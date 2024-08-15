“Acilen enerji verimliliği seferberliği başlatılmalı”

ODE Yalıtım Yönetim Ku­rulu Üyesi Ozan Turan, yalıtım sektörünün kul­lanım amacı açısından enerji ta­sarrufu sağlarken, üretim tekniği ve ham madde kullanımı açısın­dan da döngüsel ekonomiye pozi­tif katkı sunduğunu söyledi. Cam­yünü üretimlerinin yüzde 80’inin dönüştürülmüş malzemelerden oluştuğunu belirten Turan, sür­dürülebilir bir dünya için yalıtı­mının öneminin kritik eşik oldu­ğunu ifade etti.

“TS825 revizyonu bir an evvel bitirilip, uygulanmalı”

Türkiye’de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulamasının olmadığını ya da çok kötü durumda bulunduğu tes­pitini yapan Ozan Turan, enerji tasarrufu ve dolayısıyla cari açı­ğın düşürülmesi için ülkemizde acilen bir enerji verimliliği sefer­berliğinin başlatılması gerekti­ğini bildirdi. Türkiye’de bir bina­nın metrekare başına enerji tüke­timinin Avrupa’daki bir binanın enerji tüketiminin 4-5 katı civa­rında olduğunu anlatan Turan, “Binalarda ısı yalıtım standardını tarifleyen TS825 revizyonu halen devam ediyor. Bu revizyonun bir an önce bitirilip, yeni TS825’in uygulanmaya başlaması ülkemi­zin iklim değişikliğiyle mücade­le kapsamındaki hedefleri açısın­dan son derece önemli” dedi.

Yüksek enflasyonun maliyeti artırdığı, yüksek faizlerin ise fi­nansmana erişimi zorlaştırdığını belirten Turan, tüm bu olanların ticareti yavaşlattığını ileri sürdü. Böyle bir ortamda maliyet yapı­sı üzerindeki kontrolü sıkılaştır­mak, iyi bir risk yönetimi yapma­nın önemli olduğuna işaret eden Turan, “Bu dönemde iş ortakları­mızla daha sık bir araya gelmeye, piyasada yaşanan zorlukları bir­likte göğüslemeye gayret göster­dik. Bunun, işin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu düşü­nüyoruz” diye konuştu.

“Yalıtım malzemesinde en çok ürün ihraç eden şirket unvanının sahibiyiz”

Öte yandan, yüzde 100 yerli ser­mayeyle çalışmalarını sürdür­düklerine atıfta bulunan Ozan Turan, 2023 yılında yurt içi ve dışındaki istikrarlı büyümeleri­ni sürdürdüklerini, aynı perfor­mansı bu yılın ilk yarısında da gerçekleştirdiklerini belirtti. Ka­uçuk köpüğü ürün grubunda iç pazarda satış miktarını yüzde 40 artırarak, bu alandaki konumla­rını daha da güçlendirdiklerine işaret eden Turan, Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını üstlenerek, en çok yalıtım malzemesi ihraç eden şirket unvanını sürdürdükleri­ni belirtti.

Bugünden 2030 yılı­nın ODE’sini tasarlayacaklarını ve buna göre yatırımlarını yapa­caklarını anlatan Turan, “Bu yıl, Avrupa’daki pazar payımızı bü­yütmeyi ve yeni iş birlikleri geliş­tirmeyi hedefliyoruz. Bunun te­melini ise ‘insan kaynağı’ ve ‘di­jitalleşme’ oluşturuyor. Bu iki konuya ağırlık vererek, 2030 yı­lının ODE’sini planlamaya odak­landık” dedi. Bulgaristan paza­rına girerek ilk ihracatını gerçek­leştirdiklerini söyleyen Turan, şu anda üretiminin yüzde 40'ını altı kıtada 75'in üzerinde ülkeye ih­raç ettiklerini kaydetti.

“Sürdürülebilirlik odaklı talepler için çalışıyoruz”

Son olarak ürünlerinin hacim­li olması nedeniyle lojistik mali­yetlerinin oldukça yüksek oldu­ğunu bildiren Ozan Turan, şun­ları kaydetti: “İhracat pazarlarını daha katma değerli ürün talep­lerine cevap verebilecek şekilde çalışıyoruz. Bunun için güçlü bir ürün geliştirme (Ür-Ge) yapılan­mamız var. Çok kısa sürede o pa­zarın ihtiyacına göre ürün geliş­tirebiliyoruz. Bu nedenle mevcut pazarlarımızda genişleme ve ye­ni pazar arayışlarını devam etti­riyoruz. İhracat pazarlarının sür­dürülebilirlikle ilgili taleplerine cevap verebilmek için çalışma­lar yapıyoruz. Enerji verimliliği çalışmaları bunların başında ge­liyor.”