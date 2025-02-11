ABD, çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife uygulayacak
ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklayacağını söyledi. Trump’ın açıklamaları, yatırımcıyı yine altına yönlendirdi, döviz piyasalarında ise dalgalanmaya yol açtı. ABD doları, euro karşısında güçlendiriyor. Euro son iki yılın en düşük seviyesinde.
ABD Başkanı Donald Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Super Bowl’a katılmak üzere Florida’dan New Orleans’a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “ABD’ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak” diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi. Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.
Bugün veya yarın ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, “Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak” ifadesini kullandı. Yatırımcıların odak noktasının yarın ABD enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi önünde yapacağı ve muhtemelen tarifelerin gündemde olacağı bir konuşma olacağı belirtildi.
Yatırımcı yine altına yöneldi
Trump’ın yeni gümrük vergisi planlarının küresel ticaret savaşı korkularını tetiklemesinin ardından yatırımcılar, güvenli liman olardak altına sığınmaya devam ediyor. Trump’ın bugün ABD’ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 yeni gümrük vergileri getireceğini ve ayrıca hemen yürürlüğe girmek üzere, tüm ülkelere uygulanacak ve her ülke tarafından uygulanan tarife oranlarını eşleştirecek mütekabiliyet tarifeleri açıklayacağını söylemesi altına talebi güçlendirdi.
OANDA’nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Küresel ticaret gerilimi hâlâ devam ediyor ve yakın vadede altın fiyatlarını 2 bin 900 ile 2 bin 910 dolar seviyesine çekebilir. Çok güçlü bir ABD doları yükselişi görmeye başlamadığımız sürece, bu noktada henüz yüksek bir düzeltme olasılığı görmüyorum” dedi. ANZ bankası kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes da “Altının da kısasa kısas tarifelere yakalanma potansiyeli fiziki piyasada bir yerinden oynamaya neden oluyor” açıklaması yaptı.
Dolar euroya karşı güçleniyor
Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri risk duyarlılığını azaltırken, euro ile Avustralya ve Kanada doları üzerinde baskı yarattı. OCBC’den Vasu Menon, “Trump’ın son çelik ve alüminyum tarifelerinin daha sonra azaltabileceği bir müzakere stratejisi olup olmadığı belli değil. Ticaret savaşının tırmanmasıyla piyasalar gergin ve dalgalı olacak ve yatırımcıların şimdilik temkinli davranması ve muhtemelen daha fazla piyasa türbülansına hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.
IG’den Tony Sycamore, “Önemli olmakla birlikte, bugünkü duyuru bize bazı tarife duyurularının diğerlerinden daha fazla ağırlık taşıyacağını ve tarife başlıklarının Başkan Trump yönetimindeki ‘yeni normalin’ bir parçası olduğunu hatırlatıyor” diye konuştu. Trump’ın tarife söylemleri emtia piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Emtia piyasası, geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın tarife kararları ve açıklanan makro ekonomik verilerle birlikte karışık bir seyir izledi.
ÇİB: Önce kararı görelim
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada konunun tam olarak netleşmesini bekledikleni söyledi. Dalbeler, ”Zira bizim için halihazırda yüzde 25 var. Eğer şu anda muafiyet uygulanan ülkelere uygulanacak ise eşitleneceğimiz için avantajı olabilir, ama önce kararı görelim” dedi.
"Hiçbir şirket U.S. Steel’in çoğunluk hissesini alamayacak"
ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada Nippon Steel’in U.S. Steel’in çoğunluk hissesine sahip olamayacağını söylerken, Başbakan Shigeru Ishiba ile yaptığı görüşmenin ardından Japon çelik üreticisinin U.S. Steel’i doğrudan satın almak yerine yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi.
Kaynaklara göre Ishiba Cuma günü Trump ile yaptığı görüşmede Nippon Steel’in U.S. Steel’i satın alma teklifi üzerine revize edilmiş bir plan sundu. Ayrıntıları bilinmemekle birlikte, revize planın Nippon Steel’in U.S. Steel’e yapacağı yatırımda Japon şirket tarafından şimdiye kadar taahhüt edilen 2.7 milyar dolardan önemli bir artış içerdiğine inanılıyor.
Ishiba’nın revize planı Washington’daki zirvede Trump’a sunmadan önce Nippon Steel ile görüştüğü anlaşılıyor. Nippon Steel Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eiji Hashimoto’nun planlanan yatırımın ayrıntılarını sunmak üzere bu hafta Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin güvenlik gerekçesiyle Nippon Steel’e hurdaya çıkarma talimatı verdiği U.S. Steel satın alma planı yeniden harekete geçebilir.
Avustralya, çelik tarifelerinde ABD’den muafiyet talep edecek
Başbakan Anthony Albanese parlamentoda yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin ABD’yi çelik tarifeleri konusunda kendisine muafiyet tanımaya çağıracağını ve konuyu Başkan Donald Trump yönetimine ilettiğini söyledi. Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, ABD’nin Hint- Pasifik bölgesindeki önemli bir güvenlik müttefiki olan Avustralya’nın, Trump yönetimiyle yaptığı görüşmelerde “Avustralya çelik ve alüminyumunun ABD pazarına erişimi de dâhil olmak üzere serbest ve adil ticareti” savunduğunu söyledi.
Farrell yaptığı açıklamada “Avustralya çeliği ve alüminyumu binlerce iyi ücretli Amerikan istihdamı yaratıyor ve ortak savunma çıkarlarımız için kilit önem taşıyor” dedi.
AB, ilave vergi uygulaması durumunda karşılık verecek
Avrupa Birliği (AB), ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi. AB Komisyonu, ABD’nin ek tarifler uygulaması olasılığına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. ABD’den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, “AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa’daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz” denildi. Açıklamada, AB ve ABD’nin ticaret ve yatırımlarla çok entegre üretim zincirleri kurduğu anımsatılarak, tarifelerin uygulanmasının hukuka aykırı ve ekonomik olarak ters etki ortaya koyacağı kaydedildi.
Scholz: Avrupa ‘bir saat içinde’ harekete geçebilir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, muhafazakar rakibi Friedrich Merz ile seçim öncesi yaptığı tartışmada, ABD’nin AB’ye karşı gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupa’nın ‘bir saat içinde’ karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Anketlerde Merz’in oldukça gerisinde olan Scholz, moderatörün ABD’nin gümrük vergisi uygulaması halinde AB’nin karşılık vermek için bir ‘zalimlik listesi’ olup olmadığını sorması üzerine, “Evet, en temkinli diplomatik şekilde ifade etmek gerekirse. Avrupa Birliği olarak bir saat içerisinde harekete geçebiliriz” dedi. Almanya’da seçimler 23 Şubat’ta yapılacak.