. Dijital dönüşümle ilgili bir evrakı imzaladım onu da başlatacağız. Teknokentte siyasetin olmasına izin vermiyoruz” diye konuştu.