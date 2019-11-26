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Adana'da depolar elektronik alım-satımla entegre oldu

Adana Ticaret Borsası’nın (ATB) tarımda katma değer yaratmak üzere hizmete sunduğu Yeni Borsa Kompleksi bünyesindeki elektronik alımsatım salonu, lisanslı depolar ile entegre çalışarak, üreticilere ürünlerini istedikleri zaman satma olanağı veriyor.

Adana'da depolar elektronik alım-satımla entegre oldu
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