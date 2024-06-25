Adana Hacı Sabancı OSB’den 35 milyon metrekare genişleme
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi alt ve üst yapı yatırımlarına devam ediyor. 6 milyon m2 ek alanı yatırımcılara açtıklarını söyleyen Bekir Sütcü, 35 milyon m2 genişleme için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), son yıllarda hız verdiği alt ve üst yapı yatırımlarının yanında, genişleme yönünde attığı adımlar ile yerli ve yabancı yatırımcıların yakından takip ettiği bir bölge haline geldi.
AOSB’de altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış parseller için onlarca sanayicinin sıra beklediğini vurgulayan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bunun yanında talepleri karşılamak adına 6 milyon metrekarelik ek alanı ön tahsis yoluyla yatırımcılara açtıklarını söyledi. Sütcü şöyle devam etti: “İleriye dönük olarak, iki yıl sonra tamamlanmak üzere 6 milyon metrekarelik bir yer açtık.
Bunun resmi prosedürlerini tamamladık. Buradan net 4 milyon metrekare yatırım arazisi çıkacak, iki milyon metrekaresi de yol, yeşil alan ve diğer bölümler olacak. Bu 4 milyon metrekarenin 3 milyonunu ön tahsis yoluyla sanayicilere tahsis ettik. Bekleyenlerin büyük kısmına buradan yer verdik.
Sanayicilerimize iki yıl sonra altyapısı, üstyapısı bitmiş şekilde arazilerini tahsis etmek için özel protokol yaptık. Zaten Sanayi Bakanlığımızın kanun ve yönetmelikleri buna cevaz veriyor. Sanayi Bakanlığımız iki sene önce bunun yolunu açtı. Biz de ön tahsis yöntemini kullanarak uluslararası çok büyük firmaların, yatırımcıların da aralarında olduğu, çok geniş arazi alanların da olduğu tahsisleri gerçekleştirdik. 400 dönüm alan sanayicilerimiz de var, 10, 20, 50 dönüm alanlar da. Herkesin talebini karşıladık.”
“Ek alan tahsisi sağlanacak”
Sütcü, AOSB genişleme çalışmalarının 6 milyon metrekare ile sınırlı kalmayacağını belirterek, “Bunun dışında ileriye dönük 35 milyon m2'lik genişleme alanı için resmi prosedürleri yapmaya başladık. Bütün bunların sonunda Adana Hacı Sabancı OSB’nin alanı 60 – 70 milyon metrekarelere çıkıyor ve Türkiye’nin en büyük OSB alanlarından biri, hatta ilk sırada olabilir” diye konuştu.
AOSB’nin uluslararası standartlara sahip olduğunun altını çizen Sütcü, “Dünyanın neresinde olursa olsun, bir sanayicinin ihtiyaç duyacağı alt ve üst yapılar Adana OSB’de mevcut. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Bunun göstergesi de; şu anda burada 30’a yakın, yüzde 100 yabancı sermayeli sanayi kuruluşu var. Şunu iddia ediyoruz; Türkiye genelinde yaklaşık 400 OSB içerisinde; Adana OSB, Avrupa ve Amerika’dan tüm yatırımcıların ihtiyacını karşılayabilecek bir organize sanayi bölgesi. Biz bunları daha işlevsel hale getirmek, daha iyi yaşanılabilir bir OSB için çalışıyoruz. Üreticinin, sanayicinin tüm ihtiyaçlarını OSB bünyesinde karşılayabilecek altyapı ve üstyapı olanaklarını sağlamayı istiyoruz” ifadesini kullandı.
“En büyük sorun finansa ulaşım”
Sanayicinin sorunlarına da değinen Sütcü, şunları söyledi: “Sanayicinin en büyük problemi hem yatırım hem de ihtiyaç anında kullanmak için faiz oranları yüksek. Finansa ulaşım bir problem. Ayrıca TL maliyetlerimiz çok arttı. Dolar bazında ihraç ettiğimiz ürünlerin yabancı para cinsinden maliyetleri arttı. Bu durum, bizim Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında ve Uzakdoğu ile rekabetimizde olumsuz etkiye yol açıyor.”