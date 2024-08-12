Adana’dan 28 ülkeye iş ayakkabısı ihracatı

Ziya İPEK

Sanayi, inşaat, üretim, onarım ve tüm sektörlere; kaldırma ekip­manlarından bantlara, sanayi kimyasallarından ihtiyaç duyu­labilecek tüm hırdavat ürünlerini kendi markasının yanı sıra farklı markaları tedarik ederek güç ve­ren Ateş AŞ Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Turgut, şirketin 2019-2020 yılla­rında pandemi öncesinde iş gü­venliği ayakkabıları üretimi için yatırım kararı aldığını söyledi.

Nazım Turgut, başlangıçta İs­tanbul’da üretim yapmayı plan­ladıklarını ancak bölgedeki yatı­rım teşvikleri sebebiyle Adana’da 10 bin metrekarelik bir alanda üretime başladıklarını bildirdi.

Koruyucu nitelikli iş ayakkabısı üretiminde, 30 istasyonda günde 1.000 adete ulaştıklarını anımsa­tan Nazım Turgut, ayakkabıların kimyasal dayanıklılıkları bulun­duğunu, aşınma, yanma ve dar­beye karşı da dirençli olduklarını kaydetti. 10 farklı çeşit koruyucu iş ayakkabısı üretimi gerçekleş­tirdiklerine dikkat çeken Nazım Turgut, genellikle sanayi ve inşa­at sektörlerinden gelen talepleri karşıladıklarını aktardı.

Türkiye genelinde 3 bin bayi

“Starline” markasıyla üretimi­ni gerçekleştirdikleri iş ayakkabı­larının yanında poliüreten çizme, iş güvenliği malzemeleri, eldiven, kask ve diğer güvenlik ürünlerini Türkiye genelinde sayıları 3 bine ulaşan bayileri kanalıyla müşte­rilerine ulaştırdıklarını kaydeden Nazım Turgut, Mısır, Bulgaristan, İtalya’nın yanında Avrupa ve Or­ta Doğu pazarında yaklaşık 28 ül­keye ihracat yaptıklarını, Ameri­ka Birleşik Devletleri pazarına da girmek için bu ülkede geçerli bel­geleri almak üzere çalışmalar yü­rüttüklerini kaydetti.

Nazım Turgut şunları söyledi: “Ateş AŞ, 1960’larda dedem Na­zım Turgut tarafından kurulmuş bir şirkettir. Biz üçüncü nesil ola­rak şirkette yer alıyoruz. Şirketi­mizi, 2002-2003 yıllarında yeni­den yapılandırdık. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve müşteri memnuni­yetine verdiğimiz önem sayesin­de bugün Türkiye’nin alanında en önemli markalarından biri hali­ne geldik.

Türkiye’nin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Akkuyu Nükleer Enerji Santra­li’nin yanı sıra Türk Hava Yolları gibi büyük projelere ve şirketlere ürün tedariki sağlamaktayız. AR-GE çalışmaları ile her yıl iş güven­liği sektörü için yeni ürünler ekle­yerek büyümeyi hedefliyoruz.”

Koruyucu nitelikli ekipmanlar için müşterilerden gelen geri dö­nüşümlere büyük değer verdik­lerini aktaran Nazım Turgut, bu konuda “müşteri memnuniyeti” odaklı yaklaşımla sektörde pazar payını artırmanın yanında güven duyulan kalıcı bir marka olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Nazım Turgut, afetlerin ar­dından iş güvenliği sektöründe, arama kurtarma ve inşaat çalış­malarından dolayı talebin arttı­ğının görüldüğünü, bayilere ve ih­racat pazarlarına Tekirdağ Çer­kezköy’deki 35 bin metrekare büyüklüğündeki operasyon mer­kezinden ürün tedariki gerçekleş­tirdiklerini sözlerine ekledi.

Ateş AŞ, 80’i koruyucu nitelik­li iş ayakkabısı üretiminde olmak üzere 200’ün üzerinde kişiye is­tihdam yaratıyor. Bu arada, yeni­lenebilir enerji yatırımlarını da hayata geçiren Ateş AŞ, kurulu gü­cü 630 kWP çatı GES’le enerji tü­ketiminin tamamını karşılıyor.