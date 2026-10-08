ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler: Ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe odaklandık

ABD Hükümeti tarafın­dan desteklenen “Alum­ni Micro Grants Prog­ramı” kapsamında yürütülen “Transatlantic Ventures: Ada­na’dan Dünyaya Yeni İş Mo­delleri Projesi” çerçevesinde “ABD’ye İhracat ve Yatırım” se­mineri düzenlendi. Farklı sek­törlerden yaklaşık 100 firma temsilcisinin katıldığı toplan­tıda ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari iş bir­liği imkanları ele alındı.

ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, programın açılışın­da yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye’nin güçlü insani bağ­lara, ekonomik iş birliğine ve inovasyonla büyümeye daya­nan köklü bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi. İki ülke ara­sında yeni ortaklık ve fırsatlar geliştiren girişimciler, işletme­ler ve yatırımcıların ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini belir­ten Mehler, yıllık ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çı­karma hedefi doğrultusunda iş dünyaları arasında daha güç­lü bağlar kurulması gerektiğini ifade etti.

Adana’nın ABD pazarında potansiyeli yüksek

Adana’daki şirketlerin ulus­lararası pazarlara açılma ve ye­ni iş ilişkileri geliştirme açısın­dan önemli bir potansiyele sa­hip olduğunu belirten Mehler, ABD pazarına yönelmek iste­yen firmalar için pazar fırsat­larının yanı sıra ticaret süreç­leri ve iş yapma uygulamaları­nın anlaşılmasının önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.

Mehler, proje kapsamında Adana’dan girişimciler ve iş dünyası temsilcilerinin iş plan­laması becerilerini geliştirme, ABD pazarına ilişkin bilgi edin­me ve mentörlük desteği al­ma fırsatı bulduğunu aktardı. Programın katılımcılara küre­sel pazarları daha iyi anlama­ları, işletmeleri için daha güçlü stratejiler geliştirmeleri ve ge­lecekteki uluslararası ortaklık­lara hazırlanmaları için pratik araçlar sunduğunu kaydetti.

Proje Koordinatörü Özkan Evren de çalışmayla Adana’da­ki işletmelerin ABD pazarını daha yakından tanımasını ve iki ülke arasında yeni iş bağlan­tıları kurulmasını amaçladıkla­rını söyledi. Proje kapsamında genç katılımcılara girişimcilik eğitimleri ve mentörlük desteği verildiğini belirten Evren, Ada­na’nın tarım, gıda, tekstil ve sa­nayi alanlarındaki üretim gü­cünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Program kapsamında dış ti­caret uzmanı Ahmet Melih Pul­luoğlu da ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fır­satları ve Türkiye-ABD arasın­daki ticari iş birliği olanakla­rı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda giri­şimcilik eğitimlerini tamamla­yanlara sertifikaları ABD Ada­na Konsolosu Eric Mehler tara­fından verildi.