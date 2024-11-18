Adana Doğu Sanayi Sitesi’nde enerji altyapısı tamamlandı

Ziya İPEK

Adana Doğu Sanayi Site­si’nin, organize sana­yi bölgeleri (OSB) stan­dartlarında planlandığını be­lirten Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çetin, bu stra­tejik hamlenin bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelere uzun vadede büyük katkı sağlayaca­ğını söyledi. Çetin, sitenin enerji altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, artık işletmelerin ke­sintisiz üretiminin önünde en­gel kalmadığını kaydetti.

Organize sanayi standartlarında altyapı yaptık

1993 yılında Adana Doğu Sa­nayi Sitesi'ni hayata geçirdik­lerini kaydeden Çetin, sitenin kuruluşundan itibaren geçen süreçte yapılan çalışmalar ve alınan önemli kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi sitesini organize sanayi bölgesi altyapısına uygun olarak plan­ladıklarını aktaran Çetin, o dö­nemde, bazı kesimlerin bu kara­rı eleştirdiğini ifade ederek, "Sa­nayiciyi dağın başına taşıdın" şeklinde tepkiler aldığını söyle­di.

Ancak bugün, bu planlama­nın doğruluğu ve başarısının görüldüğünü kaydeden Kazım Çetin, “Adana Doğu Sanayi Si­tesi artık güçlü bir altyapıya sa­hip bir sanayi bölgesi olarak fa­aliyet gösteriyor” dedi. 2007 yı­lında birinci etabın tamamlanıp teslim edildiğini belirten Çetin, ikinci etabın ise 130 iş yerinden oluşan, orta ölçekli ve bin metre­karelik dükkanlar şeklinde plan­landığını, bu sürecin de başarıy­la tamamlandığını kaydetti.

“Enerji için kapsamlı yatırımlar yapıldı”

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin enerji altyapısındaki zorlukları aşmak adına önemli çalışmalar da yapıldığını kaydeden Çetin, Toroslar EDAŞ Dağıtım Direk­törü Mehmet Kayacı ve ekibi­nin, sanayi sitesine kesintisiz enerji sağlanması kapsamında 35,3 milyon lira tutarındaki bir yatırımı tamamladığını bildir­di. Sanayi sitesinin artık, hiç ke­sintisiz üretim için sağlanan ve enterkonnekte olarak bilinen enerji altyapısına dahil edildiği­ni anımsatan Kazım Çetin, yatı­rım kapsamında trafo merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

Kazım Çetin, "Enterkonnekte sisteme bağlandık, artık elektriğimiz ke­silmeyecek. Organize sanayiden de enerji temin edebiliyoruz. Bu yatırımla sanayimiz modern bir altyapıya kavuştu" dedi. Çetin, kesintisiz enerji ile CNC maki­neleri ve enjeksiyon makinele­ri gibi yüksek teknolojiye sahip cihazların güvenle kullanılabi­leceğine dikkat çekti. Kazım Çe­tin, Mehmet Kayacı ve Toroslar EDAŞ ekibine yaptıkları çalış­malardan dolayı teşekkür etti.

“Arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz”

Enerji altyapısının yanı sıra su temininde de çözümler geliştir­diklerini ifade eden Çetin, Çata­lan Barajı’ndan sanayi sitesine düzenli su temini sağlandığını belirtti. Çatalan su kaynağında bir sorun yaşanması durumun­da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden su tedari­ki sağladıklarını aktaran Çetin, kendilerine bu konuda destek veren AOSB Başkanı Bekir Süt­cü’ye de teşekkür etti.

Çetin, bu şekilde sanayicilerin altyapı ih­tiyaçlarını güvence altına aldık­larını, işlerini kesintisiz sürdür­melerinin önünün açtıklarını anlattı. Çetin, sanayi sitesinde­ki yol çalışmalarını da yerel yö­netimlerden hiçbir destek alma­dan kendi imkanları ile gerçek­leştirdiklerini bildirdi.

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin geleceğe yönelik gelişiminde önemli rol oynamayı sürdüre­ceklerini belirten Kazım Çetin, "Biz artık sanayinin son devre­sindeyiz. Ancak arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz." ifade­lerini kullandı. Çetin, gençlere tecrübelerini aktarmak, sanayi­nin sürdürülebilirliğini sağla­mak ve Adana’ya katkı sunmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin şu anda 500 dönüm alan üzerinde faali­yet gösterdiğini belirten Çetin, altyapı çalışmalarının büyük öl­çüde sona erdiğini vurguladı. Bu yapılanmalar sayesinde, Ada­na’nın sanayi altyapısının güç­lenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Çetin, sanayinin geli­şimine öncülük etmeyi sürdüre­ceklerini sözlerine ekledi.

“Bir kuluçka merkezi gibi işlev görüyoruz”

Adana Doğu Sanayi Sitesi’n­de toplam 350 iş yeri bulundu­ğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini anımsatan Kazım Çetin, "Sanayi sitemizde metalden kimyaya, tamir atöl­yelerinden küçük esnafa kadar birçok sektörde faaliyet gös­teren işletmeler var. Sanayide edindiğimiz tecrübelerimizi, gençlere aktarıyoruz. İhracat nasıl yapılır, fuarlara nasıl katı­lım sağlanır gibi konularda des­tek de sağlıyoruz" dedi.

Çetin, Adana Doğu Sanayi Site­si’nin bir kuluçka merkezi göre­vi gördüğünü, buradan ihracat yapıldığını işlerini büyüten iş­letmelerin de organize sanayi bölgesinde daha büyük alan­larda üretime devam ettiğini vurguladı. Bölgede 10’dan fazla firmanın ihracat da gerçek­leştirdiğini dile getiren Kazım Çetin, bu durumun kendisi için büyük bir gurur kaynağı oldu­ğunu, sanayicilerin uluslara­rası pazarlarda daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdü­receklerini ifade etti.