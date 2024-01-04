Adana 169 ülkeye 2,9 milyar $ ihracat yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Zeki Kıvanç, ilden geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın önceki yıla göre yüzde 4,8 azalarak 2 milyar 901 milyon dolar olduğunu bildirdi.

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Küresel ticarette yaşanan zorlu bir ortamda, Türkiye ekonomisinin yakaladığı büyüme ivmesini sürdürdüğünü, ihracatını yüzde 0,6 artışla 255,8 milyar dolara çıkararak da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Kıvanç, “Adana, 2022 yılında 3 milyar 46 milyon dolar ile tarihinin en yüksek yıllık ihracatına ulaşmıştı.

2023’te, 2022’ye yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdik. 2 milyar 901 milyon dolar ihracat performansı ile iller yıllık ihracat sıralamasında 13’üncü sırada yer alıyoruz. 2023 yılında 3 defa aylık 250 milyon dolar seviyesini aşan rakamlarla Adana ihracatı, Kasım 2023’te 290,6 milyon dolar ile tarihinin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaştı” dedi.

Adana’nın ihracattan aldığı payı her geçen gün artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Zeki Kıvanç, ihracat rakamlarını Adana için yeterli bulmadıklarını, 2024 yılı itibarı ile gelecek 5 yıl içinde ülkemiz endüstrisinin ilk nefes aldığı, tarımdan sanayiye geçişin doğduğu şehir Adana'nın öneminin artacağını bildirdi.

Kıvanç, “Adana, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz. İhracat rakamlarını kentimizdeki yeni yatırım alanlarıyla daha üst seviyelere taşıyacağız. Adanalı sanayicilerimizi, gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ve bölge ekonomisine katkılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.