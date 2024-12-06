8. INFLOW Global Summit 2024 İstanbul’da ilham dolu bir deneyimle sona erdi

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, global pazarlama dünyasında influencer marketingin gücünü gözler önüne serdi. Etkinlik, influencerların ve markaların dijital dünyadaki görünürlüğünü artıracak yenilikçi stratejik projeler geliştirdiği bir platform sunarken, İstanbul’un kültürel zenginliği ve modern atmosferi, zirveye ilham verici bir arka plan oluşturdu.

Influencerlar büyük ödül için yarıştı

INFLOW Global Summit’in en dikkat çekici anlarından biri, Türk Hava Yolları için düzenlenen yaratıcı içerik yarışması oldu. Influencerlar, "Türk Hava Yolları ile Yaratıcılığa İlham Vermek" temasıyla yenilikçi kampanya fikirleri geliştirmek için gruplara ayrıldı.

Yoğun bir çalışma ve stratejik düşünme sürecinin ardından, kazanan grup, gidiş-dönüş business class uçak bileti ödülünü kazandı. Yarışma, influencerlara yaratıcı bir rekabet ortamı sunarken, Türk Hava Yolları’nın yenilikçi marka kimliğini ve vizyonunu destekleyen özgün içeriklerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Sanat ve seyahatin buluşma noktası: Inner Portrait

Zirvenin üçüncü gününde influencerlar, Türk Hava Yolları ve dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol iş birliğiyle hayata geçirilen "Inner Portrait" sanat projesine özel olarak davet edildi. Katılımcılar, seyahatin insan biyolojisi üzerindeki etkilerini sanatsal bir perspektifle ele alan 30 dakikalık etkileyici belgeseli izleme fırsatı yakaladı.

"Inner Portrait", dört farklı kıtadan hiç seyahat etmemiş kişilerin deneyimlerini görsel bir sanat eserine dönüştürerek, seyahat ile bireysel dönüşüm arasındaki bağı benzersiz bir şekilde vurguluyor. Bu proje, Türk Hava Yolları’nın seyahat deneyimlerine sanatsal bir boyut katarak, katılımcılar için ilham verici bir deneyim sundu.

Lüks ve tarihi deneyimler bu zirvede buluştu

INFLOW Global Summit, influencerlara İstanbul’un eşsiz tarihi ve modern dokusunu keşfetme imkanı sundu. İGA İstanbul Havalimanı’nda premium hizmetlerle karşılanan influencerlar, zirve boyunca The Peninsula Istanbul’un tarihi dokusuyla harmanlanmış lüks atmosferinde konakladı.

1.500 yıllık bir sarnıçta düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle başlayan program, Emaar Mall Square’da lüks alışveriş deneyimi ve Anadolu Yakası’nın ilk lüks oteli olan Address Istanbul’da düzenlenen veda yemeği ile tamamlandı. Emaar Skyview’da 360 derece şehir manzarası eşliğinde İstanbul’a veda eden influencerlar, bu unutulmaz etkinliğin bir parçası oldu.

“İstanbul, Dijital Dünyanın İlham Merkezi Olmaya Devam Ediyor

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulundu: “8. INFLOW Global Summit’i İstanbul’da başarıyla tamamlamış olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda, 30 farklı ülkeden 60 influencer’ı bir araya getirerek yalnızca yaratıcı içeriklerin geliştirilmesini değil, aynı zamanda influencer marketing dünyasında yenilikçi projelere ilham vermeyi başardık. İstanbul gibi tarih ve modernitenin buluştuğu eşsiz bir şehirde, dijital dünyanın geleceğine yön veren bir ekosistemin oluşumuna katkıda bulunmak bizler için son derece kıymetli.”

INFLOW Kurucu Ortağı Emre Gelen ise zirvenin etkisini şu şekilde özetledi: “INFLOW Global Summit, influencer marketing dünyasında inovasyonun ve iş birliğinin en güçlü platformlarından biri olarak konumlanmaya devam ediyor. Bu yıl İstanbul’da düzenlediğimiz zirve, yalnızca sektöre yenilikçi projeler kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda markaların dijital dünyadaki etkilerini güçlendirecek stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıdı. Etkinlik sonrası ortaya çıkan yaratıcı fikirlerin ve projelerin, global influencer marketing ekosistemine yeni kapılar açacağına inanıyorum.”

Influencerlar İstanbul’u dünya Sahnesine taşıdı

8. INFLOW Global Summit, influencer marketing ekosistemine değerli katkılarda bulunurken, İstanbul ve Türkiye’nin kültürel ve modern zenginliklerini 250 milyonu aşkın global takipçi kitlesine tanıtma fırsatı sundu. Etkinlik boyunca üretilen yaratıcı içerikler, hem sponsor markaların imajını güçlendirdi hem de İstanbul’un dünya çapındaki cazibesine katkıda bulundu. Bu zirve, yalnızca sektörün geleceğine ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dünyadaki etkisini de artıran projelere ilham verdi.