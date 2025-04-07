 ABD’ye ihracatta rekabet şansımız arttı

Özlem SARSIN

Dünyanın bir süredir koruma­cılık dalgası ile karşı karşıya olduğunu, uzun yıllardır damping, sübvansiyon önlemleri, kota uygu­lamaları ve yarattığı maliyetlerle boğuşurken ardından iklimsel et­kisi kadar ekonomik etkisiyle de ön plana çıkan AB Yeşil Mutaba­katının hayatlarına girdiğini ifa­de eden Ertan, “2026 yılında ma­li olarak uygulamaya girecek olan mutabakatın sadeleştirilmesi ve esnetilmesi yönünde Avrupa Ko­misyonu tarafından çalışmalar yapıldığına ilişkin açıklamalar yapılmakta ve bu durum ihracat­çılarımızı bir nebze de olsa rahat­latmaktadır. Ancak 2 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ekonomik Bağımsızlık Bildirge­si” adıyla açıkladığı yeni gümrük tarife planı piyasaları derinden etkiledi.

Türkiye, açıklanan mi­nimum gümrük vergisi oranı olan yüzde 10’luk grupta yer alırken, tarifelerden en fazla etkilenen ül­kelerin başında Çin, AB, Japonya, Vietnam, G. Kore, Tayvan, Hindis­tan gelecek gibi görünmekle birlik­te, Meksika ve Kanada için ise he­nüz bir uygulama açıklanmadığı­nı görüyoruz.

Halihazırda Section 232 kapsamında yüzde 25 vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürün­leri yeni tarifelerden etkilenmeye­ceği de bildiride yer alıyor; Türkiye bu verginin uygulandığı birkaç ül­keden biriyken şimdi tüm ülkelere yayılması ABD pazarında eşit şart­larda rekabet edebilmemize ola­nak sağlayacaktır. Diğer ülkelerle aynı seviyede olmamız 2018 yılın­dan önce olduğu gibi rekabetçiliği­mizi artıracak. Bunun emarelerini son 1 ay içinde Amerika’ya yaptı­ğımız çelik ihracatında görmekte­yiz” dedi.

“Çin gayrimenkul sektörü engel teşkil ediyor”

Yalçın Ertan dünyadaki ekonomik durgunluk ve enflasyon problemi ile Çin’in iç piyasadaki talep dü­şüklüğünün hem çelik ve demir­dışı metaller sektörünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini söyledi. Ertan, “Girdi ma­liyetlerinin rakiplerimize kıyasla yüksek olması, artan küresel re­kabet, Avrupa’da süregelen dur­gunluk, Çin gayrimenkul sektörü­nün henüz toparlanmamış olması da sektörümüzün önümüzdeki dönemde de önünde engel olma­ya devam edecek faktörler arasın­da yer alıyor” dedi.