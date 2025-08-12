ABD’deki üretim teknolojisini Türkiye’ye transfer etti
Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj AŞ, ABD’li şirket PARTYCITY’nin kâğıt bardak tesisini Türkiye’ye getirdi. Türkiye’de sürdürülebilir ambalaj üretimine öncülük etme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Recyloop Ambalaj AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eroğlu “Bu yatırımla, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getiriyoruz” dedi.
Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj AŞ, ABD’li parti ve kahve ürünleri perakende devi PARTYCITY’nin yüksek hızlı ve ileri otomasyon sistemleriyle donatılmış, kâğıt bardak üretim hatlarını Türkiye’ye taşıdığını duyurdu.
Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, İstanbul Silivri’ye kurdukları yeni nesil tesiste, geri dönüştürülebilir kâğıt bazlı ambalajlara odaklı, su ve enerji tüketimini minimize eden sistemlerle donatılmış, tam otomatik, yüksek verimliliğe sahip üretim hatlarıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Kâğıt bardak kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyacak bir üretim modeli hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Eroğlu, “Bu teknoloji de Amerika’da, PMC’nin ürettiği yüksek değerli hatlarda mevcut. Uzun süredir bu hatlarla ilgili görüşmeler yürütüyorduk.
Tam bu sırada ABD’nin 2,5 milyar dolarlık ciroya sahip, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren, kendi kâğıt bardak üretimini yapan, baskı ve sızdırmazlık kalitesiyle Amerika’da bir numara olan ve en büyük kahve ve parti ürünleri perakendecisi PARTYCITY yeniden yapılanma sürecine girdi. PARTYCITY, ellerindeki en ileri teknolojiye sahip üretim hatlarını devretmek için birçok ülke ve şirketle görüştü. Ancak tercihleri Türkiye oldu. Bunda Recyloop’un sürdürülebilir ambalajda uluslararası know-how transferleri ve tercrübeli yönetiminin Starbucks, Mc Donalds, KFC, Burger King, Café Nero, gibi global markalarla yürüttüğü güvenilir iş birlikleri belirleyici oldu” dedi.
7 hatla tek seferde en büyük kapasite artışı
ABD’nin en kaliteli kâğıt bardak üretim hattını Türkiye’ye kazandırırken, dünya standartlarını da taşımanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Eroğlu “Şirkete ait yedi özel kâğıt bardak üretim hattını Türkiye’ye getirdik. Yeni aldığımız 20 hattımıza eklediğimiz bu 7 hatla toplam 27 hatla üretime başlayacağız. Bu, Türkiye’de kâğıt bardak alanında tek seferde yapılmış en büyük kapasite yatırımıdır” diye konuştu.
5 sene sonra yılda 5,5 milyarlık üretim
Ömer Erhan Eroğlu, yeni yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 20 milyon euro büyüklüğüne ulaşacak bu yatırımla kapasitemizi 1 milyar bardağa çıkarıyoruz. Yaratacağımız 200 kişilik ek istihdamla beraber 5’inci yılda yıllık 5,5 milyar adet bardak üretmeyi hedefliyoruz. Bu beş yılın sonunda artık dünya kâğıt bardak üretiminin yüzde 1’inden fazlasını tek başımıza karşılar hale geleceğiz.” Eroğlu, “Yüksek üretim kapasiteli bu sistemlerin Türkiye’ye entegre edilmesiyle birlikte, Recyloop sadece iç pazara değil; başta Kuzey Amerika olmak üzere, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya çevre dostu, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli kağıt bardak ihracatı yapabilecek. Bu yatırımla, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Türkiye, küresel piyasada söz sahibi olacak”
“Bu satın alma bir makine transferinden çok daha fazlası” diyen Eroğlu, satın almayı, ‘Türkiye’nin üretim kaslarını güçlendiren, çevreye duyarlı ambalaj vizyonunu büyüten ve küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayacak bir stratejik hamle’ olarak yorumladı. Eroğlu, “Bu tesisin makineleri, Türkiye’de adeta yeniden doğacak.
Kahve ve parti sektörünün dünyadaki lideri markanın standartlarında üretim imkânı verecek teknoloji ve know-how’ı Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çevreye ve doğaya saygılı, halk sağlığını önceleyen bir üretim yapabiliyoruz. Yeni yatırımımızla iç kaplamasının yeni teknoloji ile biyobozunur ve geri dönüştürülebilir bardaklar üretebilmenin yanı sıra bir adım daha öteye geçmek istedik: Kağıt bardak kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyacak bir üretim modeli hedefledik” dedi.