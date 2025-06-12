ABD ve Hindistan'dan mermer alıcıları Afyon’da buluşacak

ALZ Afyonkarahisar Blok Mermer Fua­rı, “Taş yerinde ağır­dır” sloganıyla, 18–21 Haziran 2025 tarihlerinde açılıyor. Fu­arın, kentin 400 milyon met­reküplük mermer rezervinin, 6.9 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesinin ve 231 milyon doları aşan ihracatının küresel vitrine taşınacağı bir platform olması hedefleniyor.

Afyonkarahisar’da sosyal kal­kınmanın en önemli lokomo­tifi olan mermer sektörü, böl­gede binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Mermerin en nadi­de örnekleri ve tescilli pek çok çeşidi ile Afyonkarahisar, üre­timini ve vizyonunu dünyaya daha çok tanıtmak için bu fua­rı bir fırsat olarak görüyor.

Bloklar tırlarla Afyon’a taşınacak

Türkiye’nin dört bir yanın­dan getirilen, 1.500’ün üzerin­de doğal taş bloğu, 200’ü aşkın firma tarafından fuar alanın­da sergilenecek. Afyonkarahi­sar başta olmak üzere; Antal­ya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bucak, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamo­nu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Marmara Adası, Mersin, Muğla ve Şan­lıurfa’daki mermer ocak­larından çıkarılan bloklar, TIR’larla Afyonkarahisar’a taşınacak. Üreticiler, Çin, Hindistan, İtalya, Mısır, Bir­leşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kana­da, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’tan gelecek alım heyetle­riyle, birebir görüşmeler ya­parak, yeni ihracat bağlantıla­rı kurabilecek.

ABD’den Hindistan’dan alıcılar geliyor

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın Türkiye doğal taş sektörünün gücünü dünyaya yansıtacak bir vitrin olacağını vurgula­yarak, şunları söyledi: “Fua­rımız, sektör temsilcilerinin doğrudan üreticiyle buluşup verimli ticari bağlantılar ku­rabileceği bir platform. Blok mermer üreticileri, uluslara­rası alım heyetleriyle birebir görüşmeler yaparak küresel pazarda daha güçlü bir konu­ma ulaşacak. Mimarlar, iç mi­marlar, teknik müşavirler ve müteahhitler, yüzlerce doğal taş alternatifini yerinde ince­leyip, yeni desenleri keşfede­cek. Mermerin damar yapısı, rengi ve kalitesi sahada, çıplak gözle görülebilecek.”

Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başka­nı Remzi Özcan da İscehisar ilçesindeki mermer ocakları­nın 2500 yıllık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, “Af­yonkarahisar, Türkiye’nin en büyük mermer üretim üssü. 150 mermer ocağı ve yaklaşık 700 fabrikada taş işleniyor. Bu fuar; üreticiyi, alıcı ve sa­tıcıyı aynı çatı altında buluş­turacak. Ocaklarımızı ve fab­rikalarımızı misafirlerimize göstermek için heyecanla ha­zırlanıyoruz” dedi.