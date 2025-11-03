9 ayda 6 bin patent başvurusu yapıldı

Bu yılın ilk 9 ayında sı­nai mülkiyet hakları­na ilişkin başvurular­da dikkat çekici artış yaşandı. TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın ocak-eylül dö­nemde yerli patent başvuru­ları geçen yılın aynı dönemi­ne kıyasla yüzde 19,56 arta­rak 4 bin 978’den 5 bin 952’ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27,1 artış­la 1.999’dan 2 bin 540’a ulaş­tı. Ocak-eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Tescil veri­lerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, 1.324 yerli fayda­lı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili ya­pıldı.

İllere göre dağılımda, yer­li patent ve marka başvurula­rında İstanbul, Ankara ve İz­mir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstan­bul, Ankara ve Bursa öne çı­karken tasarım başvuruların­da İstanbul, Bursa ve Gazian­tep ilk üçte sıralandı.

Coğrafi işaretlerde 144 baş­vuruyla Antalya ilk sırayı alır­ken Afyonkarahisar 21 başvu­ruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13’er başvuruyla üçün­cü sırayı paylaştı. Bu dönem­de yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bül­teni ile Denizli Acıpayam ka­vunu, Bartın şapşap köftesi, İstanbul simidi ve Kırıkkale Karaahmetli tokmak köftesi tescil edildi. Böylece, Türki­ye’de tescilli coğrafi işaret sa­yısı 1781’e ulaştı.

Yöresel 8 ürün AB’de tescil sırasında

Söz konusu 9 ayda Avru­pa Birliği (AB) nezdinde ise Türkiye’nin 38 tescilli coğrafi işareti bulunurken ilan süre­ci tamamlanmak üzere olan ve tescil edilmesi beklenen ürünler arasında Kayseri pas­tırması, Bursa kestane şekeri, Isparta gülyağı, İpsala pirin­ci, Antep lahmacunu, Maraş çöreği, Hatay kaytaz böreği ve Yenice ıhlamur balı yer alıyor.