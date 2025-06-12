ABD ve Hindistan'dan mermer alıcıları Afyon’da buluşacak
Türkiye’nin en önemli doğal taş üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’da, yılın en büyük blok mermer fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şehir fuarla, 400 milyon metreküplük mermer rezervi ve yıllık 6,9 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle yerli ve yabancı alıcıları ağırlayacak.
ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı, “Taş yerinde ağırdır” sloganıyla, 18–21 Haziran 2025 tarihlerinde açılıyor. Fuarın, kentin 400 milyon metreküplük mermer rezervinin, 6.9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olması hedefleniyor.
Afyonkarahisar’da sosyal kalkınmanın en önemli lokomotifi olan mermer sektörü, bölgede binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Mermerin en nadide örnekleri ve tescilli pek çok çeşidi ile Afyonkarahisar, üretimini ve vizyonunu dünyaya daha çok tanıtmak için bu fuarı bir fırsat olarak görüyor.
Bloklar tırlarla Afyon’a taşınacak
Türkiye’nin dört bir yanından getirilen, 1.500’ün üzerinde doğal taş bloğu, 200’ü aşkın firma tarafından fuar alanında sergilenecek. Afyonkarahisar başta olmak üzere; Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa’daki mermer ocaklarından çıkarılan bloklar, TIR’larla Afyonkarahisar’a taşınacak. Üreticiler, Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan gelecek alım heyetleriyle, birebir görüşmeler yaparak, yeni ihracat bağlantıları kurabilecek.
ABD’den Hindistan’dan alıcılar geliyor
ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın Türkiye doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtacak bir vitrin olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Fuarımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üreticiyle buluşup verimli ticari bağlantılar kurabileceği bir platform. Blok mermer üreticileri, uluslararası alım heyetleriyle birebir görüşmeler yaparak küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacak. Mimarlar, iç mimarlar, teknik müşavirler ve müteahhitler, yüzlerce doğal taş alternatifini yerinde inceleyip, yeni desenleri keşfedecek. Mermerin damar yapısı, rengi ve kalitesi sahada, çıplak gözle görülebilecek.”
Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan da İscehisar ilçesindeki mermer ocaklarının 2500 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Afyonkarahisar, Türkiye’nin en büyük mermer üretim üssü. 150 mermer ocağı ve yaklaşık 700 fabrikada taş işleniyor. Bu fuar; üreticiyi, alıcı ve satıcıyı aynı çatı altında buluşturacak. Ocaklarımızı ve fabrikalarımızı misafirlerimize göstermek için heyecanla hazırlanıyoruz” dedi.