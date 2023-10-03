Adana Mobilyacılar Sitesi, tahsis için gün sayıyor

Mobilya sektörünün ülke ekonomisine güç verebilmesi için daha çok yatırımın yapılması gerektiğini belirten Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, Sarıçam’da tahsis edilecek yaklaşık bin dönüm alanda yapılması planlanan Adana Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nin tahsis aşamasına geldiğini, 5 yıl içerisinde faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 140 atölyenin yer alacağını ve toplamda 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Avcı, Adana’da sektörde faaliyet gösteren bin 464’ü Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’na, 450’si Adana Ticaret ve Sanayi Odası’na, 125’i de Adana Sanayi Odası’na kayıtlı yaklaşık 2 binin üzerinde atölyenin olduğunu dile getirdi.

"Mobilyacılar sitesi çekim merkezi olabilir"

Türkiye mobilya üretiminde 6’ncı sırada yer alan Adana’dan, geçen yıl 37,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, iç pazarların yanında ihracat gerçekleştirilen ülke ve pazarların da artırılmasının önemine dikkat çeken Avcı, mobilya sektörünün Adana’da büyük bir potansiyeli olduğunu, işgücü konusunda zorluk yaşanmayacağını, yeni oluşturulacak Mobilyacılar Sitesi’nin gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek alım heyetleri için çekim merkezi olabileceğini bildirdi.

Yalçın Avcı, “Adana, modern tarz mobilya üretiminde yatak odası, yemek odası ve salon takımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor” dedi. Adana’nın, klasik koltuk iskeleti üretiminde Türkiye’de ön sıralarda olduğuna vurgu yapan Avcı, konumu itibarıyla Ortadoğu’ya yakınlığının avantajını da kullanan Adana’da imalatı yapılan iskeletlere, sevk edildikleri yerlerde “giydirme” tabir edilen işlemler uygulandığını, klasik koltuk takımlarının yurt dışı pazarlarda kendine yer bulduğunu aktardı.

Avcı, Adana’dan Nijerya, Sudan, Katar, Umman, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne demonte veya iskelet mobilyalar gönderildiğini ayrıca klasik koltuk iskeletlerini en fazla Bursa-İnegöl, Kayseri ve Ankara’ya gönderdiklerini belirterek, Adana’da üretimi gerçekleştirilen klasik ve modern tarz mobilyaların ayrıca Şırnak ve Gaziantep üzerinden de yurt dışı pazarlarına ulaştırıldığını dile getirdi.