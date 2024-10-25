AB pazarındaki kotaların kalkması sektörü küresel liderliğe taşıyabilir

Makarna sektörü, 2024 yılının ilk 9 ayında 720 milyon dolar tutarın­da makarna ihracatına imza attı. Sektör, ortalama birim fiyatların­daki düşüşe rağmen ihracatını de­ğer bazında yüzde 6,4 daha artır­dı. Sektörün 1970 yılında 13 ton ile başladığı makarna ihracatı yolcu­luğunun 2024 yılı sonunda 1,5 mil­yon tona ulaşması bekleniyor. Bu durumda Türkiye’nin küresel pa­zardaki payının yüzde 30’lara yak­laşacağı tahmin ediliyor.

Ulusla­rarası Makarna Örgütü’nün (IPO) 2022 yılı verilerine göre dünya makarna ticaretinde Türkiye’nin payı miktar bazında yüzde 24,9’a yükseldi. 2022 yılında 5 milyon ton olan dünya makarna ticaretinden yüzde 40 pay alan İtalya’nın ardın­dan, yaklaşık 1,25 milyon ton ma­karna ihracatı ile Türkiye ikinci sı­rada yer aldı. 2014 yılında dünya­daki payı tonaj olarak yüzde 17,9 seviyesinde olan sektör, 2022 yı­lında yüzde 24,9 seviyesine ulaştı. Makarna sektörü, iç ve dış ticaret hacmi ile her yıl 2 milyar dolarlık bir ekonomik değer oluşturuyor.

Türkiye’de makarna sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fab­rikasının toplam üretim kapasite­sinin 3 milyon ton olduğunu ifade eden Türkiye Makarna Sanayici­leri Derneği (TMSD) Başkanı Ay­kut Göymen, Türkiye’de yılda orta­lama 2 milyon ton makarna üretil­diğini ve yaklaşık 750 bin tonunun yurtiçinde tüketildiğini söyledi.

2024 sonu makarna üretimi hedefi 2,2 milyon ton

Türkiye makarna üreticilerinin AB pazarına girişinin, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararları çerçe­vesinde yıllık 20 bin tonluk tarife kotası ile sınırlı olduğunu anımsa­tan Aykut Göymen, AB pazarında kotanın kalkması halinde Türki­ye'nin dünya liderliğine bir adım daha yaklaşacağını ifade etti.

2024 yılında sektör 166 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Değer ola­rak en çok ihracat yapılan ilk 3 ül­ke Somali, Venezuela ve Japonya oldu. 2024 yılı sonunda 1,5 milyon tonu ihracata yönelik olmak üzere 2,2 milyon ton civarında makarna üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye 3’üncü kez ev sahipliği yapacak

Türk makarna sektörünün girişimleriyle IPO tarafından 25 Ekim, 1997’den bu yana Dünya Makarna Günü olarak kutlanıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki talebe bağlı olarak, sektörün makarna üretim kapasitesinin 1 milyon tonluk kısmının atıl durumda olduğunu söyleyen Aykut Göymen, “Potansiyelimizi yeni pazarlara doğru yayabilmek için Türkiye’nin marka ülke kimliğini sağlamlaştırmak istiyoruz. Türkiye makarna sanayicileri olarak, 2025 yılında Dünya Makarna

Günü kutlamalarının 3’üncü kez İstanbul’da kutlamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.