ABD, çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatı­na yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayaca­ğını duyurdu. Trump, Super Bowl’a katılmak üzere Flori­da’dan New Orleans’a gider­ken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıkla­malarda bulundu. “ABD’ye ge­len tüm çeliğe yüzde 25 tari­fe uygulanacak” diye konuşan Trump, alüminyum için de ay­nı oranda gümrük vergisi ola­cağını söyledi. Trump, söz ko­nusu tarifeleri pazartesi gü­nü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de tari­felere tabi olacağını bildirdi.

Bugün veya yarın ise müte­kabiliyet esasına dayalı tari­feleri duyuracağını dile geti­ren Trump, “Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz on­lardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak” ifadesini kullandı. Yatırımcıların odak noktasının yarın ABD enflas­yon verileri ve Fed Başkanı Je­rome Powell’ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi önünde yapacağı ve muhtemelen tari­felerin gündemde olacağı bir konuşma olacağı belirtildi.

Yatırımcı yine altına yöneldi

Trump’ın yeni gümrük ver­gisi planlarının küresel tica­ret savaşı korkularını tetik­lemesinin ardından yatırım­cılar, güvenli liman olardak altına sığınmaya devam edi­yor. Trump’ın bugün ABD’ye ithal edilen tüm çelik ve alü­minyuma yüzde 25 yeni güm­rük vergileri getireceğini ve ayrıca hemen yürürlüğe gir­mek üzere, tüm ülkelere uygu­lanacak ve her ülke tarafından uygulanan tarife oranlarını eşleştirecek mütekabiliyet ta­rifeleri açıklayacağını söyle­mesi altına talebi güçlendirdi.

OANDA’nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Küresel ticaret geri­limi hâlâ devam ediyor ve ya­kın vadede altın fiyatlarını 2 bin 900 ile 2 bin 910 dolar se­viyesine çekebilir. Çok güçlü bir ABD doları yükselişi gör­meye başlamadığımız süre­ce, bu noktada henüz yüksek bir düzeltme olasılığı görmü­yorum” dedi. ANZ bankası kıdemli emtia stratejisti Da­niel Hynes da “Altının da kı­sasa kısas tarifelere yakalan­ma potansiyeli fiziki piyasada bir yerinden oynamaya neden oluyor” açıklaması yaptı.

Dolar euroya karşı güçleniyor

Trump’ın yeni gümrük ver­gisi tehditleri risk duyarlılığı­nı azaltırken, euro ile Avust­ralya ve Kanada doları üze­rinde baskı yarattı. OCBC’den Vasu Menon, “Trump’ın son çelik ve alüminyum tarifele­rinin daha sonra azaltabilece­ği bir müzakere stratejisi olup olmadığı belli değil. Ticaret savaşının tırmanmasıyla pi­yasalar gergin ve dalgalı ola­cak ve yatırımcıların şimdilik temkinli davranması ve muh­temelen daha fazla piyasa tür­bülansına hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.

IG’den Tony Sycamore, “Önemli olmakla birlikte, bugünkü duyuru bize bazı tarife duyurularının di­ğerlerinden daha fazla ağırlık taşıyacağını ve tarife başlık­larının Başkan Trump yöne­timindeki ‘yeni normalin’ bir parçası olduğunu hatırlatı­yor” diye konuştu. Trump’ın tarife söylemleri emtia piya­salarına yön vermeye devam ediyor. Emtia piyasası, geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın tarife kararları ve açıklanan makro ekonomik verilerle bir­likte karışık bir seyir izledi.

ÇİB: Önce kararı görelim

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada konunun tam olarak netleşmesini bekle­dikleni söyledi. Dalbeler, ”Zira bizim için halihazırda yüzde 25 var. Eğer şu anda muafiyet uy­gulanan ülkelere uygulanacak ise eşitleneceğimiz için avan­tajı olabilir, ama önce kararı görelim” dedi.

"Hiçbir şirket U.S. Steel’in çoğunluk hissesini alamayacak"

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada Nippon Steel’in U.S. Steel’in çoğunluk hissesine sahip olamayacağını söylerken, Başbakan Shigeru Ishiba ile yaptığı görüşmenin ardından Japon çelik üreticisinin U.S. Steel’i doğrudan satın almak yerine yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi.

Kaynaklara göre Ishiba Cuma günü Trump ile yaptığı görüşmede Nippon Steel’in U.S. Steel’i satın alma teklifi üzerine revize edilmiş bir plan sundu. Ayrıntıları bilinmemekle birlikte, revize planın Nippon Steel’in U.S. Steel’e yapacağı yatırımda Japon şirket tarafından şimdiye kadar taahhüt edilen 2.7 milyar dolardan önemli bir artış içerdiğine inanılıyor.

Ishiba’nın revize planı Washington’daki zirvede Trump’a sunmadan önce Nippon Steel ile görüştüğü anlaşılıyor. Nippon Steel Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eiji Hashimoto’nun planlanan yatırımın ayrıntılarını sunmak üzere bu hafta Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin güvenlik gerekçesiyle Nippon Steel’e hurdaya çıkarma talimatı verdiği U.S. Steel satın alma planı yeniden harekete geçebilir.

Avustralya, çelik tarifelerinde ABD’den muafiyet talep edecek

Başbakan Anthony Albanese parlamentoda yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin ABD’yi çelik tarifeleri konusunda kendisine muafiyet tanımaya çağıracağını ve konuyu Başkan Donald Trump yönetimine ilettiğini söyledi. Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, ABD’nin Hint- Pasifik bölgesindeki önemli bir güvenlik müttefiki olan Avustralya’nın, Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde “Avustralya çelik ve alüminyumunun ABD pazarına erişimi de dâhil olmak üzere serbest ve adil ticareti” savunduğunu söyledi.

Farrell yaptığı açıklamada “Avustralya çeliği ve alüminyumu binlerce iyi ücretli Amerikan istihdamı yaratıyor ve ortak savunma çıkarlarımız için kilit önem taşıyor” dedi.

AB, ilave vergi uygulaması durumunda karşılık verecek

Avrupa Birliği (AB), ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi. AB Komisyonu, ABD’nin ek tarifler uygulaması olasılığına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ABD’den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, “AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa’daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz” denildi. Açıklamada, AB ve ABD’nin ticaret ve yatırımlarla çok entegre üretim zincirleri kurduğu anımsatılarak, tarifelerin uygulanmasının hukuka aykırı ve ekonomik olarak ters etki ortaya koyacağı kaydedildi.

Scholz: Avrupa ‘bir saat içinde’ harekete geçebilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, muhafazakar rakibi Friedrich Merz ile seçim öncesi yaptığı tartışmada, ABD’nin AB’ye karşı gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupa’nın ‘bir saat içinde’ karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Anketlerde Merz’in oldukça gerisinde olan Scholz, moderatörün ABD’nin gümrük vergisi uygulaması halinde AB’nin karşılık vermek için bir ‘zalimlik listesi’ olup olmadığını sorması üzerine, “Evet, en temkinli diplomatik şekilde ifade etmek gerekirse. Avrupa Birliği olarak bir saat içerisinde harekete geçebiliriz” dedi. Almanya’da seçimler 23 Şubat’ta yapılacak.