Afrika ile ticaret doğrudan yatırımlarla ileri taşınacak
Afrika ülkelerinden temsilciler ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret hacminin bu yıl 40 milyar dolara çıkacağını söyledi. Afrika Birliği Komiseri Francisca Tatchouop Belobe de, daha fazla doğrudan yatırım beklediklerini ifade etti.
Türkiye ve Afrika ülkelerinden temsilciler, küresel ekonomik belirsizlikte birlikte yol almak ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği yapmak üzere İstanbul’da bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun (TABEF) “Ortak Bildirisi" de dün açıklandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün başlayan ve yarın sona erecek büyük buluşmada 27 Afrika ülkesi ve 4 bölgesel kuruluştan 28 bakan, çok sayıda bakan yardımcısı, üst düzey temsilci ve 4 bine yakın Afrikalı ve Türk iş insanının bir araya geldiğini söyledi.
100 milyar $'lık iş tamamlandı
Bolat, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminde ve diğer alanlarda yaşanan gelişmelerden bahsederek, "Ticarette, yatırımlarda, müteahhitlikte, hizmetler sektöründe, ulaştırmada ve enerji alanında Türkiye-Afrika ilişkileri olağanüstü ilerleme kaydetti. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti 5,4 milyar dolar iken, geçen yıl 37 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da 40 milyar dolar olmasını tahmin ediyoruz” dedi.
Bolat, “Bunun yanında Türk yatırımcıların tüm Afrika coğrafyasındaki sanayi, tarım ve hizmetler sektöründeki yatırımları 15 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binlerce Afrikalı kardeşlerimizin iş ve aş bulmasında ve Afrika ülkelerinin gelişmesinde çok önemli katkılar yapmaktadır. Bunun yanında Türk müteahhitlerinin de Afrika ülkelerinin kalkınma projelerinde bugüne kadar 2 bin 43 projede görev almaları ve yaklaşık 100 milyar dolara yakın inşaat işlerini tamamlamaları da Afrika'nın gelişmesine çok önemli katkı yapmıştır" bilgilerini paylaştı.
Ortak altyapı yatırımları kararı
Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe de, "Türkiye'den Afrika'ya doğrudan yatırımları daha da artırarak ilerlemek istiyoruz. Az önce bahsedildiği gibi Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi 40 milyar doları aştı, aşmakta. Bu bağlamda Afrika'nın 2063 stratejik çerçevesi bünyesinde bunları daha da ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Orta bildiride ise, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin artan stratejik önemini memnuniyetle karşılanırken, değer zinciri geliştirme, ticaretin çeşitlendirilmesi, teknoloji transferi ve ortak altyapı yatırımları alanlarında işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen forumun çıktılarının hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalınırken, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun 6'ncısının 2027 yılında gerçekleştirilmesi kararı alındı.
DEİK: Afrika’nın tümü burada
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, resmi kayıtlara göre Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunu belirterek, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Olpak, "4 binin üzerinde bir kayıtın olmasını ben son derece önemsiyorum. Ben katılımcı stantlarını, B2B görüşmelerini, müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzat bir yönetim kurulumuz ile birlikte gezme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.
“3 trilyon dolarlık yatırım açığı var”
Forum kapsamında "Afrika’nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika’nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye’nin Yap-İşlet- Devret Deneyimi" başlıklı oturum düzenlendi. Türk Eximbank Proje Finansmanı ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Hatice Ürkmez, Türk müteahhitleri ve ihracatçıları tarafından üstlenilen yurt dışı projelere bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolarlık finansman sağladıklarını bildirdi. Ürkmez, sağlanan desteğin yüzde 42'sinin Afrika kıtasındaki projelere yönlendirildiğini belirtti. Brussels-Africa Hub Yürütme Kurulu Başkanı Mouctar Bah ise, Afrika'nın 3 trilyon dolar tutarında yatırıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Türk şirketlerinin uzmanlığıyla hareket edilirse, sermayenin Afrika kıtasına akması ve bu 3 trilyon dolarlık açığın kapanması çok daha kolay olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.