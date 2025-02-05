ABD ve Kanadalı sektör temsilcileri Türk karton ambalaj firmalarıyla buluştu

Kozmetik, hazır gıda, restoran, promosyon, toptan satış, çikolata-şekerleme sektörlerinden, Amerikalı ve Kanadalı firmaların temsilcileriyle 8 Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği üyesi Türk karton ambalaj firması 45'i aşkın iş görüşmesi gerçekleştirdi. 7 Şubat'ta sona erecek olan etkinlik kapsamında, yabancı heyet üyelerinin Türk üretim tesislerini yerinde ziyaret edeceği belirtildi.

Türkiye karton ambalaj ihracatında Avrupa'da dördüncü

Organizasyonu değerlendiren KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, "Türkiye, karton ambalaj ihracatçısı bir ülke ve Avrupa'da şu anda dördüncü sırada. Amerika ise dünyadaki en büyük karton ambalaj alıcısı. Dolayısıyla, karşılıklı olarak büyük bir sinerji bulunuyor. Bu yüzden, bu işbirliğini daha da geliştirmemiz gerekiyor. Stratejik olarak, önce 6 şirketi buraya getirerek, gelecekte Türkiye ve Amerika arasındaki karton ambalaj sektörünü büyük bir sinerji ile büyütmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Hedef: Düzenli bir ihracat hattı oluşturmak

ABD'li üreticiler için Türkiye'nin yüksek kalite ve güçlü üretim kapasitesiyle en ideal tedarikçi konumunda olduğunu kaydeden Duran, "2025 itibarıyla lojistik maliyetlerinde büyük bir artış beklenmiyor ve bu durum Türkiye'den ABD'ye ihracat için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer ABD'ye büyük şirketler vasıtasıyla düzenli bir ihracat hattı oluşturabilirsek, karton ambalaj sektörü büyük bir sıçrama yaşayabilir" değerlendirmesini yaptı.