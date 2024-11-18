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Adana Doğu Sanayi Sitesi’nde enerji altyapısı tamamlandı

Adana Doğu Sanayi Sitesi’ndeki yatırımları ve hedefleri değerlendiren sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çetin, sitedeki enerji yatırımlarının tamamladığını bildirdi. Çetin, bu yatırımlarla sanayi sitesinin kesintisiz enerjiyle üretime devam ettiğini belirtti.

Dünya Gazetesi
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Ziya İPEK

Adana Doğu Sanayi Site­si’nin, organize sana­yi bölgeleri (OSB) stan­dartlarında planlandığını be­lirten Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çetin, bu stra­tejik hamlenin bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelere uzun vadede büyük katkı sağlayaca­ğını söyledi. Çetin, sitenin enerji altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, artık işletmelerin ke­sintisiz üretiminin önünde en­gel kalmadığını kaydetti.

Organize sanayi standartlarında altyapı yaptık

1993 yılında Adana Doğu Sa­nayi Sitesi'ni hayata geçirdik­lerini kaydeden Çetin, sitenin kuruluşundan itibaren geçen süreçte yapılan çalışmalar ve alınan önemli kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi sitesini organize sanayi bölgesi altyapısına uygun olarak plan­ladıklarını aktaran Çetin, o dö­nemde, bazı kesimlerin bu kara­rı eleştirdiğini ifade ederek, "Sa­nayiciyi dağın başına taşıdın" şeklinde tepkiler aldığını söyle­di.

Ancak bugün, bu planlama­nın doğruluğu ve başarısının görüldüğünü kaydeden Kazım Çetin, “Adana Doğu Sanayi Si­tesi artık güçlü bir altyapıya sa­hip bir sanayi bölgesi olarak fa­aliyet gösteriyor” dedi. 2007 yı­lında birinci etabın tamamlanıp teslim edildiğini belirten Çetin, ikinci etabın ise 130 iş yerinden oluşan, orta ölçekli ve bin metre­karelik dükkanlar şeklinde plan­landığını, bu sürecin de başarıy­la tamamlandığını kaydetti.

“Enerji için kapsamlı yatırımlar yapıldı”

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin enerji altyapısındaki zorlukları aşmak adına önemli çalışmalar da yapıldığını kaydeden Çetin, Toroslar EDAŞ Dağıtım Direk­törü Mehmet Kayacı ve ekibi­nin, sanayi sitesine kesintisiz enerji sağlanması kapsamında 35,3 milyon lira tutarındaki bir yatırımı tamamladığını bildir­di. Sanayi sitesinin artık, hiç ke­sintisiz üretim için sağlanan ve enterkonnekte olarak bilinen enerji altyapısına dahil edildiği­ni anımsatan Kazım Çetin, yatı­rım kapsamında trafo merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

Kazım Çetin, "Enterkonnekte sisteme bağlandık, artık elektriğimiz ke­silmeyecek. Organize sanayiden de enerji temin edebiliyoruz. Bu yatırımla sanayimiz modern bir altyapıya kavuştu" dedi. Çetin, kesintisiz enerji ile CNC maki­neleri ve enjeksiyon makinele­ri gibi yüksek teknolojiye sahip cihazların güvenle kullanılabi­leceğine dikkat çekti. Kazım Çe­tin, Mehmet Kayacı ve Toroslar EDAŞ ekibine yaptıkları çalış­malardan dolayı teşekkür etti.

“Arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz”

Enerji altyapısının yanı sıra su temininde de çözümler geliştir­diklerini ifade eden Çetin, Çata­lan Barajı’ndan sanayi sitesine düzenli su temini sağlandığını belirtti. Çatalan su kaynağında bir sorun yaşanması durumun­da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden su tedari­ki sağladıklarını aktaran Çetin, kendilerine bu konuda destek veren AOSB Başkanı Bekir Süt­cü’ye de teşekkür etti.

Çetin, bu şekilde sanayicilerin altyapı ih­tiyaçlarını güvence altına aldık­larını, işlerini kesintisiz sürdür­melerinin önünün açtıklarını anlattı. Çetin, sanayi sitesinde­ki yol çalışmalarını da yerel yö­netimlerden hiçbir destek alma­dan kendi imkanları ile gerçek­leştirdiklerini bildirdi.

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin geleceğe yönelik gelişiminde önemli rol oynamayı sürdüre­ceklerini belirten Kazım Çetin, "Biz artık sanayinin son devre­sindeyiz. Ancak arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz." ifade­lerini kullandı. Çetin, gençlere tecrübelerini aktarmak, sanayi­nin sürdürülebilirliğini sağla­mak ve Adana’ya katkı sunmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin şu anda 500 dönüm alan üzerinde faali­yet gösterdiğini belirten Çetin, altyapı çalışmalarının büyük öl­çüde sona erdiğini vurguladı. Bu yapılanmalar sayesinde, Ada­na’nın sanayi altyapısının güç­lenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Çetin, sanayinin geli­şimine öncülük etmeyi sürdüre­ceklerini sözlerine ekledi.

“Bir kuluçka merkezi gibi işlev görüyoruz”

 Adana Doğu Sanayi Sitesi’n­de toplam 350 iş yeri bulundu­ğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini anımsatan Kazım Çetin, "Sanayi sitemizde metalden kimyaya, tamir atöl­yelerinden küçük esnafa kadar birçok sektörde faaliyet gös­teren işletmeler var. Sanayide edindiğimiz tecrübelerimizi, gençlere aktarıyoruz. İhracat nasıl yapılır, fuarlara nasıl katı­lım sağlanır gibi konularda des­tek de sağlıyoruz" dedi.

Çetin, Adana Doğu Sanayi Site­si’nin bir kuluçka merkezi göre­vi gördüğünü, buradan ihracat yapıldığını işlerini büyüten iş­letmelerin de organize sanayi bölgesinde daha büyük alan­larda üretime devam ettiğini vurguladı. Bölgede 10’dan fazla firmanın ihracat da gerçek­leştirdiğini dile getiren Kazım Çetin, bu durumun kendisi için büyük bir gurur kaynağı oldu­ğunu, sanayicilerin uluslara­rası pazarlarda daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdü­receklerini ifade etti.