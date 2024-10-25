AB pazarındaki kotaların kalkması sektörü küresel liderliğe taşıyabilir
Küresel pazarlara 1970 yılında 13 ton ihracat ile giriş yapan makarna sektöründe yılsonu hedefi 1,5 milyon ton. Üçüncü çeyreği 720 milyon dolar ihracat ile kapatan sektör, küresel lider olabilmek için AB pazarında kotanın kalkmasını bekliyor.
Makarna sektörü, 2024 yılının ilk 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatına imza attı. Sektör, ortalama birim fiyatlarındaki düşüşe rağmen ihracatını değer bazında yüzde 6,4 daha artırdı. Sektörün 1970 yılında 13 ton ile başladığı makarna ihracatı yolculuğunun 2024 yılı sonunda 1,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu durumda Türkiye’nin küresel pazardaki payının yüzde 30’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor.
Uluslararası Makarna Örgütü’nün (IPO) 2022 yılı verilerine göre dünya makarna ticaretinde Türkiye’nin payı miktar bazında yüzde 24,9’a yükseldi. 2022 yılında 5 milyon ton olan dünya makarna ticaretinden yüzde 40 pay alan İtalya’nın ardından, yaklaşık 1,25 milyon ton makarna ihracatı ile Türkiye ikinci sırada yer aldı. 2014 yılında dünyadaki payı tonaj olarak yüzde 17,9 seviyesinde olan sektör, 2022 yılında yüzde 24,9 seviyesine ulaştı. Makarna sektörü, iç ve dış ticaret hacmi ile her yıl 2 milyar dolarlık bir ekonomik değer oluşturuyor.
Türkiye’de makarna sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fabrikasının toplam üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu ifade eden Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, Türkiye’de yılda ortalama 2 milyon ton makarna üretildiğini ve yaklaşık 750 bin tonunun yurtiçinde tüketildiğini söyledi.
2024 sonu makarna üretimi hedefi 2,2 milyon ton
Türkiye makarna üreticilerinin AB pazarına girişinin, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde yıllık 20 bin tonluk tarife kotası ile sınırlı olduğunu anımsatan Aykut Göymen, AB pazarında kotanın kalkması halinde Türkiye'nin dünya liderliğine bir adım daha yaklaşacağını ifade etti.
2024 yılında sektör 166 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Değer olarak en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke Somali, Venezuela ve Japonya oldu. 2024 yılı sonunda 1,5 milyon tonu ihracata yönelik olmak üzere 2,2 milyon ton civarında makarna üretilmesi hedefleniyor.
Türkiye 3’üncü kez ev sahipliği yapacak
Türk makarna sektörünün girişimleriyle IPO tarafından 25 Ekim, 1997’den bu yana Dünya Makarna Günü olarak kutlanıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki talebe bağlı olarak, sektörün makarna üretim kapasitesinin 1 milyon tonluk kısmının atıl durumda olduğunu söyleyen Aykut Göymen, “Potansiyelimizi yeni pazarlara doğru yayabilmek için Türkiye’nin marka ülke kimliğini sağlamlaştırmak istiyoruz. Türkiye makarna sanayicileri olarak, 2025 yılında Dünya Makarna
Günü kutlamalarının 3’üncü kez İstanbul’da kutlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.