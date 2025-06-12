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ABD ve Hindistan'dan mermer alıcıları Afyon’da buluşacak

Türkiye’nin en önemli doğal taş üretim merkezlerinden Afyonkarahisar’da, yılın en büyük blok mermer fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şehir fuarla, 400 milyon metreküplük mermer rezervi ve yıllık 6,9 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle yerli ve yabancı alıcıları ağırlayacak.

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ABD ve Hindistan'dan mermer alıcıları Afyon’da buluşacak
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ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fua­rı, “Taş yerinde ağır­dır” sloganıyla, 18–21 Haziran 2025 tarihlerinde açılıyor. Fu­arın, kentin 400 milyon met­reküplük mermer rezervinin, 6.9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’da sosyal kal­kınmanın en önemli lokomo­tifi olan mermer sektörü, böl­gede binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Mermerin en nadi­de örnekleri ve tescilli pek çok çeşidi ile Afyonkarahisar, üre­timini ve vizyonunu dünyaya daha çok tanıtmak için bu fua­rı bir fırsat olarak görüyor.

Bloklar tırlarla Afyon’a taşınacak

Türkiye’nin dört bir yanın­dan getirilen, 1.500’ün üzerin­de doğal taş bloğu, 200’ü aşkın firma tarafından fuar alanın­da sergilenecek. Afyonkarahi­sar başta olmak üzere; Antal­ya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamo­nu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla ve Şan­lıurfa’daki mermer ocak­larından çıkarılan bloklar, TIR’larla Afyonkarahisar’a taşınacak. Üreticiler, Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Bir­leşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kana­da, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan gelecek alım heyetle­riyle, birebir görüşmeler ya­parak, yeni ihracat bağlantıla­rı kurabilecek.

ABD’den Hindistan’dan alıcılar geliyor

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın Türkiye doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtacak bir vitrin olacağını vurgula­yarak, şunları söyledi: “Fua­rımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üreticiyle buluşup verimli ticari bağlantılar ku­rabileceği bir platform. Blok mermer üreticileri, uluslara­rası alım heyetleriyle birebir görüşmeler yaparak küresel pazarda daha güçlü bir konu­ma ulaşacak. Mimarlar, iç mi­marlar, teknik müşavirler ve müteahhitler, yüzlerce doğal taş alternatifini yerinde ince­leyip, yeni desenleri keşfede­cek. Mermerin damar yapısı, rengi ve kalitesi sahada, çıplak gözle görülebilecek.”

Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başka­nı Remzi Özcan da İscehisar ilçesindeki mermer ocakları­nın 2500 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Af­yonkarahisar, Türkiye’nin en büyük mermer üretim üssü. 150 mermer ocağı ve yaklaşık 700 fabrikada taş işleniyor. Bu fuar; üreticiyi, alıcı ve sa­tıcıyı aynı çatı altında buluş­turacak. Ocaklarımızı ve fab­rikalarımızı misafirlerimize göstermek için heyecanla ha­zırlanıyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL