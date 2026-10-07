ABD'nin en etkili 100 Türk'ü açıklandı

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ABD’de 2002’den bu yana yayımlanan TURKOFAMERICA dergisinin hazırladığı liste için değerlendirme süreci altı aydan uzun sürdü. Amerika’da farklı alanlarda öne çıkan 100 isim, 23 jüri üyesi ve 16 kişilik Seçim Komitesi tarafından belirlendi.

Listede Nobel ödüllü bilim insanlarından NBA yıldızlarına, küresel şirketlerin yöneticilerinden girişimcilere, sanatçılardan medya dünyasının tanınmış isimlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

Aziz Sancar ve Daron Acemoğlu listede

Bilim ve akademi dünyasında Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar ile Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Metabolizma araştırmalarıyla Gökhan Hotamışlıgil, ekonomi çalışmalarıyla Dani Rodrik, giyilebilir sağlık teknolojileriyle Canan Dağdeviren ve görüntüleme teknolojileriyle Aydoğan Özcan da listeye girdi.

Girişimcilik kategorisinde Chobani ile Hamdi Ulukaya; Sierra Nevada Corporation ile Eren ve Fatih Özmen; Udemy ve Carbon Health ile Eren Bali dikkat çekti.

Hande Çilingir Insider One, Oğuzhan Atay BillionToOne, Osman Kibar Biosplice ve Aydın Şenkut Felicis ile listede yer aldı. Tümay Başaranlar ise Atlantis Management ile Amerika’nın en büyük benzin istasyonu zincirlerinden birini kurmasıyla öne çıktı.

Alperen Şengün, Refik Anadol ve Pınar Toprak da seçildi

Spor, sanat ve medya dünyasından da dikkat çeken isimler listeye girdi. Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, yapay zekâ ve veriyi sanatla buluşturan Refik Anadol ve Captain Marvel filminin müziğini besteleyen Pınar Toprak seçilen isimler arasında yer aldı.

Rise of Empires: Ottoman dizisinin yönetmeni Emre Şahin, besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, Barbaros Tapan ve Gizem Şalcıgil White da listede bulunuyor.

Medya alanında ise The Young Turks kurucusu Cenk Uygur, dijital yorumcu Hasan Piker ve spor yayıncısı Arda Öcal öne çıktı. Öcal; NHL, WWE ve espor yayınlarıyla Kuzey Amerika spor medyasında öne çıkan Türk kökenli yayıncılardan biri olarak onurlandırılıyor.

Dr. Mehmet Öz kamu alanında listede

Yıl boyunca açık Christmas mağazalarını ABD’ye tanıtan Neslihan Hıdırlıgil en etkin iş kadınları arasında yer alırken, New York’un önde gelen avukatlık firmalarından Herrick’in ortaklarından Barbaros Karaahmet hukuk ve yasal danışmanlık kategorisinde seçildi.

Kamu alanında ise Dr. Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid dahil ABD’nin başlıca sağlık güvencesi programlarını yöneten Centers for Medicare & Medicaid Services’ın (CMS) başındaki göreviyle listeye girdi.

Küresel şirketlerde görev yapan Türk yöneticiler de listede

Selda Günsel Shell, Tolga Kurtoğlu Lenovo, Murat Genç ise McLane’deki teknoloji yönetimi görevleriyle listede bulunuyor. Meta, UBS, J.P. Morgan ve State Street gibi küresel kuruluşlarda sorumluluk üstlenen Türk yöneticiler de seçilen isimler arasında yer aldı.

Gayrimenkul alanında İzak Senbahar Manhattan’daki projeleriyle, Fehmi Karahan Teksas’taki Legacy West ile öne çıktı. Yusuf Ceylan ve Erol Devli ise ABD genelindeki ticari gayrimenkul yatırımlarıyla listeye girdi.

Otel ve turizm sektöründe Gül Göknar Türkmenoğlu, Suzan Toprak, Cihan Yılmaz ve A. Cem Erenler; restoran girişimleriyle Hakkı Akdeniz, Zach Erdem ve Burak Karaçam listede yer aldı.

Under 30 kategorisinde dört isim

TOA Awards 2026’nın Under 30 kategorisinde Ali Sarılgan, Anya Özmen, Emre Uğurlu ve Lara Özkan; girişimcilik, siber güvenlik ve akademideki çalışmalarıyla seçildi.

Ana listeden bağımsız olarak verilen TOA Founder’s Recognition Awards kapsamında ise topluma ve kendi alanlarına katkı sağlayan 21 isme özel teşekkür plaketi verilecek. Mustafa Tuncer, Integral Group CEO’su Yavuz Macit ve PeraPole temsilcisi Mehmet Dinç özel olarak ödüllendirilecek isimler arasında bulunuyor.

TOA Awards 2026 galası 17 Kasım’da

TOA Awards Kurucusu ve Başkanı Cemil Özyurt, çalışmanın amacını, Türk Amerikalıların bilimden iş dünyasına, teknolojiden sanata, finanstan spora kadar ABD’de ulaştıkları noktayı geniş bir çerçevede ortaya koymak olarak açıkladı.

TOA Awards 2026 Galası, 17 Kasım 2026’da The Venetian, Garfield, New Jersey’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 davetlinin beklendiği black-tie gecede kırmızı halı karşılaması ve ödül töreni düzenlenecek.