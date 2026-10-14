ABD'li havayolu devi talep olmayınca uçuşlarını durdurdu

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ABD merkezli havayolu şirketi American Airlines, Meksika'ya yönelik uçuş ağında değişikliğe gitti. Şirket, beklenen yolcu talebine ulaşılamaması ve düşük finansal performans nedeniyle Phoenix ile Tijuana arasındaki seferlerini tamamen sonlandırdı.

Ağustos 2026 itibarıyla Meksika'da 30 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren American Airlines, ülkede en fazla şehre sefer düzenleyen ABD merkezli havayolu şirketi konumunda bulunuyor. Ancak şirket, yeterli yolcu talebi oluşmayan güzergahlarda uçuşlarını azaltarak operasyonlarını yeniden düzenliyor.

Son uçuş 2 Ağustos'ta gerçekleştirildi

American Airlines, Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı ile Meksika'nın Baja California eyaletindeki Tijuana Uluslararası Havalimanı arasında 2024 yılının başında başlattığı seferleri 2 Ağustos 2026'da sonlandırdı.

Yaklaşık 467 kilometre uzunluğundaki güzergah, şirketin ABD ile Meksika arasında gerçekleştirdiği en kısa uçuş hattıydı. İki şehir arasındaki uçuş yaklaşık bir saat sürüyordu.

Hizmete açıldığı dönemde iki şehir arasındaki ticari ilişkileri ve aile ziyaretlerini kolaylaştırması beklenen hat, yeterli yolcu talebine ulaşamadı. Bunun üzerine şirket, seferleri durdurma kararı aldı.

Bir uçuş hattı daha kapatılacak

American Airlines'ın uçuş ağındaki değişiklikler Tijuana ile sınırlı kalmadı. Şirket, Phoenix ile Meksika'nın Monterrey kentindeki General Mariano Escobedo Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirdiği seferleri de Aralık 2026'ya kadar sonlandırmayı planlıyor.

Söz konusu kararın da yolcu talebinin beklentileri karşılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

American Airlines, daha önce yaptığı açıklamalarda Phoenix merkezli uçuş ağını düzenli olarak değerlendirdiğini, büyüme fırsatlarına odaklanırken verimliliği düşük güzergahlarda değişikliğe gittiğini bildirmişti.

Meksika'da dokuz noktaya uçuş sürüyor

Şirket, bazı hatları kapatmasına rağmen Meksika pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. American Airlines, Phoenix'ten Cancun, Los Cabos ve Mexico City'nin de aralarında bulunduğu dokuz Meksika şehrine uçuş düzenlemeye devam ediyor.

Pasifik kıyısındaki Zihuatanejo da şirketin sezonluk sefer gerçekleştirdiği noktalar arasında bulunuyor.

Öte yandan Tijuana, Meksika'nın iç hat uçuşlarında önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Meksikalı havayolu şirketi Aeromexico, ülkenin farklı şehirlerinden Tijuana'ya günlük yedi ila dokuz sefer gerçekleştiriyor. ABD'den seyahat eden yolcular da bağlantılı uçuşlarla kente ulaşabiliyor.