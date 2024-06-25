Adana Hacı Sabancı OSB’den 35 milyon metrekare genişleme

Adana Hacı Sabancı Or­ganize Sanayi Bölge­si (AOSB), son yıllarda hız verdiği alt ve üst yapı yatı­rımlarının yanında, genişleme yönünde attığı adımlar ile yer­li ve yabancı yatırımcıların ya­kından takip ettiği bir bölge ha­line geldi.

AOSB’de altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış parsel­ler için onlarca sanayicinin sıra beklediğini vurgulayan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bunun yanında talepleri karşılamak adına 6 milyon met­rekarelik ek alanı ön tahsis yo­luyla yatırımcılara açtıklarını söyledi. Sütcü şöyle devam et­ti: “İleriye dönük olarak, iki yıl sonra tamamlanmak üzere 6 milyon metrekarelik bir yer aç­tık.

Bunun resmi prosedürleri­ni tamamladık. Buradan net 4 milyon metrekare yatırım ara­zisi çıkacak, iki milyon metre­karesi de yol, yeşil alan ve diğer bölümler olacak. Bu 4 milyon metrekarenin 3 milyonunu ön tahsis yoluyla sanayicilere tah­sis ettik. Bekleyenlerin büyük kısmına buradan yer verdik.

Sa­nayicilerimize iki yıl sonra alt­yapısı, üstyapısı bitmiş şekil­de arazilerini tahsis etmek için özel protokol yaptık. Zaten Sa­nayi Bakanlığımızın kanun ve yönetmelikleri buna cevaz ve­riyor. Sanayi Bakanlığımız iki sene önce bunun yolunu açtı. Biz de ön tahsis yöntemini kul­lanarak uluslararası çok bü­yük firmaların, yatırımcıların da aralarında olduğu, çok geniş arazi alanların da olduğu tah­sisleri gerçekleştirdik. 400 dö­nüm alan sanayicilerimiz de var, 10, 20, 50 dönüm alanlar da. Herkesin talebini karşıladık.”

“Ek alan tahsisi sağlanacak”

Sütcü, AOSB genişleme çalış­malarının 6 milyon metrekare ile sınırlı kalmayacağını belirterek, “Bunun dışında ileriye dönük 35 milyon m2'lik genişleme alanı için resmi prosedürleri yapmaya başladık. Bütün bunların sonun­da Adana Hacı Sabancı OSB’nin alanı 60 – 70 milyon metrekare­lere çıkıyor ve Türkiye’nin en bü­yük OSB alanlarından biri, hatta ilk sırada olabilir” diye konuştu.

AOSB’nin uluslararası stan­dartlara sahip olduğunun altı­nı çizen Sütcü, “Dünyanın ne­resinde olursa olsun, bir sana­yicinin ihtiyaç duyacağı alt ve üst yapılar Adana OSB’de mev­cut. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Bunun göstergesi de; şu anda burada 30’a yakın, yüzde 100 ya­bancı sermayeli sanayi kurulu­şu var. Şunu iddia ediyoruz; Tür­kiye genelinde yaklaşık 400 OSB içerisinde; Adana OSB, Avrupa ve Amerika’dan tüm yatırımcı­ların ihtiyacını karşılayabilecek bir organize sanayi bölgesi. Biz bunları daha işlevsel hale getir­mek, daha iyi yaşanılabilir bir OSB için çalışıyoruz. Üreticinin, sanayicinin tüm ihtiyaçlarını OSB bünyesinde karşılayabile­cek altyapı ve üstyapı olanakla­rını sağlamayı istiyoruz” ifade­sini kullandı.

“En büyük sorun finansa ulaşım”

Sanayicinin sorunlarına da değinen Sütcü, şunları söyledi: “Sanayicinin en büyük problemi hem yatırım hem de ihtiyaç anında kullanmak için faiz oranları yüksek. Finansa ulaşım bir problem. Ayrıca TL maliyetlerimiz çok arttı. Dolar bazında ihraç ettiğimiz ürünlerin yabancı para cinsinden maliyetleri arttı. Bu durum, bizim Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında ve Uzakdoğu ile rekabetimizde olumsuz etkiye yol açıyor.”