Adnan Ünverdi: İşletmelerin krediye erişimi bir an önce sağlanmalı

Ünverdi, kamu bankalarının kredi vermekte zorlandığını özel bankaların kredi musluklarını tamamen kapattığını belirtti. Ünverdi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ekonomimizin büyümesi ve kalkınmasının temelinde reel sektör vardır. Reel sektör kriz dönemlerinde her zaman yükü sırtlayan taraf olmuştur.

Pandemiden bu yana da üretim, ihracat ve istihdamla bu sürecin atlatılmasına öncülük etmiştir. Kaynak ihtiyacı artan ve kendi sermayesiyle mücadele veren sanayicilerimizin krediye erişimi bir an önce sağlanmalıdır. Reel sektör ile finans sektörü birlikte yürümelidir. Birisi geride kaldığında diğerinde de aksamalar olur. Bu senkronizasyonunun da en yakın zamanda sağlanacağına inanıyorum” dedi.