ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler: Ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefe odaklandık
ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, Türkiye ile ABD arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi için yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Mehler, Adana’nın önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.
ABD Hükümeti tarafından desteklenen “Alumni Micro Grants Programı” kapsamında yürütülen “Transatlantic Ventures: Adana’dan Dünyaya Yeni İş Modelleri Projesi” çerçevesinde “ABD’ye İhracat ve Yatırım” semineri düzenlendi. Farklı sektörlerden yaklaşık 100 firma temsilcisinin katıldığı toplantıda ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticari iş birliği imkanları ele alındı.
ABD Adana Konsolosu Eric R. Mehler, programın açılışında yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye’nin güçlü insani bağlara, ekonomik iş birliğine ve inovasyonla büyümeye dayanan köklü bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasında yeni ortaklık ve fırsatlar geliştiren girişimciler, işletmeler ve yatırımcıların ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini belirten Mehler, yıllık ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda iş dünyaları arasında daha güçlü bağlar kurulması gerektiğini ifade etti.
Adana’nın ABD pazarında potansiyeli yüksek
Adana’daki şirketlerin uluslararası pazarlara açılma ve yeni iş ilişkileri geliştirme açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Mehler, ABD pazarına yönelmek isteyen firmalar için pazar fırsatlarının yanı sıra ticaret süreçleri ve iş yapma uygulamalarının anlaşılmasının önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.
Mehler, proje kapsamında Adana’dan girişimciler ve iş dünyası temsilcilerinin iş planlaması becerilerini geliştirme, ABD pazarına ilişkin bilgi edinme ve mentörlük desteği alma fırsatı bulduğunu aktardı. Programın katılımcılara küresel pazarları daha iyi anlamaları, işletmeleri için daha güçlü stratejiler geliştirmeleri ve gelecekteki uluslararası ortaklıklara hazırlanmaları için pratik araçlar sunduğunu kaydetti.
Proje Koordinatörü Özkan Evren de çalışmayla Adana’daki işletmelerin ABD pazarını daha yakından tanımasını ve iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurulmasını amaçladıklarını söyledi. Proje kapsamında genç katılımcılara girişimcilik eğitimleri ve mentörlük desteği verildiğini belirten Evren, Adana’nın tarım, gıda, tekstil ve sanayi alanlarındaki üretim gücünü yeni pazarlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti.
Program kapsamında dış ticaret uzmanı Ahmet Melih Pulluoğlu da ABD pazarına giriş, ihracat süreçleri, yatırım fırsatları ve Türkiye-ABD arasındaki ticari iş birliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda girişimcilik eğitimlerini tamamlayanlara sertifikaları ABD Adana Konsolosu Eric Mehler tarafından verildi.