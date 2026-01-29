AB–Asya ticaretinde kilit ülke Türkiye olacak

Hayati ARIGAN

Avrupa Birliği’nin kü­resel rekabette güç kaybetmesiyle birlik­te Orta Asya’ya yönelen ticari açılımında Türkiye, lojistik ka­pasitesi ve coğrafi konumuy­la kilit rol üstleniyor. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hiz­metleri Komitesi Başkanı Mu­rat Baykara, AB’nin Orta Asya ile kurmayı hedeflediği güçlü ve modern ortaklıkta Türk ta­şımacılarının anahtar aktör ol­duğunu söyledi.

HİB Yük Ta­şımacılığı ve Lojistik Hizmet­leri Komitesi tarafından 2025 yılı değerlendirmeleri ve 2026 sonrası hedeflerin paylaşıldı­ğı basın toplantısında konuşan Baykara, Avrupa–Asya ticare­tinin önümüzdeki beş yılda üç katına çıkmasının beklendiği­ni kaydetti. Baykara, Orta Ko­ridor’un bu ticaret için en ve­rimli güzergâhlardan biri oldu­ğunu söyledi. Orta Koridor’un, Kalkınma Yolu, Via Carpatia ve Kuşak-Yol projeleriyle kesiş­tiğini hatırlatan Baykara, Tür­kiye’nin küresel transit taşı­macılıktaki rolünün bu süreç­te daha da güçleneceğini ifade etti.

Lojistik ihracatı 42,2 milyar dolara ulaştı

Baykara, AB’nin Orta Asya’yı stratejik öncelik olarak tanım­ladığını ve yatırımlarını bu böl­geye yönelttiğini belirterek, “Ancak Orta Koridor’un sürdü­rülebilirliği Türkiye ile lojistik ilişkilerin güçlendirilmesine bağlı” dedi.

Lojistik sektörünün yalnız­ca hizmet ihracatı değil, Tür­kiye’nin mal ticaretinin sürdü­rülebilirliği açısından da stra­tejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Baykara sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, 2024 yılında 40 milyar doların üzerinde lojis­tik ve taşımacılık ihracatı ger­çekleştirdi. Bu rakamın yakla­şık yarısı yük taşımacılığından oluştu. 2025 yılı kasım ayı iti­barıyla yıllıklandırılmış lojis­tik ve taşımacılık ihracatı 42 milyar 250 milyon dolara yük­selirken, bunun 19 milyar 570 milyon dolarlık kısmı yük taşı­macılığı ihracatı olarak kayde­dildi. Lojistik ve yük taşımacılı­ğı sektörü; iç pazar büyüklüğü, ihracata sağladığı katkı ve mal ticaretini mümkün kılması ne­deniyle ülkemizin en stratejik hizmet sektörlerinden biri”

10 yılda yüzde 55 arttı

Uluslararası yük taşımacılı­ğında karayolunun AB ve sınır ülkeleriyle ticarette belirleyici rol oynadığını vurgulayan Bay­kara, karayolu ile taşınan ihra­catın son 10 yılda yaklaşık yüz­de 55 arttığını söyledi.

2014’te 55,3 milyar dolar olan kara­yolu taşımacılığı ihracatının, 2024’te 85,8 milyar dolara ulaş­tığını ifade eden Baykara, “De­niz taşımacılığında ise 2014– 2024 döneminde konteyner ta­şımacılığı TEU bazında yüzde 62, elleçlenen yük miktarı ton bazında yüzde 38 artış göster­di. Limanların demiryolu bağ­lantılarının güçlendirilmesi ve depolama kapasitesinin ar­tırılmasının kritik önemde­dir” dedi. Sektörün yol harita­sını da paylaşan Baykara, “Or­ta vadede yük taşımacılığı ve lojistik gelirlerini 40 milyar doların üzerine çıkarmayı he­defliyoruz.

2030 yılı için ise Asya–Avrupa taşımalarında Türkiye’nin transit gelir payını yüzde 30’a yükseltmeyi amaç­lıyoruz” diye konuştu. Baykara ayrıca Orta Koridor’u en cazip güzergâh haline getirmek, e-ti­caret taşımacılığında bölgesel merkez olmak, lojistik mali­yetlerini düşürmek ve Dünya Bankası Küresel Lojistik Per­formans Endeksi’nde ilk 25 ül­ke arasına girmek istediklerini sözlerine ekledi.

“Kota ve vize engelleri maliyetleri artırıyor”

Murat Baykara, AB–Türkiye ticaretinde karayolu transit kotaları ve sürücü vizeleri gibi tarife dışı engellerin ciddi verimsizliklere yol açtığını kaytetti. Baykara, bu kısıtlamaların yalnızca Türk taşımacıları değil, AB’li şirketleri de olumsuz etkilediğini vurguladı. Mustafa Baykara, kritik AB koridorlarında kota kısıtlamalarının kaldırılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması halinde, Türkiye’nin AB’ye ihracat kapasitesinde yüzde 12’ye varan artış sağlanabileceğini söyledi.