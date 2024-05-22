AB pazarında yer almak isteyen tıbbi cihaz sektörüne, kredi desteği

Nagihan KALSIN

AB'de tıbbi cihazların güvenliğini amaçlayan yasal çerçeve niteliğindeki AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, bu pazarda yer almak isteyen tıbbi cihaz üreticilerine yüksek maliyet oluşturuyor. Bu maliyetlerin giderilmesi amacıyla Türk Eximbank aracılığıyla yönetmelikten etkilenen firmalara kredi kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Volkan Ağar, mal ve hizmet ihracatçılarına proje ve program desteklerine prefinansman imkanı getirdiklerini belitti. Tıbbi cihaz sektörünün yarattığı katma değere işaret eden Ağar, "Tıbbi cihaz sektörü, 2023'de 200'den fazla ülkeye yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB ülkeleri bu noktada ana ticaret ortağımız konumunda bulunuyor. Ancak AB'nin söz konusu sektöre ilişkin uygulamaya aldığı düzenlemelere uyum sürecini tamamlayan firma sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz” dedi.

Sektöre can suyu olacak

Yeni düzenlemelere yönelik geçiş sürecinin tıbbi cihaz sektörü tarafından doğru şekilde planlanması gerektiğini söyleyen Ağar, Bakanlık olarak yeni regülasyonlara uyum sağlamaları için firmaların yanlarında olmaya ve gerekli destekleri vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda Türk Eximbank ve İGE'ni olumlu geri dönüşleri neticesinde prefinansman modelinin kapsamını genişletme kararı aldıklarını anlatan Ağar, “İmzaladığımız ek protokolün de yürürlüğe girmesiyle birlikte pazara giriş desteğinden faydalanmak isteyen ihracatçı firmalarımız Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunabilecek, Bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımız desteklerini hızlı şekilde alabilecek. Bu sayede sektörümüze can suyu olacak yeni bir prefinansman olanağı sağlamış olacağız" diye konuştu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de imzalanan protokolle, medikal ve tıbbi cihaz sektörüne ek maliyet getirecek yönetmeliğe uyum süreciyle ilgili önemli bir adım atılmasına öncülük ettiklerini belirtti. AB'de tıbbi cihazların güvenliğine yönelik yönetmeliğin, tıbbi cihaz ihracatçıları için yüksek maliyet oluşturduğuna işaret eden Pelister, "Türk Eximbank’ın sunacağı destekle firmalar nefes alacak ''dedi.