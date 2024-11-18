Adana Doğu Sanayi Sitesi’nde enerji altyapısı tamamlandı
Adana Doğu Sanayi Sitesi’ndeki yatırımları ve hedefleri değerlendiren sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çetin, sitedeki enerji yatırımlarının tamamladığını bildirdi. Çetin, bu yatırımlarla sanayi sitesinin kesintisiz enerjiyle üretime devam ettiğini belirtti.
Ziya İPEK
Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin, organize sanayi bölgeleri (OSB) standartlarında planlandığını belirten Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Çetin, bu stratejik hamlenin bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelere uzun vadede büyük katkı sağlayacağını söyledi. Çetin, sitenin enerji altyapısının da güçlendirildiğini belirterek, artık işletmelerin kesintisiz üretiminin önünde engel kalmadığını kaydetti.
Organize sanayi standartlarında altyapı yaptık
1993 yılında Adana Doğu Sanayi Sitesi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Çetin, sitenin kuruluşundan itibaren geçen süreçte yapılan çalışmalar ve alınan önemli kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sanayi sitesini organize sanayi bölgesi altyapısına uygun olarak planladıklarını aktaran Çetin, o dönemde, bazı kesimlerin bu kararı eleştirdiğini ifade ederek, "Sanayiciyi dağın başına taşıdın" şeklinde tepkiler aldığını söyledi.
Ancak bugün, bu planlamanın doğruluğu ve başarısının görüldüğünü kaydeden Kazım Çetin, “Adana Doğu Sanayi Sitesi artık güçlü bir altyapıya sahip bir sanayi bölgesi olarak faaliyet gösteriyor” dedi. 2007 yılında birinci etabın tamamlanıp teslim edildiğini belirten Çetin, ikinci etabın ise 130 iş yerinden oluşan, orta ölçekli ve bin metrekarelik dükkanlar şeklinde planlandığını, bu sürecin de başarıyla tamamlandığını kaydetti.
“Enerji için kapsamlı yatırımlar yapıldı”
Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin enerji altyapısındaki zorlukları aşmak adına önemli çalışmalar da yapıldığını kaydeden Çetin, Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı ve ekibinin, sanayi sitesine kesintisiz enerji sağlanması kapsamında 35,3 milyon lira tutarındaki bir yatırımı tamamladığını bildirdi. Sanayi sitesinin artık, hiç kesintisiz üretim için sağlanan ve enterkonnekte olarak bilinen enerji altyapısına dahil edildiğini anımsatan Kazım Çetin, yatırım kapsamında trafo merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.
Kazım Çetin, "Enterkonnekte sisteme bağlandık, artık elektriğimiz kesilmeyecek. Organize sanayiden de enerji temin edebiliyoruz. Bu yatırımla sanayimiz modern bir altyapıya kavuştu" dedi. Çetin, kesintisiz enerji ile CNC makineleri ve enjeksiyon makineleri gibi yüksek teknolojiye sahip cihazların güvenle kullanılabileceğine dikkat çekti. Kazım Çetin, Mehmet Kayacı ve Toroslar EDAŞ ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
“Arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz”
Enerji altyapısının yanı sıra su temininde de çözümler geliştirdiklerini ifade eden Çetin, Çatalan Barajı’ndan sanayi sitesine düzenli su temini sağlandığını belirtti. Çatalan su kaynağında bir sorun yaşanması durumunda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden su tedariki sağladıklarını aktaran Çetin, kendilerine bu konuda destek veren AOSB Başkanı Bekir Sütcü’ye de teşekkür etti.
Çetin, bu şekilde sanayicilerin altyapı ihtiyaçlarını güvence altına aldıklarını, işlerini kesintisiz sürdürmelerinin önünün açtıklarını anlattı. Çetin, sanayi sitesindeki yol çalışmalarını da yerel yönetimlerden hiçbir destek almadan kendi imkanları ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin geleceğe yönelik gelişiminde önemli rol oynamayı sürdüreceklerini belirten Kazım Çetin, "Biz artık sanayinin son devresindeyiz. Ancak arkamızda bir eser bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Çetin, gençlere tecrübelerini aktarmak, sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Adana’ya katkı sunmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin şu anda 500 dönüm alan üzerinde faaliyet gösterdiğini belirten Çetin, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde sona erdiğini vurguladı. Bu yapılanmalar sayesinde, Adana’nın sanayi altyapısının güçlenmesine katkı sağladıklarını ifade eden Çetin, sanayinin gelişimine öncülük etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
“Bir kuluçka merkezi gibi işlev görüyoruz”
Adana Doğu Sanayi Sitesi’nde toplam 350 iş yeri bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini anımsatan Kazım Çetin, "Sanayi sitemizde metalden kimyaya, tamir atölyelerinden küçük esnafa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler var. Sanayide edindiğimiz tecrübelerimizi, gençlere aktarıyoruz. İhracat nasıl yapılır, fuarlara nasıl katılım sağlanır gibi konularda destek de sağlıyoruz" dedi.
Çetin, Adana Doğu Sanayi Sitesi’nin bir kuluçka merkezi görevi gördüğünü, buradan ihracat yapıldığını işlerini büyüten işletmelerin de organize sanayi bölgesinde daha büyük alanlarda üretime devam ettiğini vurguladı. Bölgede 10’dan fazla firmanın ihracat da gerçekleştirdiğini dile getiren Kazım Çetin, bu durumun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, sanayicilerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.