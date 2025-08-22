80 milyon dolar yatırımla şimdi şirketlerin hazinesine talip
Aldığı yeni yatırım sonrası kurumsal hesapları da bünyesine katmaya hazırlanan Midas, eylülde ABD opsiyon sözleşmelerinde işlem yapma hizmetini sunacağını duyurdu. Midas CEO’su Eraslan, sonraki Borsa İstanbul varantları ile Avrupa borsalarında işlem yapma imkanının da sırada olduğunu söyledi.
Recep ERÇİN
Yatırım uygulaması Midas’ın CEO’su Egem Eraslan, Amerikan borsalarının yanında Avrupa borsalarında yatırım yapma imkanını da kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı.
Önceki gün İstanbul’da düzenlenen toplantıda Midas’ın, Seri B turunda 80 milyon dolar yatırım alarak bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarını 140 milyon dolara çıkardığı bilgisini paylaşan Eraslan, “Bu tutar, bugüne kadar Türkiye’de bir fintech şirketine yapılan en büyük yatırım olarak kayda geçti. Midas, Borsa İstanbul, Amerikan borsaları, yatırım fonları ve kripto paraları tek bir platformda buluşturarak 3,5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor” dedi.
Şirketin aldığı yeni yatırımı, uluslararası standartlarda güvenlik yatırımlarını daha da ileri taşımak ve ileri seviye yatırımcılar için yeni ürünleri hayata geçirmek amacıyla kullanacağını kaydeden Eraslan, Seri B yatırımıyla birlikte ABD ve Türkiye borsalarında türev ürünleri devreye alınacaklarını söyledi.
Eylül ayında sunulacak ABD opsiyon sözleşmelerinin devamında Avrupa borsalarında da işlem yapma imkanını kullanıcılara sunmayı hedeflediklerini ayrıca Borsa İstanbul varantlarının da sırada olduğunu dile getiren Eraslan, beta sürümünü denedikleri yeni güncelleme sonrası, Türkiye’de yerleşik yabancılar ve şirketlerin Midas’ta hesap açarak hazinelerini yönetme imkanları olacağını anlattı.
“Kahve parasıyla yatırım yapılıyor”
Türkiye’de artık 16 yaşındaki öğrencilerin harçlıkları ile yatırım yaptığını, Türkiye’de 20 yaş altı her 4 yatırımcıdan birinin Midas kullandığını belirten Egem Eraslan, “Kullanıcılarda tüketim yerine yatırım alışkanlık oldu. Kahve parasıyla yatırım yapılıyor. 2020’de kurulan Midas, bireysel yatırımcıların finansal piyasalara erişimini değiştirdi. Komisyonsuz ve masrafsız yatırım deneyimi sayesinde milyonlarca kişi ilk kez Midas aracılığıyla piyasalarla buluştu. Bugün 3,5 milyondan fazla kullanıcı, Midas sayesinde toplamda 2 milyar TL’nin üzerinde işlem komisyonu tasarrufu elde etti” dedi.
Seri B yatırım turu QED Investors ile başladı
Midas’ın Seri B yatırım turu, QED Investors liderliğinde gerçekleşti. Tura; Dünya Bankası’nın yatırım kolu International Finance Corporation (IFC), HSG (eski adıyla Sequoia China), Revolut CEO’su Nik Storonsky’nin kurucusu olduğu QuantumLight, Spice Expeditions LP ve George Rzepecki de yeni yatırımcı olarak katıldı.
Mevcut yatırımcılar Spark Capital, Portage Ventures, Bek Ventures ve Nigel Morris bu tura da katıldı. Yatırıma katılan söz konusu fonlar; TikTok, Alibaba, Coinbase, Nubank, Revolut, Twitter ve Slack gibi dünyaca tanınan teknoloji devlerinin erken dönem yatırımcıları olarak biliniyor.