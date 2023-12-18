ABD’li La Colombe’yi 900 milyon $'a aldı

ABD’li yoğurt kralı olarak anılan Hamdi Ulukaya tarafından kurulan ve son 10 yılda en hızlı büyüyen gıda şirketlerinden biri haline gelen Chobani, ABD’nin kahve devi La Colombe'u 900 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alarak büyüme hedeflerini güçlendiren bir adım attı.

Bu stratejik birleşme, Chobani'nin pazardaki etkinliğini artırırken, La Colombe'un perakende deneyimi ve geniş müşteri tabanından faydalanarak yeni kanallar açarak büyümesine imkan sağlayacak.

Kahve pazarında önemli oyucu

Perakende, kafe, gıda hizmetleri ve doğrudan tüketici gibi farklı kanallarda geniş bir müşteri kitlesine hitap eden bir marka olarak öne çıkan La Colombe, özellikle hazır içilebilir kahve kategorisindeki sadık müşteri kitlesiyle dikkat çekiyor. Chobani'nin bu stratejik satın alma hamlesi, hızlı büyüyen 5 milyar dolarlık ABD hazır içecek kahve kategorisinde önemli bir oyuncu olan La Colombe'un sahip olduğu perakende tecrübesinden yararlanarak yeni pazarlarda genişleme ve büyüme hedefini destekliyor.

900 milyon dolarlık bu stratejik satın almayla birlikte, Chobani olarak kahve kategorisindeki varlığını daha da güçlendirdiklerini belirten Chobani'nin Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, gıda sektörünün satışları artırmak için zorluklarla karşılaştığı bir dönemde, Chobani’nin çift hanelere ulaşan hacim odaklı satış büyümesi ve önemli bir kar marjı genişlemesi sağladığını ifade etti. Chobani’nin gelecekteki büyüme stratejisini belirleme konusunda her zamankinden daha güçlü ve iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Ulukaya şunları söyledi:

“Etkin şekilde büyüyeceğiz”

“Zaten daha once Chobani krema ürünleriyle kahve kategorisine yatırım yapmıştık ve La Colombe'u Chobani ailesine katmanın heyecanını yaşıyoruz. La Colombe'un lezzetli, yüksek kaliteli soğuk demleme kahvesi ve hazır içeceğini, Keurig Dr Pepper’in güçlü distribütörlük desteği ile gelecek neslin tüketicilerine sunma fırsatından dolayı heyecanlıyız. Özellikle La Colombe'un perakende deneyimi, ürün portföyü ve geniş müşteri tabanıyla yeni kanallarda etkin bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz.”