82 firma, Export Miners’la ilk kez ihracat kayıtlarına girdi

Burcu KAYA

Export Miners grubu CEO’su ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu üyesi Batuhan Aşut, Export Miners’ın yurt içi ve yurt dışında şubeleşme yatırımlarına devam ettiklerini açıkladı. Aşut, İstanbul şubesiyle Marmara bölgesindeki müşterilerine, Mersin merkez ofisiyle de Katar Kalkınma Bankası referansıyla hem tüm Türkiye’ye hem de çok hızlı büyüyen körfez bölgesi pazarına hizmet vererek, nitelikli ihracatın artırılması ve yeni ihracatçı firmalar yaratılmasını hedeflediklerini belirtti. Aşut, “2022 yılında 82 firmanın, ihracat kayıtlarında ilk defa yer almalarını sağladık” diye konuştu.

En büyük açık kalifiye ihracat personeli

Export Miners’ın ülkedeki en büyük açık olan kalifiye ihracat personeli ihtiyacını karşılayabilmek için kurulduğunu ifade eden Batuhan Aşut, geçen yıl hizmet verdikleri müşterileriyle toplamda 12.1 milyon dolar ihracat yaptıklarını kaydetti.

Export Miners ile kalifiye personelini, mikro KOBİ’lerden Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısına kadar büyük bir kesime sunduğunu ve her sektörden sadece bir firma ile çalıştıklarını ifade eden Aşut, hizmet verdiği müşterileri sektör lideri yapmayı amaçladıklarını belirtti.

“Türkiye, dünya pazarında önemli bir oyuncu konumunda”

Aşut, Türkiye’nin stratejik konumu ve çeşitli sektörlerdeki üretim kapasitesi sayesinde dünya pazarlarında rekabet avantajına sahip olduğunu belirterek, “Türkiye özellikle, tarım, hazır giyim, inşaat, otomotiv ve savunma sanayi gibi sektörlerde dünya pazarında önemli bir oyuncu konumunda. Tüm bunların yanı sıra Orta Doğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Avrupa gibi yakın coğrafyalarda yer alan pazarlara erişim avantajına da sahip durumda” dedi.