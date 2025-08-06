ADASO'da devlet destekleri masaya yatırıldı

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'nda sanayicilere ve girişimcilere sunulan teşvik ve hibe programları mercek altına alındı. Toplantı, KOSGEB ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan ADASO Genel Sekreteri Veli Oğuz, oda olarak 60 yıllık deneyimleriyle kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti. Üyelerden gelen geri bildirimlerin yönlendirici olduğunu ifade eden Oğuz, "Son dönemde devlet destekleri konusundaki bilgi talepleri ciddi biçimde arttı. En son yaptığımız üye memnuniyet anketinde de bu başlık öne çıktı. Bu nedenle bu bilgilendirme toplantısını hayata geçirdik." dedi.

"Proje kültürü kurumsallaşmaya katkı sunuyor"

Proje bazlı çalışmanın önemine de dikkat çeken Oğuz, bazı süreçlerin zahmetli gibi görünse de uzun vadede kurumlar için ciddi kazanımlar sağladığını vurguladı:

"Projeler; planlama, uygulama, süreç yönetimi ve sonuç analizi gibi birçok aşamayı bir araya getiriyor. Bu süreçler sayesinde kurumsallaşma ve planlı çalışma kültürü gelişiyor. Ancak her destek programının kendine özgü kuralları var. Rehberlerin dikkatle incelenmesi ve verilerin gerçekçi olması projelerin başarısını doğrudan etkiliyor."

Son başvuru gününe kadar beklenmemesi gerektiğini de hatırlatan Oğuz, teknik sorunlar nedeniyle sıklıkla mağduriyetler yaşandığını belirtti ve kamu kurumlarıyla doğrudan iletişime geçmenin önemini vurguladı.

Destek programları anlatıldı

Toplantının ilk oturumunda, FOSTER 2–İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı ele alındı. Proje Danışmanı Çağatay Başaran, istihdam sözü karşılığında uygun finansman sunan programın ayrıntılarını paylaştı.

Ardından KOSGEB KOBİ Uzmanı Onur Kaya, KOSGEB’in güncel destekleri, başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

İkinci bölümde ise Çukurova Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedefiyle hayata geçirilen SoGreen Hibe Desteği ile Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı’nı anlattı. Son oturumda ÇKA Uzman Personeli Burak Can Gezer, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi.

Gezer, yatırımcılara sunulan vergi avantajları, destek kalemleri ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verdi. Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir oturumla sona erdi.