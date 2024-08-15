“Acilen enerji verimliliği seferberliği başlatılmalı”
Türkiye’de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması yapılmadığını yapılanlarda ise kalitesiz uygulamalar yüzünden vasıfsızlığın söz konusu olduğuna atıfta bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Ülkemizde acilen enerji verimliliği seferberliğini başlatmak gerekiyor” dedi.
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, yalıtım sektörünün kullanım amacı açısından enerji tasarrufu sağlarken, üretim tekniği ve ham madde kullanımı açısından da döngüsel ekonomiye pozitif katkı sunduğunu söyledi. Camyünü üretimlerinin yüzde 80’inin dönüştürülmüş malzemelerden oluştuğunu belirten Turan, sürdürülebilir bir dünya için yalıtımının öneminin kritik eşik olduğunu ifade etti.
“TS825 revizyonu bir an evvel bitirilip, uygulanmalı”
Türkiye’de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulamasının olmadığını ya da çok kötü durumda bulunduğu tespitini yapan Ozan Turan, enerji tasarrufu ve dolayısıyla cari açığın düşürülmesi için ülkemizde acilen bir enerji verimliliği seferberliğinin başlatılması gerektiğini bildirdi. Türkiye’de bir binanın metrekare başına enerji tüketiminin Avrupa’daki bir binanın enerji tüketiminin 4-5 katı civarında olduğunu anlatan Turan, “Binalarda ısı yalıtım standardını tarifleyen TS825 revizyonu halen devam ediyor. Bu revizyonun bir an önce bitirilip, yeni TS825’in uygulanmaya başlaması ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedefleri açısından son derece önemli” dedi.
Yüksek enflasyonun maliyeti artırdığı, yüksek faizlerin ise finansmana erişimi zorlaştırdığını belirten Turan, tüm bu olanların ticareti yavaşlattığını ileri sürdü. Böyle bir ortamda maliyet yapısı üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak, iyi bir risk yönetimi yapmanın önemli olduğuna işaret eden Turan, “Bu dönemde iş ortaklarımızla daha sık bir araya gelmeye, piyasada yaşanan zorlukları birlikte göğüslemeye gayret gösterdik. Bunun, işin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
“Yalıtım malzemesinde en çok ürün ihraç eden şirket unvanının sahibiyiz”
Öte yandan, yüzde 100 yerli sermayeyle çalışmalarını sürdürdüklerine atıfta bulunan Ozan Turan, 2023 yılında yurt içi ve dışındaki istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini, aynı performansı bu yılın ilk yarısında da gerçekleştirdiklerini belirtti. Kauçuk köpüğü ürün grubunda iç pazarda satış miktarını yüzde 40 artırarak, bu alandaki konumlarını daha da güçlendirdiklerine işaret eden Turan, Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını üstlenerek, en çok yalıtım malzemesi ihraç eden şirket unvanını sürdürdüklerini belirtti.
Bugünden 2030 yılının ODE’sini tasarlayacaklarını ve buna göre yatırımlarını yapacaklarını anlatan Turan, “Bu yıl, Avrupa’daki pazar payımızı büyütmeyi ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun temelini ise ‘insan kaynağı’ ve ‘dijitalleşme’ oluşturuyor. Bu iki konuya ağırlık vererek, 2030 yılının ODE’sini planlamaya odaklandık” dedi. Bulgaristan pazarına girerek ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, şu anda üretiminin yüzde 40'ını altı kıtada 75'in üzerinde ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.
“Sürdürülebilirlik odaklı talepler için çalışıyoruz”
Son olarak ürünlerinin hacimli olması nedeniyle lojistik maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu bildiren Ozan Turan, şunları kaydetti: “İhracat pazarlarını daha katma değerli ürün taleplerine cevap verebilecek şekilde çalışıyoruz. Bunun için güçlü bir ürün geliştirme (Ür-Ge) yapılanmamız var. Çok kısa sürede o pazarın ihtiyacına göre ürün geliştirebiliyoruz. Bu nedenle mevcut pazarlarımızda genişleme ve yeni pazar arayışlarını devam ettiriyoruz. İhracat pazarlarının sürdürülebilirlikle ilgili taleplerine cevap verebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Enerji verimliliği çalışmaları bunların başında geliyor.”