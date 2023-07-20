AB ile yeni süreci olumlu buluyoruz

Belma A. ÖZGEN

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı AB ile gümrük birliği, hem ürün çeşitliliği ve kalitesi hem de alım gücü ve ürünlerin teknoloji düzeyi açısından Türkiye’de sanayinin rekabet gücünün artmasında önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ancak sanayinin rekabet gücünün artmasında önemli bir faktör olan AB’den gelen doğrudan yatırımlarda azalma olduğuna dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, özellikle ‘greenfield investment’ denilen doğrudan tesise ve üretime olan yatırımların daha da artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bunun çözümünün ise Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşümlere uyum sağlamak olduğunu belirten Zeytinoğlu, siyasi ve ekonomik reformların hızlandırılmasının Türkiye’nin dünyada daha güvenilir bir yatırım üssü olmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Vize serbestliği sürecinde henüz yerine getirilmemiş 6 kriterin yerine getirilmesinin bir olumlu havanın oluşması için başlangıç olabileceğinin altını çizen Ayhan Zeytinoğlu, ticarette rekabet edilebilirliğin giderek daha fazla çevre, iklim, sosyal haklar gibi norm ve standartlara uyumu gerektirdiğini söyledi.

Ülkeye sermaye girişi hızlanacak

“NATO Zirvesinde Avrupa Birliği’nde üyeliğimizin canlandırılmasında olumlu bir kanaatin hakim olduğunu gördük” diyen Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanının “Türk ekonomisine çarpan etkisi yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini hızlandırılacağı ve vize serbestisinde de mesafe alınacağı” söylemlerini de çok olumlu bulduklarını kaydetti.

Ayhan Zeytinoğlu, “20 Temmuz’da (bu gün) yapılacak olan Genel İşler Konseyinde ve sonrasında AB Konseyinde yapılacak olan görüşmelerin aday ülke Türkiye ile yeni bir angajman sürecine ve bununla birlikte AB reformları ve AB müktesebatı ile uyumu da hızlandıracak olan katılım sürecinin canlandırılmasına yol açacağını umuyoruz” diye belirtti. Zeytinoğlu tüm bu gelişmeler sayesinde ülkeye yabancı sermayenin girişinin hızlanacağına inandıklarını kaydetti.

Bütçe açığının azaltılması için yabancı sermaye önemli

Bütçe açığının azaltılması ve işsizlik sorununun çözümü için yabancı sermayenin ülkeye çekilmesinin önemine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, vergi ve işçilik maliyetlerindeki son artışların, ekonomide kayıt dışılığı artıracağı konusunda endişelendiklerini söyledi. Kurumlar vergisinin yüzde 25, finansal kurumlarda yüzde 30 yükseltildiğini hatırlatan Zeytinoğlu “Bu artışın 1 yıl geçerli olacağını umuyoruz” dedi.

Kocaeli, güçlü bir ihracat başarısı gösterdi

Türkiye geneli ile paralel, Kocaeli’nin de geçen yıl güçlü bir ihracat başarısı gösterdiğini söyleyen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2022 yılında gerçekleştirilen 108,95 milyar dolarlık dış ticaret ile Kocaeli’nin Türkiye dış ticaretine yüzde 17,6 katkı sağladığının altını çizdi. Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli kişi başı ihracatının 18 bin 155 dolar olduğunu belirtti.

Kurumlar tarafından açıklanan resmi verilerin, firma merkezleri baz alınarak açıklandığı için Kocaeli’nin var olan potansiyelini tam olarak yansıtmadığını bir kez daha dile getiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İhracat rakamları başta olmak üzere verilerin, firmaların üretim yaptıkları illere yazılması önem arz ediyor. Açıklanan resmi verilerin sağlıklı olmaması halinde devletin vereceği teşvikler ve yönlendirmelerin de birebir örtüşmeyeceğini de biliyoruz” diye konuştu.