ABD’ye ihracatta rekabet şansımız arttı
Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında sektörü değerlendirdi. Ertan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi’ ile açıkladığı tarifelerin Türkiye’ye rekabet şansı tanıdığını kaydetti.
Özlem SARSIN
Dünyanın bir süredir korumacılık dalgası ile karşı karşıya olduğunu, uzun yıllardır damping, sübvansiyon önlemleri, kota uygulamaları ve yarattığı maliyetlerle boğuşurken ardından iklimsel etkisi kadar ekonomik etkisiyle de ön plana çıkan AB Yeşil Mutabakatının hayatlarına girdiğini ifade eden Ertan, “2026 yılında mali olarak uygulamaya girecek olan mutabakatın sadeleştirilmesi ve esnetilmesi yönünde Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar yapıldığına ilişkin açıklamalar yapılmakta ve bu durum ihracatçılarımızı bir nebze de olsa rahatlatmaktadır. Ancak 2 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi” adıyla açıkladığı yeni gümrük tarife planı piyasaları derinden etkiledi.
Türkiye, açıklanan minimum gümrük vergisi oranı olan yüzde 10’luk grupta yer alırken, tarifelerden en fazla etkilenen ülkelerin başında Çin, AB, Japonya, Vietnam, G. Kore, Tayvan, Hindistan gelecek gibi görünmekle birlikte, Meksika ve Kanada için ise henüz bir uygulama açıklanmadığını görüyoruz.
Halihazırda Section 232 kapsamında yüzde 25 vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürünleri yeni tarifelerden etkilenmeyeceği de bildiride yer alıyor; Türkiye bu verginin uygulandığı birkaç ülkeden biriyken şimdi tüm ülkelere yayılması ABD pazarında eşit şartlarda rekabet edebilmemize olanak sağlayacaktır. Diğer ülkelerle aynı seviyede olmamız 2018 yılından önce olduğu gibi rekabetçiliğimizi artıracak. Bunun emarelerini son 1 ay içinde Amerika’ya yaptığımız çelik ihracatında görmekteyiz” dedi.
“Çin gayrimenkul sektörü engel teşkil ediyor”
Yalçın Ertan dünyadaki ekonomik durgunluk ve enflasyon problemi ile Çin’in iç piyasadaki talep düşüklüğünün hem çelik ve demirdışı metaller sektörünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini söyledi. Ertan, “Girdi maliyetlerinin rakiplerimize kıyasla yüksek olması, artan küresel rekabet, Avrupa’da süregelen durgunluk, Çin gayrimenkul sektörünün henüz toparlanmamış olması da sektörümüzün önümüzdeki dönemde de önünde engel olmaya devam edecek faktörler arasında yer alıyor” dedi.