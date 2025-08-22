80 milyon dolar yatırımla şimdi şirketlerin hazinesine talip

Recep ERÇİN

Yatırım uygulaması Mi­das’ın CEO’su Egem Eraslan, Amerikan bor­salarının yanında Avrupa bor­salarında yatırım yapma im­kanını da kullanıcılarına suna­caklarını açıkladı.

Önceki gün İstanbul’da düzenlenen toplan­tıda Midas’ın, Seri B turunda 80 milyon dolar yatırım ala­rak bugüne kadar aldı­ğı toplam yatırım tuta­rını 140 milyon dolara çıkardığı bilgisini pay­laşan Eraslan, “Bu tutar, bugüne kadar Türki­ye’de bir fintech şirketine yapılan en büyük yatı­rım olarak kay­da geçti. Midas, Borsa İstan­bul, Amerikan borsaları, ya­tırım fonları ve kripto para­ları tek bir plat­formda buluş­turarak 3,5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor” dedi.

Şirketin aldığı yeni yatırımı, uluslararası standartlarda gü­venlik yatırımlarını daha da ileri taşımak ve ileri seviye ya­tırımcılar için yeni ürünle­ri hayata geçirmek amacıyla kullanacağını kaydeden Eras­lan, Seri B yatırımıyla birlik­te ABD ve Türkiye borsaların­da türev ürünleri devreye alı­nacaklarını söyledi.

Eylül ayında sunulacak ABD op­siyon sözleşmelerinin devamında Avrupa borsalarında da işlem yap­ma imkanını kullanıcıla­ra sunmayı hedef­lediklerini ayrıca Borsa İstanbul varantlarının da sırada olduğu­nu dile getiren Eraslan, beta sürümünü de­nedikleri ye­ni güncelleme sonrası, Tür­kiye’de yerle­şik yabancılar ve şirketlerin Midas’ta hesap aça­rak hazinelerini yönetme im­kanları olacağını anlattı.

“Kahve parasıyla yatırım yapılıyor”

Türkiye’de artık 16 yaşındaki öğrencilerin harçlıkları ile ya­tırım yaptığını, Türkiye’de 20 yaş altı her 4 yatırımcıdan biri­nin Midas kullandığını belirten Egem Eraslan, “Kullanıcılarda tüketim yerine yatırım alışkan­lık oldu. Kahve parasıyla yatı­rım yapılıyor. 2020’de kurulan Midas, bireysel yatırımcıların finansal piyasalara erişimi­ni değiştirdi. Komisyonsuz ve masrafsız yatırım deneyimi sa­yesinde milyonlarca kişi ilk kez Midas aracılığıyla piyasalarla buluştu. Bugün 3,5 milyondan fazla kullanıcı, Midas sayesin­de toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde işlem komisyonu ta­sarrufu elde etti” dedi.

Seri B yatırım turu QED Investors ile başladı

Midas’ın Seri B yatırım turu, QED Investors liderliğinde gerçekleşti. Tura; Dünya Bankası’nın yatırım kolu International Finance Corporation (IFC), HSG (eski adıyla Sequoia China), Revolut CEO’su Nik Storonsky’nin kurucusu olduğu QuantumLight, Spice Expeditions LP ve George Rzepecki de yeni yatırımcı olarak katıldı.

Mevcut yatırımcılar Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures ve Nigel Morris bu tura da katıldı. Yatırıma katılan söz konusu fonlar; TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter ve Slack gibi dünyaca tanınan teknoloji devlerinin erken dönem yatırımcıları olarak biliniyor.