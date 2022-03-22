ABD’li şirketler Türkiye’de üretim için desteklenmeli

Hüsniye GÜNGÖR

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ABD’li şirketler için Türkiye’de fırsatlar olduğunu, ancak bazı reformların devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’ye bölgesel ticaret merkezi olarak bakmak gerektiğini belirten Brilliant “Amerikan şirketlerine Türkiye’ye yatırım konusunda daha derin bakış açısı sağlamalıyız. Onları Türkiye’de üretim konusunda stratejik olarak destekleyebiliriz. Burada olma sebeplerimizden biri de bu” diye konuştu.

Bir süredir uluslararası seyahatlere ara veren Brilliant, iki yıl aradan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Ankara’daki temaslarının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) yürütme kuruluyla cuma günü İstanbul’da bir çalışma kahvaltısında buluşan Brilliant, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankara ve İstanbul’da önemli bir sinerji gördüğünü belirten Brilliant “Türkiye’de hükümet yetkilileri, bakan ve bakan yardımcılarıyla istişarede bulundum. Sürdürülebilirlik ve dijital ticaret konusuna önem atfediliyor. E-ticaret gerçekten önemli bir bileşen” dedi.

Siyasi ve askeri konular zaman zaman ön plana çıksa da ikili ilişkilerin temelinde artan ekonomik faaliyet olduğunu vurgulayan Brilliant, “TAİK ve iş insanlarıyla çok daha geniş bir perspektifl e çalışmak istiyoruz. Daha yakından savunma iş birliği, ekonomik iş birliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) üzerinde çalışabilir, aynı zamanda dijital iş birliğimizi de geliştirebiliriz. Sağlık ürünleri konusunda hızlı yasal düzenlemelere ihtiyaç var, Yapay zeka ve gelişen teknolojiler üzerine Türkiye hükümetiyle bunu düşünmek istiyoruz” diye konuştu.

Brilliant iş insanlarının önünde jeopolitik tehditlere ek olarak yüksek enflasyon ve piyasa düzenlemeleri konusundaki belirsizlikler gibi sorunlar olduğuna dikkat çekti.

'Rusya ve Ukrayna'dan 5 bine yakın yatırım çekebiliriz'

Yalçındağ, “Bu durumdan etkilenen pek çok ulustan binlerce firma var, 148 dev firma Rusya’dan temelli çekildi, 174 firma operasyonlarını askıya aldı. 72 firma operasyonlarını azalttı ve 12 firma da hala bulunduğu konumda devam ediyor. Türkiye lojistik konumu sayesinde Rusya ve Ukrayna’dan toplamda 5 bine yakın firmanın yatırımını çekebilecek potansiyele sahip” diye konuştu. Rusya’ya yaptırımların kısa sürede bitmesini umduğunu belirten ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ise “Bunu sona erdirecek olan şey barış. Ukrayna’daki barış hem Ukraynalılara hem de bütün dünyaya istikrar getirecek. Yaptırım etkilerini hem Beyaz Saray düzeyinde hem de Hazine ve Ticaret Bakanlığı nezdinde değerlendirdik. Amerikan şirketleri sonuçlara ve etkilere bakmaksızın bu bölgede akıllı yatırımlar yapmak istiyor. Biz de bunu teşvik edeceğiz” dedi.