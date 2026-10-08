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ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler: Ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe odaklandık

ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, Türkiye ile ABD arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi için yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Mehler, Adana’nın önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

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ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler: Ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe odaklandık

ABD Hükümeti tarafın­dan desteklenen “Alum­ni Micro Grants Prog­ramı” kapsamında yürütülen “Transatlantic Ventures: Ada­na’dan Dünyaya Yeni İş Mo­delleri Projesi” çerçevesinde “ABD’ye İhracat ve Yatırım” se­mineri düzenlendi. Farklı sek­törlerden yaklaşık 100 firma temsilcisinin katıldığı toplan­tıda ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari iş bir­liği imkanları ele alındı.

ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, programın açılışın­da yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye’nin güçlü insani bağ­lara, ekonomik iş birliğine ve inovasyonla büyümeye daya­nan köklü bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi. İki ülke ara­sında yeni ortaklık ve fırsatlar geliştiren girişimciler, işletme­ler ve yatırımcıların ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini belir­ten Mehler, yıllık ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çı­karma hedefi doğrultusunda iş dünyaları arasında daha güç­lü bağlar kurulması gerektiğini ifade etti.

Adana’nın ABD pazarında potansiyeli yüksek

Adana’daki şirketlerin ulus­lararası pazarlara açılma ve ye­ni iş ilişkileri geliştirme açısın­dan önemli bir potansiyele sa­hip olduğunu belirten Mehler, ABD pazarına yönelmek iste­yen firmalar için pazar fırsat­larının yanı sıra ticaret süreç­leri ve iş yapma uygulamaları­nın anlaşılmasının önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.

Mehler, proje kapsamında Adana’dan girişimciler ve iş dünyası temsilcilerinin iş plan­laması becerilerini geliştirme, ABD pazarına ilişkin bilgi edin­me ve mentörlük desteği al­ma fırsatı bulduğunu aktardı. Programın katılımcılara küre­sel pazarları daha iyi anlama­ları, işletmeleri için daha güçlü stratejiler geliştirmeleri ve ge­lecekteki uluslararası ortaklık­lara hazırlanmaları için pratik araçlar sunduğunu kaydetti.

Proje Koordinatörü Özkan Evren de çalışmayla Adana’da­ki işletmelerin ABD pazarını daha yakından tanımasını ve iki ülke arasında yeni iş bağlan­tıları kurulmasını amaçladıkla­rını söyledi. Proje kapsamında genç katılımcılara girişimcilik eğitimleri ve mentörlük desteği verildiğini belirten Evren, Ada­na’nın tarım, gıda, tekstil ve sa­nayi alanlarındaki üretim gü­cünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Program kapsamında dış ti­caret uzmanı Ahmet Melih Pul­luoğlu da ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fır­satları ve Türkiye-ABD arasın­daki ticari iş birliği olanakla­rı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda giri­şimcilik eğitimlerini tamamla­yanlara sertifikaları ABD Ada­na Konsolosu Eric Mehler tara­fından verildi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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