Afrika ile ticaret doğrudan yatırımlarla ileri taşınacak

Türkiye ve Afrika ülke­lerinden temsilciler, küresel ekonomik be­lirsizlikte birlikte yol almak ve küresel meydan okumalara karşı güç birliği yapmak üze­re İstanbul’da bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı ev sahipli­ğinde, Afrika Birliği koordi­nasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla düzenle­nen Türkiye-Afrika İş ve Eko­nomi Forumu’nun (TABEF) “Ortak Bildirisi" de dün açık­landı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün başlayan ve yarın sona erecek büyük buluşmada 27 Afrika ülkesi ve 4 bölgesel kuruluştan 28 bakan, çok sa­yıda bakan yardımcısı, üst dü­zey temsilci ve 4 bine yakın Af­rikalı ve Türk iş insanının bir araya geldiğini söyledi.

100 milyar $'lık iş tamamlandı

Bolat, Türkiye ile Afrika ara­sındaki ticaret hacminde ve di­ğer alanlarda yaşanan gelişme­lerden bahsederek, "Ticarette, yatırımlarda, müteahhitlikte, hizmetler sektöründe, ulaştır­mada ve enerji alanında Türki­ye-Afrika ilişkileri olağanüstü ilerleme kaydetti. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış tica­reti 5,4 milyar dolar iken, geçen yıl 37 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da 40 milyar dolar olmasını tahmin ediyoruz” dedi.

Bolat, “Bunun yanında Türk yatırım­cıların tüm Afrika coğrafyasın­daki sanayi, tarım ve hizmet­ler sektöründeki yatırımları 15 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binlerce Afrikalı kardeşlerimi­zin iş ve aş bulmasında ve Afri­ka ülkelerinin gelişmesinde çok önemli katkılar yapmaktadır. Bunun yanında Türk müteah­hitlerinin de Afrika ülkelerinin kalkınma projelerinde bugüne kadar 2 bin 43 projede görev al­maları ve yaklaşık 100 milyar dolara yakın inşaat işlerini ta­mamlamaları da Afrika'nın ge­lişmesine çok önemli katkı yap­mıştır" bilgilerini paylaştı.

Ortak altyapı yatırımları kararı

Afrika Birliği Ekonomik Kal­kınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Fran­cisca Tatchouop Belobe de, "Türkiye'den Afrika'ya doğru­dan yatırımları daha da artıra­rak ilerlemek istiyoruz. Az ön­ce bahsedildiği gibi Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında tica­ret hacmi 40 milyar doları aş­tı, aşmakta. Bu bağlamda Af­rika'nın 2063 stratejik çerçe­vesi bünyesinde bunları daha da ileri taşımak istiyoruz" ifa­delerini kullandı.

Orta bildiri­de ise, Türkiye-Afrika ekono­mik ilişkilerinin artan stratejik önemini memnuniyetle karşı­lanırken, değer zinciri geliştir­me, ticaretin çeşitlendirilmesi, teknoloji transferi ve ortak alt­yapı yatırımları alanlarında iş­birliğinin daha da derinleştiril­mesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen foru­mun çıktılarının hayata geçiril­mesi konusunda mutabık kalı­nırken, Türkiye-Afrika Ekono­mi ve İş Forumunun 6'ncısının 2027 yılında gerçekleştirilmesi kararı alındı.

DEİK: Afrika’nın tümü burada

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, resmi kayıtlara göre Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 50 Afrika ülkesinden katılımcı olduğunu belirterek, "Afrika'da 54 ülke olduğunu düşünecek olursak neredeyse Afrika'nın tümünden katılımcı olduğunu ifade etmek isterim" dedi. Olpak, "4 binin üzerinde bir kayıtın olmasını ben son derece önemsiyorum. Ben katılımcı stantlarını, B2B görüşmelerini, müşavirlerin olduğu alanları ve diğer bölgeleri bizzat bir yönetim kurulumuz ile birlikte gezme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.

“3 trilyon dolarlık yatırım açığı var”

Forum kapsamında "Afrika’nın Altyapı İhtiyaçlarının Finansmanı: Afrika’nın Altyapı Gelişimi için Bir Model Olarak Türkiye’nin Yap-İşlet- Devret Deneyimi" başlıklı oturum düzenlendi. Türk Eximbank Proje Finansmanı ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Hatice Ürkmez, Türk müteahhitleri ve ihracatçıları tarafından üstlenilen yurt dışı projelere bugüne kadar yaklaşık 4 milyar dolarlık finansman sağladıklarını bildirdi. Ürkmez, sağlanan desteğin yüzde 42'sinin Afrika kıtasındaki projelere yönlendirildiğini belirtti. Brussels-Africa Hub Yürütme Kurulu Başkanı Mouctar Bah ise, Afrika'nın 3 trilyon dolar tutarında yatırıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Türk şirketlerinin uzmanlığıyla hareket edilirse, sermayenin Afrika kıtasına akması ve bu 3 trilyon dolarlık açığın kapanması çok daha kolay olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.