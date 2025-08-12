ABD’deki üretim teknolojisini Türkiye’ye transfer etti

Recyloop Sürdürü­lebilir Ambalaj AŞ, ABD’li parti ve kah­ve ürünleri perakende devi PARTYCITY’nin yüksek hızlı ve ileri otomasyon sistemle­riyle donatılmış, kâğıt bardak üretim hatlarını Türkiye’ye taşıdığını duyurdu.

Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, İstanbul Si­livri’ye kurdukları yeni ne­sil tesiste, geri dönüştürüle­bilir kâğıt bazlı ambalajlara odaklı, su ve enerji tüketimi­ni minimize eden sistemler­le donatılmış, tam otomatik, yüksek verimliliğe sahip üre­tim hatlarıyla sektörde fark yaratmayı hedefledikleri­ni belirtti. Kâğıt bardak kali­tesini dünya standartlarının üzerine taşıyacak bir üretim modeli hedefiyle yola çıktık­larını kaydeden Eroğlu, “Bu teknoloji de Amerika’da, PM­C’nin ürettiği yüksek değerli hatlarda mevcut. Uzun süre­dir bu hatlarla ilgili görüşme­ler yürütüyorduk.

Tam bu sı­rada ABD’nin 2,5 milyar do­larlık ciroya sahip, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren, kendi kâğıt bardak üretimi­ni yapan, baskı ve sızdırmaz­lık kalitesiyle Amerika’da bir numara olan ve en büyük kahve ve parti ürünleri pera­kendecisi PARTYCITY yeni­den yapılanma sürecine girdi. PARTYCITY, ellerindeki en ileri teknolojiye sahip üretim hatlarını devretmek için bir­çok ülke ve şirketle görüştü. Ancak tercihleri Türkiye ol­du. Bunda Recyloop’un sür­dürülebilir ambalajda ulusla­rarası know-how transferle­ri ve tercrübeli yönetiminin Starbucks, Mc Donalds, KFC, Burger King, Café Nero, gibi global markalarla yürüttüğü güvenilir iş birlikleri belirle­yici oldu” dedi.

7 hatla tek seferde en büyük kapasite artışı

ABD’nin en kaliteli kâğıt bardak üretim hattını Türki­ye’ye kazandırırken, dünya standartlarını da taşımanın gururunu yaşadıklarını vur­gulayan Eroğlu “Şirkete ait yedi özel kâğıt bardak üretim hattını Türkiye’ye getirdik. Yeni aldığımız 20 hattımıza eklediğimiz bu 7 hatla toplam 27 hatla üretime başlayaca­ğız. Bu, Türkiye’de kâğıt bar­dak alanında tek seferde ya­pılmış en büyük kapasite ya­tırımıdır” diye konuştu.

5 sene sonra yılda 5,5 milyarlık üretim

Ömer Erhan Eroğlu, yeni yatırımlarına ilişkin şu bilgi­leri verdi: “Yaklaşık 20 mil­yon euro büyüklüğüne ulaşa­cak bu yatırımla kapasitemizi 1 milyar bardağa çıkarıyoruz. Yaratacağımız 200 kişilik ek istihdamla beraber 5’in­ci yılda yıllık 5,5 milyar adet bardak üretmeyi hedefliyo­ruz. Bu beş yılın sonunda ar­tık dünya kâğıt bardak üreti­minin yüzde 1’inden fazlası­nı tek başımıza karşılar hale geleceğiz.” Eroğlu, “Yüksek üretim kapasiteli bu sistem­lerin Türkiye’ye entegre edil­mesiyle birlikte, Recyloop sadece iç pazara değil; başta Kuzey Amerika olmak üze­re, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya ka­dar geniş bir coğrafyaya çevre dostu, sürdürülebilir ve yük­sek kaliteli kağıt bardak ihra­catı yapabilecek. Bu yatırım­la, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getiriyoruz” ifa­delerini kullandı.

“Türkiye, küresel piyasada söz sahibi olacak”

“Bu satın alma bir makine transferinden çok daha fazlası” diyen Eroğlu, satın almayı, ‘Türkiye’nin üretim kaslarını güçlendiren, çevreye duyarlı ambalaj vizyonunu büyüten ve küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayacak bir stratejik hamle’ olarak yorumladı. Eroğlu, “Bu tesisin makineleri, Türkiye’de adeta yeniden doğacak.

Kahve ve parti sektörünün dünyadaki lideri markanın standartlarında üretim imkânı verecek teknoloji ve know-how’ı Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çevreye ve doğaya saygılı, halk sağlığını önceleyen bir üretim yapabiliyoruz. Yeni yatırımımızla iç kaplamasının yeni teknoloji ile biyobozunur ve geri dönüştürülebilir bardaklar üretebilmenin yanı sıra bir adım daha öteye geçmek istedik: Kağıt bardak kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyacak bir üretim modeli hedefledik” dedi.