ABD Türk kurucuya isim hakkı veriyor

Turkish Coffee Lady, 2009 yılından bu yana, Türk kahvesi ve mutfağı kültürünün ABD çapında tanınması için atılımlar yapmış ve uluslararası ödüller kazanmış bir oluşum. Virginia eyaletinin “Küçük İşletmeleri Destekleme Kurumu” tarafından “2022 yılının “Başarı Hikayesi” olarak duyurulan Turkish Coffee Lady, ABD’de kahve ve kültür evleri açmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden bir çok şube teklifi alan Turkish Coffee Lady, ilk olarak Amerika pazarında büyümeyi ve ülkenin başlıca eyaletlerinde şubeler ve temsilcilikler açmayı hedefliyor. Özel yapım kahve pazarının hızla büyüdüğü ABD’de ve Avrupa’daki kültürel tanıtımlar ise hız kesmeden devam edecek.

Öncelik kadın girişimcilerin

Dünyanın ilk kahve pişirme metodu olan Türk kahvesinin ve zengin Türk mutfağının Amerika’da markalaşması için bir dayanışma ekonomisi kuracaklarını belirten White, Turkish Coffee Lady’nin lisans hakkı için ilk kadın girişimcilere öncelik verecek.

Anlaşma çerçevesinde Turkish Coffee Lady bayilerine operasyon yönetimi, personel yönetimi, konsept tasarım, pazarlama stratejileri, PR, sosyal medya ve basınla ilişkiler konularında danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Türkiye’den yatırımcı vizesi ile başvuru yapacak kişiler için ayrıca vize danışmanlığı konusunda da destek verilecek.

Depremzede yararına bağışlanacak

Tüm bunların yanı sıra ulkemizi acıya boğan deprem felaketinde yaraların sarılmasına bir katkı da Turkish Coffee Lady’den gelecek. Her bir satıştan elde edilen tutarın belli bir yüzdesi depremden etkilenen kadınların ve çocukların yararına bağışlanacak.

Turkish Coffee Lady, Gizem Şalcıgil White ve ortağı Ahmet Şerif İzgören tarafından kuruldu. 2012’den beri, ABD, Avrupa ve Kanada’nın başlıca şehirlerini gezici bir tanıtım aracı ile dolaşarak 30,000’den fazla kişiye Türk kahvesini tattırdı. “Türk Kahvesi 500 Yıldır Dostluğun Tadı” sloganıyla Harvard, Yale gibi seçkin üniversitelerde Türk kahvesi etkinlikleri düzenledi, toplumlararası kültürel köprüler kurarak ülke tanıtımına katkıda bulundu.

Vaşington Türk Büyükelçiliği, Empire State binası ve Harvard Üniversitesi’nde uzman sunumları yapıldı, 16 şehirde çeşitli kültürel faaliyetler düzenlendi. Yabancı basında Washington Post, BBC ve Türk medyasında genişçe yer alan söz konusu proje, 2012 Mayıs ayında ABD Kongresi tarafından da kahve sohbetleriyle ülkeler arasındaki dostlukları pekiştiren bir proje olarak onurlandırıldı ve resmi kayıtlara geçti.

White, 2020 yılında “Turkish Coffee Truck” projesiyle “TÜHİD Altın Pusula ‘Türkiye Markası’ Jüri Özel Ödülü”nü kazandı. Turkish Coffee Lady”, kuruluşunun 5. yılında Virginia eyaletinin “2022 Başarı Hikayesi” olarak seçildi. White, 2020 yılında ise dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Foundation’ı kurdu.Yakın zamanda Gizem Şalcıgil White, VIP Alexandria Go Red for Women kampanyasında, derginin kapağında yer verilen başarılı isimlerden biri oldu.