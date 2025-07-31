Adana Ticaret Borsası'ndan tarımda sürdürülebilirlik için ‘su’ uyarısı

Ziya İPEK

Önceki yıllara oranla temmuz ayında tescil işlemlerinde yoğunluk yaşanmadığını anımsa tan Bilgiç, bazı ürünlerdeki fi yat performansının da üreticiyi üzdüğünü söyledi. Patates, soğan ve karpuz üreticisinin ciddi kayıp yaşadığını anımsatan Bilgiç, “Şu anda ayçiçeği hasadı devam ediyor. Bu üründe de verim kayıplarının fazla olduğunu görüyoruz. Üretici mutlaka alın terinin karşılığını almalı, para kazanmalı, geçimini sağ lamalı” diye konuştu.

Tarımsal alanda sürdürülebilirliğin sağlanmasının şart olduğuna vurgu yapan Şahin Bilgiç, şunları kaydetti: “Çiftçi ekip-biçmez, üretemez hale gelirse dışarıya muhtaç oluruz. Çukurova Bölgesi gibi bir yerin üretim konusunda en üst noktada durması gerekiyor. Üzülerek söylemek gerekirse, aşırı sıcaklardan ve kuraklıktan kaynaklı da su kaybı artıyor. Bu durum başlı başına bir tehdittir. Su olmazsa ne hayat olur, ne üre tim olur ne de yeşil bir alan kalır. Bunun için mutlaka kapalı devre basınçlı sulama sistemine geçilmelidir.”

“Çiftçinin umudu mısıra kaldı”

Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış, tarım sektöründe kuraklık nedeniyle zor bir yıl geçirildiğine dikkat çekerek, buğday ve ayçiçeğinde ciddi verim kayıpları yaşandığını belirtti. Çiftçilerin karpuz, domates ve soğanda masraflarını dahi karşılayamadığını söyleyen Bağış, “Tüm ürünlerde umduğu nu bulamayan çiftçilerin umudu 1,2 milyon ton civarında hasadı beklenen mısıra kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin zor günler geçiren çiftçinin yanında yer aldığını göstererek mısıra iyi fiyat vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mısıra iyi fiyat verilmeli”

Mısıra verilecek iyi fiyatın, önümüzdeki sezonda daha fazla mısır ekilmesini teşvik edeceğini ve riskli ürünlerden kaçınılmasını sağlayacağını ifade eden Bağış, “Bu da ülkemizin ihtiyacı olan planlı üretime geçişte etkili olacaktır” diye konuştu. Orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini de vurgulayan Bağış, “Bağış, “Evimizi, bahçemizi, tarlamızı nasıl koruyorsak ormanlarımızı da korumalıyız. Orman yangınlarıyla mücadele ederken bu uğurda şehitler de veriyoruz. Yanan sadece orman değil, ciğerlerimiz de yanıyor, oksijenimiz yok oluyor” diye konuştu.