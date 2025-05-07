ABD’de elektrikli araç satışlarında sürpriz düşüş!

ABD otomobil pazarında elektrikli araç (EV) satışlarında geçen ay dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Motor Intelligence'ın verilerine göre, elektrikli araç satışları yaklaşık yüzde5 oranında gerilerken, genel otomobil pazarı yüzde10 büyüme kaydetti. 2021'den bu yana ABD'de elektrikli araç satışlarının aylık bazda azaldığı nadir dönemlerden biri oldu.

Düşüş, Kia ve Hyundai'den Ford'a kadar birçok markada gözlemlendi. Ülkedeki elektrikli araç satışlarının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Tesla'da ise satışlar yüzde13 oranında azaldı. Ayrıca, Rivian'ın R1T pikap ve R1S SUV modellerinin satışları da yarıya indi.

Yıl sonu hedefi 5.000 adet aşağıya çekildi

Rivian, Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın ticaret politikasının elektrikli araç talebi üzerinde yarattığı belirsizliğe dikkat çekerek, yıl sonu satış hedefini yaklaşık 5.000 adet aşağıya çektiğini duyurdu.

Bayiler ise bu gerilemeyi müşteri ilgisindeki azalmaya ve geçmişte satışları destekleyen promosyon ve indirimlerin azalmasına bağladı. Nebraska, Kansas ve Colorado'da 20'den fazla mağazası bulunan Baxter Auto Group'un yöneticisi Mickey Anderson, "Doğal talebin muhtemelen bunun yarısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toyota'nın elektrikli modelinde satışlar düştü

El Monte, Kaliforniya'daki Longo Toyota bayisinin başkanı Doug Eroh ise, bazı müşterilerin Toyota'nın bZ4X elektrikli aracına ilgi gösterdiğini, ancak çoğunlukla benzinli araçlarla bayiden ayrıldıklarını belirtti. Toyota'nın ABD'deki tek EV modeli olan bZ4X'in Nisan ayındaki satışları yaklaşık yüzde 80 oranında düştü.

Sektör analistleri, Trump'ın elektrikli araç alımlarındaki 7.500 dolarlık federal vergi kredisini iptal etme tehdidinin de Nisan ayı satışlarında etkili olabileceğini vurguladı. AutoForecast Solutions analisti Sam Fiorani, "Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında satılacak araçlar muhtemelen ilk çeyrekte satın alındı" değerlendirmesinde bulundu.