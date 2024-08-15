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“Acilen enerji verimliliği seferberliği başlatılmalı”

Türkiye’de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması yapılmadığını yapılanlarda ise kalitesiz uygulamalar yüzünden vasıfsızlığın söz konusu olduğuna atıfta bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Ülkemizde acilen enerji verimliliği seferberliğini başlatmak gerekiyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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ODE Yalıtım Yönetim Ku­rulu Üyesi Ozan Turan, yalıtım sektörünün kul­lanım amacı açısından enerji ta­sarrufu sağlarken, üretim tekniği ve ham madde kullanımı açısın­dan da döngüsel ekonomiye pozi­tif katkı sunduğunu söyledi. Cam­yünü üretimlerinin yüzde 80’inin dönüştürülmüş malzemelerden oluştuğunu belirten Turan, sür­dürülebilir bir dünya için yalıtı­mının öneminin kritik eşik oldu­ğunu ifade etti.

“TS825 revizyonu bir an evvel bitirilip, uygulanmalı”

Türkiye’de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulamasının olmadığını ya da çok kötü durumda bulunduğu tes­pitini yapan Ozan Turan, enerji tasarrufu ve dolayısıyla cari açı­ğın düşürülmesi için ülkemizde acilen bir enerji verimliliği sefer­berliğinin başlatılması gerekti­ğini bildirdi. Türkiye’de bir bina­nın metrekare başına enerji tüke­timinin Avrupa’daki bir binanın enerji tüketiminin 4-5 katı civa­rında olduğunu anlatan Turan, “Binalarda ısı yalıtım standardını tarifleyen TS825 revizyonu halen devam ediyor. Bu revizyonun bir an önce bitirilip, yeni TS825’in uygulanmaya başlaması ülkemi­zin iklim değişikliğiyle mücade­le kapsamındaki hedefleri açısın­dan son derece önemli” dedi.

Yüksek enflasyonun maliyeti artırdığı, yüksek faizlerin ise fi­nansmana erişimi zorlaştırdığını belirten Turan, tüm bu olanların ticareti yavaşlattığını ileri sürdü. Böyle bir ortamda maliyet yapı­sı üzerindeki kontrolü sıkılaştır­mak, iyi bir risk yönetimi yapma­nın önemli olduğuna işaret eden Turan, “Bu dönemde iş ortakları­mızla daha sık bir araya gelmeye, piyasada yaşanan zorlukları bir­likte göğüslemeye gayret göster­dik. Bunun, işin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunu düşü­nüyoruz” diye konuştu.

“Yalıtım malzemesinde en çok ürün ihraç eden şirket unvanının sahibiyiz”

Öte yandan, yüzde 100 yerli ser­mayeyle çalışmalarını sürdür­düklerine atıfta bulunan Ozan Turan, 2023 yılında yurt içi ve dışındaki istikrarlı büyümeleri­ni sürdürdüklerini, aynı perfor­mansı bu yılın ilk yarısında da gerçekleştirdiklerini belirtti. Ka­uçuk köpüğü ürün grubunda iç pazarda satış miktarını yüzde 40 artırarak, bu alandaki konumla­rını daha da güçlendirdiklerine işaret eden Turan, Türkiye’nin yalıtım malzemeleri ihracatının yüzde 16’sını üstlenerek, en çok yalıtım malzemesi ihraç eden şirket unvanını sürdürdükleri­ni belirtti.

Bugünden 2030 yılı­nın ODE’sini tasarlayacaklarını ve buna göre yatırımlarını yapa­caklarını anlatan Turan, “Bu yıl, Avrupa’daki pazar payımızı bü­yütmeyi ve yeni iş birlikleri geliş­tirmeyi hedefliyoruz. Bunun te­melini ise ‘insan kaynağı’ ve ‘di­jitalleşme’ oluşturuyor. Bu iki konuya ağırlık vererek, 2030 yı­lının ODE’sini planlamaya odak­landık” dedi. Bulgaristan paza­rına girerek ilk ihracatını gerçek­leştirdiklerini söyleyen Turan, şu anda üretiminin yüzde 40'ını altı kıtada 75'in üzerinde ülkeye ih­raç ettiklerini kaydetti.

“Sürdürülebilirlik odaklı talepler için çalışıyoruz”

Son olarak ürünlerinin hacim­li olması nedeniyle lojistik mali­yetlerinin oldukça yüksek oldu­ğunu bildiren Ozan Turan, şun­ları kaydetti: “İhracat pazarlarını daha katma değerli ürün talep­lerine cevap verebilecek şekilde çalışıyoruz. Bunun için güçlü bir ürün geliştirme (Ür-Ge) yapılan­mamız var. Çok kısa sürede o pa­zarın ihtiyacına göre ürün geliş­tirebiliyoruz. Bu nedenle mevcut pazarlarımızda genişleme ve ye­ni pazar arayışlarını devam etti­riyoruz. İhracat pazarlarının sür­dürülebilirlikle ilgili taleplerine cevap verebilmek için çalışma­lar yapıyoruz. Enerji verimliliği çalışmaları bunların başında ge­liyor.”