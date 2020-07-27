Acara’dan vatandaşlarına Türkiye'de mevsimlik çalışma izni

27 Temmuz 2020

Necati TUZCU

Rize - Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, düzenlediği basın toplantısında, ülke yönetiminin ve 'Kurumlar Arası Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin vatandaşlara mevsimlik işler için Türkiye’ye gitmelerine izin verdiklerini açıkladı.

Rijvadze, "Vatandaşlarımızın mevsimlik işler için Türkiye'ye üç aylığına gitmeleri ile ilgili prosedür oluşturuldu. Bu kişilerin ilgili makamlara Türk işveren tarafından verilen resmi davetiye sunmaları gerekecek.” diye konuştu. Rijvadze ayrıca bu kategorideki Gürcistan vatandaşlarının Türkiye'den geri döndüklerinde 2 hafta boyunca karantinada kalmalarının zorunlu olacağını vurguladı. Son verilere göre Gürcistan'da bin 137 yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası saptandı, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.