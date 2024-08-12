Adana’dan 28 ülkeye iş ayakkabısı ihracatı
Adana’da iş güvenliği malzemeleri konusunda 60 yıllık tecrübeye sahip Ateş AŞ, 4 milyon euro yatırımla üretimini gerçekleştirdiği koruyucu nitelikli iş ayakkabısı ve poliüretan çizmeleri Avrupa ve Orta Doğu pazarlarının da arasında bulunduğu 28 ülkeye ihraç ediyor.
Ziya İPEK
Sanayi, inşaat, üretim, onarım ve tüm sektörlere; kaldırma ekipmanlarından bantlara, sanayi kimyasallarından ihtiyaç duyulabilecek tüm hırdavat ürünlerini kendi markasının yanı sıra farklı markaları tedarik ederek güç veren Ateş AŞ Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Turgut, şirketin 2019-2020 yıllarında pandemi öncesinde iş güvenliği ayakkabıları üretimi için yatırım kararı aldığını söyledi.
Nazım Turgut, başlangıçta İstanbul’da üretim yapmayı planladıklarını ancak bölgedeki yatırım teşvikleri sebebiyle Adana’da 10 bin metrekarelik bir alanda üretime başladıklarını bildirdi.
Koruyucu nitelikli iş ayakkabısı üretiminde, 30 istasyonda günde 1.000 adete ulaştıklarını anımsatan Nazım Turgut, ayakkabıların kimyasal dayanıklılıkları bulunduğunu, aşınma, yanma ve darbeye karşı da dirençli olduklarını kaydetti. 10 farklı çeşit koruyucu iş ayakkabısı üretimi gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Nazım Turgut, genellikle sanayi ve inşaat sektörlerinden gelen talepleri karşıladıklarını aktardı.
Türkiye genelinde 3 bin bayi
“Starline” markasıyla üretimini gerçekleştirdikleri iş ayakkabılarının yanında poliüreten çizme, iş güvenliği malzemeleri, eldiven, kask ve diğer güvenlik ürünlerini Türkiye genelinde sayıları 3 bine ulaşan bayileri kanalıyla müşterilerine ulaştırdıklarını kaydeden Nazım Turgut, Mısır, Bulgaristan, İtalya’nın yanında Avrupa ve Orta Doğu pazarında yaklaşık 28 ülkeye ihracat yaptıklarını, Amerika Birleşik Devletleri pazarına da girmek için bu ülkede geçerli belgeleri almak üzere çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Nazım Turgut şunları söyledi: “Ateş AŞ, 1960’larda dedem Nazım Turgut tarafından kurulmuş bir şirkettir. Biz üçüncü nesil olarak şirkette yer alıyoruz. Şirketimizi, 2002-2003 yıllarında yeniden yapılandırdık. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem sayesinde bugün Türkiye’nin alanında en önemli markalarından biri haline geldik.
Türkiye’nin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin yanı sıra Türk Hava Yolları gibi büyük projelere ve şirketlere ürün tedariki sağlamaktayız. AR-GE çalışmaları ile her yıl iş güvenliği sektörü için yeni ürünler ekleyerek büyümeyi hedefliyoruz.”
Koruyucu nitelikli ekipmanlar için müşterilerden gelen geri dönüşümlere büyük değer verdiklerini aktaran Nazım Turgut, bu konuda “müşteri memnuniyeti” odaklı yaklaşımla sektörde pazar payını artırmanın yanında güven duyulan kalıcı bir marka olmayı amaçladıklarını vurguladı.
Nazım Turgut, afetlerin ardından iş güvenliği sektöründe, arama kurtarma ve inşaat çalışmalarından dolayı talebin arttığının görüldüğünü, bayilere ve ihracat pazarlarına Tekirdağ Çerkezköy’deki 35 bin metrekare büyüklüğündeki operasyon merkezinden ürün tedariki gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
Ateş AŞ, 80’i koruyucu nitelikli iş ayakkabısı üretiminde olmak üzere 200’ün üzerinde kişiye istihdam yaratıyor. Bu arada, yenilenebilir enerji yatırımlarını da hayata geçiren Ateş AŞ, kurulu gücü 630 kWP çatı GES’le enerji tüketiminin tamamını karşılıyor.