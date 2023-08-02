A, B ve nişasta bazlı şeker için 2023-2024 pazarlama yılı kotaları belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2.9 milyon ton, pancar şekeri (B) kotası, A kotasının %5'i nispetinde 141,863 ton olarak belirlendi. Nişasta bazlı şeker kotası ise A kotasının %2.5'i nispetinde 72,750 ton olarak tespit edildi.

Kararda ayrıca, A, B ve nişasta bazlı şeker kotalarının şirketler bazında tahsis miktarlarına ilişkin liste de yer alıyor.