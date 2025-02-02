Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu:ABD'nin Yapay Zeka yaklaşımını yeniden değerlendirmeye zorlayabilir

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, son dönemde dünyada büyük ses getiren Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Acemoğlu, DeepSeek'in ortaya çıkmasıyla birlikte birçok yeni sorunun gündeme geldiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Acemoğlu, ABD'li teknoloji şirketlerinin, yapay zekada devasa veri kaynaklarıyla eğitilmiş sohbet robotları gibi temel modellerini değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti. Bu şirketlerin, insan benzeri işler yapma amacına yönelik teknolojiler geliştirmeye odaklandığını vurgulayan Acemoğlu, DeepSeek'in bu yaklaşımdan farklı olarak takviyeli öğrenme ve uzman karışımını içeren bir mantıkla çalıştığını belirtti. Bu yaklaşımın maliyetinin ise yaklaşık 5,5 milyon dolara kadar düştüğünü söyledi.

Acemoğlu, DeepSeek'in ABD ve Avrupa teknolojilerinden faydalandığını ve bu durumun Çin modelinin inovasyon konusunda belirleyici bir etkisi olup olmadığını sorgulamaya açtığını kaydetti. Daha önceki çalışmalarında Çin'in sömürücü kurumlarının inovasyonu engellediğine dair görüşlerini hatırlatan Acemoğlu, "Ancak artık bu görüşümü gözden geçirebiliriz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Son olarak, Acemoğlu, Çin'in gelişen yapay zeka teknolojilerinin, daha açık toplumların aşabileceği bir model oluşturup oluşturamayacağı konusunda kesin bir yargıya varmanın erken olduğunu söyledi.