80 ülkeden 900’ü aşkın satın almacı WorldFood İstanbul'da buluşuyor

Avrasya'nın en büyük sektör fuarı olan etkinliğin açılışı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar kapsamında düzenlenen 'Küresel Pazarlarda Yeni Dönem: Sürdürülebilir Gıda ve İhracat' başlıklı oturumunun moderatörlüğünü TİM Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu yaptı.

Oturumda, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve TİM Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu konuşmacı olarak yer aldı.

Güldal paneldeki konuşmasında, "Üretimde istikrar ve devamlılık ancak planlama ile mümkündür. Tarım Bakanlığımız ve ilgili kamu kuruluşlarımızın bu alandaki özel çabaları ve sektör profesyonellerinin işbirliğiyle bu alanda yüksek hedefler koymuş durumdayız. Özellikle de Tarım ve Orman Bakanlığı Üretim Planlaması bu alanda atılan en önemli adımlardan bir tanesi" diye konuştu.

"Tarımsal ürün ihracatında dünya liderleri arasındayız"

Kılıçkaya, Türkiye'nin etkili dış ticaret politikaları sayesinde tarımsal ürün ihracatında dünya liderleri arasında yer aldığını belirtti: "Gıda arz güvenliğimizden ödün vermeden elde ettiğimiz bu başarıları daha da ileriye taşımak amacıyla çeşitli alanlarda destekler sunmaktayız. Değişen ihtiyaçlara uygun olarak sağladığımız bu destekler arasında yer alan e-Ticaret destekleriyle 2023 yılında toplam ihracat rakamları içerisinde yüzde 1,5 olan e-ihracat payını, 2028 yılına kadar yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.