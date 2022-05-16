80 ülkeden 9 bin alıcı IDEX için İstanbul'a geliyor

Ekonomik hacmi 1 miyar dolara yaklaşan, yerli üretim oranını ise son 10 yılda yüzde 8'den yüzde 25'e taşıyan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü Uluslararası Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı’nda (IDEX) buluşuyor.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ve CNR Holding'in işbirliği ile hayata geçirilen fuar, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde 17. kez kapılarını açacak. Dört gün sürecek fuara 80 ülkeden yaklaşık 9 bin yabancı alıcının gelmesi bekleniyor.

3 binin üzerinde katılımcı bekleniyor

Türkiye ve dünyadan çoğunluğu diş hekimi olmak üzere 8 bini yabancı toplam 30 binin üzerindeki sektör profesyoneli Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık 3 binin üzerinde katılımcı ile buluşacak. IDEX'te düzenlenecek uluslararası konferanslar ve uygulamalı kurslar, ağız ve diş sağlığı alanında yeni tedavi yöntemlerinin de başlangıcı olacak. Fuarda yaklaşık 200 milyon dolarlık ticaret hacmi bekleniyor.

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, IDEX'in kendi alanında bölgenin ikinci en büyük fuarı olduğunu söyledi. Uçar, "Yurt dışından gelen ziyaretçiler ve alım heyetleri baz alındığında IDEX ülkemize en fazla döviz girdisi sağlayan uluslararası fuar konumunda. Dubai'de düzenlenen AEEDC fuarından sonra bölgenin ikinci büyük organizasyonu. Hedefimiz bölgenin en büyüğü olmak. Diş malzemeleri sektörü gerek üretim kapasitesi gerekse ihracat potansiyeli ile bunu başarabilecek güçte. 2023'te yerli üretim oranımızı en az yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefimiz var. Sektörümüz geldiği noktayı dünyaya IDEX vasıtası ile aktaracağız. Temel hedefimiz ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.