Afrikalı esnaf, alım için İstanbul’a geliyor

Dünya ticaretinin yüksek gelişme potansiyeline sahip pazarı Afrika, Türk firmaları için de oldukça cazip durumda. Özellikle kıtada gelişen orta sınıf, ticarete yöneldikçe, bu bölgeye Türkiye’nin ihracat şansı da her geçen gün artıyor. Türkiye’den kıtaya 15 milyar doları aşan bir ihracat var, hedef bu yıl 20 milyar doları aşmak. Afrika’daki potansiyeli yıllar önce keşfedip, 2011 yılında Boğaziçi İhtisas Fuarcılık’ı kurarak, kıtayı karış karış gezip, şehirlerdeki KOBİ’leri tanıyan ve burada kendine bir portföy oluşturan girişimci Utku Bengisu da, Türkiye’den mal almak isteyen Afrikalı KOBİ’lerle Türk KOBİ’leri arasında bir köprü kuruyor.

Türk şirketlerini Afrika’nın keşfedilmemiş şehirlerine götürerek orada iş yapmalarına aracılık eden Bengisu, kıtadaki portföyünü Türkiye’ye davet etmek için 2017 ve 2018’de Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu’nu (WCI Forum) Antalya’da gerçekleştirmişti. 2019’da MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan organizasyon, geçtiğimiz mart ayında ise Ankara’da düzenlendi. Ankara’daki organizasyona 325 Afrikalı alıcı gelerek, 112 Türk firmasıyla buluşmuştu. Bengisu ve ekibi, bu günlerde 15-16 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek olan WCI Forum için çalışıyor. ‘Her sektörden Afrikalı alıcılar gelsin, hangi malı almak istiyorlarsa bize önceden söylesinler, biz onları Türkiye’de bu alanda iş yapan firmalarla buluşturalım. İş fikrimiz, bu’ diyen Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu ile Afrika pazarını ve bu pazardaki potansiyeli konuştuk…

Utku Bey, Afrika pazarına odaklanmanız nasıl gerçekleşti?

2011’de Boğaziçi Fuarcılık olarak kendi şirketimi kurdum. Yurtdışında bugüne kadar 52 tane fuar organizasyonu gerçekleştirdik. Biz kendimize küçük fuarlar kurduk ve dünyada keşfedilmemiş yerlere gittik. Libya’da herkes Trablus’u konuşurken biz Bingazi’de fuar yaptık. Türk müşterileri götürdük. Fuarlardan önce Türk firmalarının broşürlerini alıp, Afrikalı ilgili alıcılara götürüp, bu Türk firmalarını tanıtıyoruz. Sonra da bu firmalarla Türk firmalarını fuarlarda buluşturuyoruz. Türklere bir müşteri havuzu sunuyoruz. Türklerin ya da Afrikalıların bir pazar araştırma raporu satın alarak ya da çok ciddi çalışma yaparak elde edeceği bilgileri, sadece fuarımıza katıldığı için onlara veriyoruz. Şirketimiz bu nedenle Afrika’da ciddi bir network sağladı. 9 ülkede ofisimiz ve saha elemanlarımız var. Sahada sürekli, firmaları dolaşan araçlı ekipler kurduk.

Afrika’daki portföyünüz size hangi gelişmeleri sağladı?

2017’e kadar ülke ülke dolaştık, pazar araştırmaları yaptık, tanınmaya başladık. Afrikalı bir KOBİ arayıp inşaat boyası, bir diğeri traktör yedek parçası istemeye başladı. Dedik ki, bu portföyü Türkiye’ye davet edelim. Afrika’da orta kuşak yeni bir ekonomik sınıf doğuyor. Afrika’dan Türkiye’ye insanları davet edeceğimiz forumlar oluşturduk. Böyle bir iş fikri ortaya çıktı. 2017’den beri WCI organizasyonunu yapıyoruz. Şimdi 1516 Eylül’dekine hazırlanıyoruz.

KOBİ’lerle buluşmaya kaç Türk alıcı gelecek?

Fuar, tam bir Türkiye Afrika buluşması olacak. Türkiye’de 60 ilden katılımcımız var. Katılım yüksek, çünkü 5 aydır Türkiye’de bütün OSB’lere girip çıktık, ihracatçı birliklerine, ticaret odalarına gittik. Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar 220 Türk firması geliyor. Afrika’da da 41 ülkeden 500-700 arasında alıcı gelecek. Afrika tarafından inşaat sektörü ilk sırada, gıda ve tekstil ikinciliği paylaşıyor. Hızlı tüketim sektörü, makine yedek parça, otomotiv yedek parçadan da çok talep var. Mobilya ve dayanıklı tüketim de gayet iyi bir oranda.

MORİTANYALI BAKKALLAR DA GELİYOR

Hızlı tüketim sektörünün alım potansiyeli yüksek mi?

Afrika’da çok büyük bir süpermarket mantığı yaygın değil. Ama biz bu alanda enteresan bir damar keşfettik. Sadece Fildişi sahillerinde 1.200 tane Moritanyalı bakkal var. Bunlar bakkal ama her birinin deposu var, A’dan Z’ye bütün mallar mevcut. Toptancılık da yapıyorlar. Bu aileleri keşfettik ve kendilerini İstanbul’a davet etik. Temizlik malzemesinden çocuk bezine kadar bir talep ağı var. Kendilerine sordum, ‘Türkiye’den mal almak aklımıza bile gelmedi, Çin, AB ya da Dubai’den alıyoruz’ dediler. İşte amacımız bu alıcıları Türkiye’ye çekmek.

‘Esnaf kitlesi unutulmamalı’

Utku Bengisu, yabancı ülkelerle yapılan ticarette genellikle herkesin ticari diplomasi alanında iş yapmaya çalıştığını, oysa unutulmuş bir esnaf kitlesinin keşfedilmeyi beklediğini söylüyor. Kendilerinin de bu alana yöneldiğini ifade eden Bengisu, “Dedik ki, bir çıkış arayan, ilk kez ithalat yapacak olan bir Sierra Lione’li esnaf, ilk uçak biletiyle Türkiye’ye gelsin. Cebinde 20 bin doları mı var, 20 bin dolarlık mal alsın, ama Türkiye’den alsın. Böylece bizim de küçük bir imalatçımız, bir KOBİ’miz ihracatla tanışsın, nakit parayla çalışsın” diyor.