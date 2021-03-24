Afrikalı yeni nesil girişimcilerin adresi Türkiye oldu

Her yıl katlanarak büyümeye devam eden Türkiye - Afrika ticaretinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı öngörülen, Bosphorus Expo tarafından organize edilen, WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021 başladı. Ankara Hilton Garden Inn Otel'de 2 gün boyunca devam edecek forumda, Afrikalı alıcılar ve Türkiyeli üreticiler arasında yüzlerce B2B görüşme yapılacak.

Afrika’nın 41 ülkesinden 300’ün üzerinde ithalatçı ve Türkiye’deki 40’ın üzerindeki sektörden üreticinin katıldığı forumun açılışında Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Utku Bengisu, “Afrika’da 1,3 milyarlık nüfus var ve kıta nüfusunun yüzde 70'i 18-35 yaş arasında. Kıtadaki 54 ülkenin kendi aralarında imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor ve kıtada ortak pazar kuralları işliyor. Her yıl 1 trilyon dolarlık ithalat yapılıyor. 2050 yılında kıta nüfusunun yüzde 50’sinin 25 yaş altı olması bekleniyor.” dedi.

Afrika’da gelişen yeni nesil girişimcilerin Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirten Bengisu, Türkiye’nin Afrika’daki girişimcilerin aradıkları her çeşit ürünü bulabilecekleri, ister bir bavul ister bir konteyner satın alabilecekleri bir ülke olduğuna dikkat çekti. Afrika’daki ülkeleri ‘Grow with Turkey / Türkiye ile büyüyün’ mottosu ile işbirliğine davet ettiklerini söyleyen Bengisu, “Gelin Türkiye ile kendinizi geliştirin, Türkiye’deki üreticilerle yapacağınız işbirlikleri ile büyümeye devam edin.” şeklinde konuştu.

Kazan-kazan temelli iletişim

Dışişleri Bakanlığı Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım de, Türkiye ile Afrika arasında kazan-kazan temelinde oluşturulan iletişim ile Türkiye-Afrika ticareti hacminin her yıl arttığını ve artmaya devam edeceğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay’ın Afrika’daki faaliyetlerinin de bu iletişimi daha güçlendirdiğini ifade eden Barım “Afrika’dan gelen, büyük-küçük tüm firmaların WCI Forum’a katılımını çok önemli buluyoruz.” ifadesini kullandı.

MÜSİAD’ın Afrika’da; Etiyopya, Cibuti, Kenya, Tanzanya, Zambiya, Güney Afrika, Çad, Sudan, Nijer, Nijerya, Senagal ve Moritanya olmak üzere 12 ülkede hizmet verdiğini hatırlatan MÜSİAD Global Üst Kurul Başkanı Fatih Mehmet Keçebir ise, “Türkiye’deki üreticilerin üretim gücünün, üretim kalitesinin doğru fiyat ve doğru strateji ile Afrika’daki doğru adreslerle buluşmasını sağlayarak, Afrika’daki alıcılar ile Türkiye’deki üreticiler arasında doğru, sağlam köprüler inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Afrika STA, kıtadaki ticareti yüzde 50 artıracak

DEİK Afrika Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu ise yakın zamanda Afrika ülkeleri arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) dikkat çekti. Bu anlaşma ile kıtadaki ülkeler arasındaki ticaretin yüzde 50 artacağını öngördüklerini belirten Kıroğlu, Türk üreticilerin mal satmaktan ziyade yatırımcı olarak da Afrika’da yer alabileceklerini ve bu şekilde istihdama da katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Afrika’daki eğitim çalışmalarından bahseden Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah da, “Dünyanın birçok kaynakları olduğunu biliyoruz. Ancak iyi yetişmiş insana olan ihtiyaç hiç bitmeyecek.” dedi. Cerrah, Afrika’daki okullarda yetiştirdikleri ve sonrasında Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanların iki ülke arasında köprü olduğunu ifade etti.

“Türkiye için Afrika daima önemli oldu. Bu sadece bir ticaret isteğinden kaynaklanan bir durum değil, aynı zamanda güçlü ve demokratik bir Afrika’nın varlığı Türkiye’nin önceliklerindendir” diyen Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, “İnancım odur ki; 21’inci yüzyılın iki yükselen değeri olacaktır; Biri Asya biri Afrika. Türkiye hem jeopolitik olarak elde ettiği birçok alandaki bilgi birikimi tecrübesiyle Afrika için çok şey yapabilir. Afrika için de Türkiye, farklı pazarlara ya da alanlara bir sıçrama tahtası olabilir. Çok rahatlıkla ifade edebilirim ki; daha gidilecek çok yolumuz var. Birlikte yapabileceğimiz geliştirebileceğimiz çok iş var.” şeklinde konuştu.