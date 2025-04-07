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 ABD’ye ihracatta rekabet şansımız arttı

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında sektörü değerlendirdi. Ertan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi’ ile açıkladığı tarifelerin Türkiye’ye rekabet şansı tanıdığını kaydetti.

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Özlem SARSIN

Dünyanın bir süredir koruma­cılık dalgası ile karşı karşıya olduğunu, uzun yıllardır damping, sübvansiyon önlemleri, kota uygu­lamaları ve yarattığı maliyetlerle boğuşurken ardından iklimsel et­kisi kadar ekonomik etkisiyle de ön plana çıkan AB Yeşil Mutaba­katının hayatlarına girdiğini ifa­de eden Ertan, “2026 yılında ma­li olarak uygulamaya girecek olan mutabakatın sadeleştirilmesi ve esnetilmesi yönünde Avrupa Ko­misyonu tarafından çalışmalar yapıldığına ilişkin açıklamalar yapılmakta ve bu durum ihracat­çılarımızı bir nebze de olsa rahat­latmaktadır. Ancak 2 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ekonomik Bağımsızlık Bildirge­si” adıyla açıkladığı yeni gümrük tarife planı piyasaları derinden etkiledi.

Türkiye, açıklanan mi­nimum gümrük vergisi oranı olan yüzde 10’luk grupta yer alırken, tarifelerden en fazla etkilenen ül­kelerin başında Çin, AB, Japonya, Vietnam, G. Kore, Tayvan, Hindis­tan gelecek gibi görünmekle birlik­te, Meksika ve Kanada için ise he­nüz bir uygulama açıklanmadığı­nı görüyoruz.

Halihazırda Section 232 kapsamında yüzde 25 vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürün­leri yeni tarifelerden etkilenmeye­ceği de bildiride yer alıyor; Türkiye bu verginin uygulandığı birkaç ül­keden biriyken şimdi tüm ülkelere yayılması ABD pazarında eşit şart­larda rekabet edebilmemize ola­nak sağlayacaktır. Diğer ülkelerle aynı seviyede olmamız 2018 yılın­dan önce olduğu gibi rekabetçiliği­mizi artıracak. Bunun emarelerini son 1 ay içinde Amerika’ya yaptı­ğımız çelik ihracatında görmekte­yiz” dedi.

“Çin gayrimenkul sektörü engel teşkil ediyor”

Yalçın Ertan dünyadaki ekonomik durgunluk ve enflasyon problemi ile Çin’in iç piyasadaki talep dü­şüklüğünün hem çelik ve demir­dışı metaller sektörünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini söyledi. Ertan, “Girdi ma­liyetlerinin rakiplerimize kıyasla yüksek olması, artan küresel re­kabet, Avrupa’da süregelen dur­gunluk, Çin gayrimenkul sektörü­nün henüz toparlanmamış olması da sektörümüzün önümüzdeki dönemde de önünde engel olma­ya devam edecek faktörler arasın­da yer alıyor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL