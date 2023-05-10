"AB’ye uyum ülkemizin gelişimi için önemli bir çıpa"

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD), “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri” konulu toplantıda konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, AB üyeliğini ve her alanda AB normlarına uyumu Türkiye’nin vazgeçilmez hedefi olarak gördüklerini söyledi.

“Türkiye-AB ilişkilerinin uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Sibel Zorlu şunları söyledi: “AB ile ortaklık ilişkisinin kurulması 60 yıl, gümrük birliğinin oluşturulması 28 yıl, üyelik müzakerelerinin başlaması 18 yıl öncesine dayanıyor. Katılım süreci bakımından Türkiye’yi “the most senior candidate country” olarak tanımlamak son derece uygun. Bu ifade aslında hem bir sitem içeriyor hem de her iki tarafın vazgeçilmez ortaklığını anlatıyor.

AB sürecini ve AB’ye uyumu, ülkemizin her alanda gelişmesi bakımından önemli bir çıpa olarak görüyoruz. Esas itibarıyla, üyelik hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen uyum çalışmaları, adalet, özgürlük ve güvenlik, yargı ve temel haklardan, çevre, gıda güvenliği, taşımacılık, tüketicinin ve sağlığın korunması, rekabet politikasına kadar, pek çok alanı kapsıyor” dedi.

İlişkilerimiz güçlenerek sürmeli

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak devam etmesinin önemine dikkat çeken Sibel Zorlu, “Önümüzdeki dönemde, mevzuat uyum çalışmalarına geri dönülmesini, AB ile aramızda somut, yapıcı ve tutarlı adımlar atılmasını ümit ediyoruz. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulu Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin güçlenerek sürdürülmesini ülkemiz için stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle ‘Birlikte Daha Güçlü’ sloganıyla Avrupa Günü’nü kutluyorum.” dedi.