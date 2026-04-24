Ağı Somali’ye atan Türk balıkçılar ihracatta rotayı Çin’e çevirdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin son yıllarda su ürünleri ihracatında ya­kaladığı ivmenin yeni pa­zarlarla büyümesi hedefleniyor. Son dönemde Çin’e yapılan ihra­catla dikkat çeken Türkiye, avcı­lıkta da Somali’ye ağ atıyor. Türk su ürünleri ihracatçıları, İspan­ya’nın Barselona kentinde dü­zenlenen dünyanın en büyük de­niz ürünleri fuarı Seafood Expo Global’e katılarak, perakende­ciler, restoran zincirlerinin ya­nında sektörün tüm paydaşla­rıyla bir araya geldi. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­ler İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından 20. kez organize edi­len fuara 16 firma katılırken, 8 Türk şirketi de bireysel katılım gösterdi.

Sektöre ilişkin maki­ne ve ekipman üreten firmalarla birlikte toplamda 45 Türk firma­sı fuarda yer aldı. Seafood Expo Global’e katılan şirketler, Türk su ürünlerini tanıtırken, dünya­nın dört bir yanından gelen ziya­retçilerle temas kurdu ve B2B gö­rüşmelere katılarak iş birliği fır­satlarını değerlendirdi. Fuarda Türkiye’nin Barselona Başkon­solosu Ayşe Zeybek ile Barselo­na Ticaret Ataşesi Nurdan Çam­lıbel Aydın da yer aldı.

Balıkçılıkta, Afrika’da Sierra Leone’ye kadar indi

Fuara ve Türk su ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İSHİB Başkan Yardımcısı Oğul­can Kemal Sagun, su ürünleri ih­racatında Avrupa’da Norveç’in ardından ikinci olduklarını, dün­yada da ilk 10 içinde yer aldıkla­rını belirterek, “Balıkçıkta iyi­yiz. Av filomuz Afrika ülkeleri­nin sahillerinde avcılık yapıyor. Moritanya’dan Umman’a, Sene­gal’den Gine-Bissau’ya ve Sierra Leone’ye kadar ülkelerde avcılık yapıyoruz. Şu anda lisanslı 4 bin 500’den fazla avcı gemimiz var” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri avcılı­ğında ve ihracatında son 10 yılda büyük bir artış yakaladığına dik­kat çeken Sagun, özellikle Afri­ka’nın batı kıyılarında Türk ba­lıkçıların çok aktif olduğunu vur­guladı. Yeni dönemde Afrika’nın doğusunda Somali’de avcılık için gerekli izinlerin alındığını açık­layan Sagun, “Balıkçılarımız ora­da da avcılığa başlamayı sabırsız­lıkla bekliyor. Onun dışında he­nüz gitmediğimiz yerler de var. Mesela Kuzey Denizi’ne henüz çıkmadık. Ancak su ürünlerinde dünya genelinde 2021’den son­ra denge avcılıktan aqua kültüre kaydı. Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminde 1 milyon ton seviye­sine geldi ve bunun yüzde 70’inin ihraç ediliyor. İhracatta 2026 yı­lı hedefimiz 2,5 milyar dolar. İlk çeyrek büyümemiz ve Çin paza­rının açılması ile bu rakama ula­şabileceğimizi gösteriyor. 110 ül­keye ihracat yapıyoruz” diye ko­nuştu.

Çin fuarına ilk kez milli katılım sağlanacak

Sagun, Türk ihracatçıların her yıl Seafood Expo Global’e katıl­dığını belirterek, bu etkinliğin dışında ABD Boston’da düzenle­nen Seafood Expo North Ame­rica (SENA) ile Çin’de gerçek­leştirilen China Fisheries & Se­afood Expo’nun (Çin Balıkçılık ve Su Ürünleri Fuarı) sektörün önemli fuarları arasında yer aldı­ğını anlattı. İspanya ve ABD’de­ki fuarlara bir süredir milli katı­lım düzenlediklerini aktaran Sa­gun, “Çin’deki fuara ise bu yıl ilk kez milli katılım gerçekleştirece­ğiz. Çin’e su ürünleri ihracatında karşılaştıkları engellerin Aralık 2025 itibarıyla ortadan kalktı ve böylece Çin pazarı açıldı. Şu an somon ve orkinos gibi ürünleri bu ülkeye ihraç ediliyor. Çin su ürünlerinde ayrı bir dünya. Çin’i ihracatta birinci hedef ülke seç­tik. ABD de yine hedef ülkeleri­mizden. Çin’e biraz daha ihracat gerçekleştirirsek, ihracat raka­mımızı katlayabiliriz” ifadeleri­ni kullandı.

En büyük pazarımız Rusya

Türkiye’de kişi başı balık tü­ketiminin hala istenilen seviye­de olmadığını ve yıllık ortalama­nın 7,5-8 kilogram seviyesinde bulunduğunu söyleyen Oğulcan Kemal Sagun, söz konusu raka­mın Yunanistan’da 20 kilogram, İspanya’da 30 kilogram, Japon­ya’da gidin 60 kilogram olduğu­nu aktardı. Sagun, Türkiye’nin su ürünleri tüketiminde dünya ve Avrupa ortalamasının altında olduğunu dile getirdi. İç pazar­da talebin zayıf olması nedeniyle sektörün yönünü ihracata dön­düğünü ve bu nedenle başarılı bir grafik yakaladığına vurgu yapan Sagun, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 2025’te bir önceki yı­la göre yüzde 11 artışla 2,2 mil­yar doları aştığını kaydederek, “Bunun yüzde 85’ini levrek, çi­pura, alabalık ve orkinos oluştur­du.

Alabalığın içerisine Türk so­monunu da koyuyoruz. 666 mil­yon dolarlık levrek, 584 milyon dolarlık çipura, 520 milyon do­larlık Türk somonu, 122 milyon dolar tutarında alabalık, 119 mil­yon dolarlık orkinos ihraç ettik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Rusya, İtalya, Hollanda, Yuna­nistan, Birleşik Krallık, Japon­ya ve ABD. Rusya’ya 466 milyon dolar, İtalya’ya 281 milyon dolar, Hollanda’ya 229 milyon dolar, Yunanistan’a 211 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 196 milyon do­lar, Japonya’ya 113 milyon dolar, ABD’ye 95 milyon dolar ihracat yaptık” açıklamasında bulundu.

Ucuz yem hammaddesi, ihracatta öne çıkarıyor

Rusya’nın Kırım’ı 2014 yı­lında işgal etmesinin ardından AB tarafından Rusya’ya ambar­go uygulanmaya başlandığını anımsatan Sagun, “Biz o sırada alabalık üretiyorduk. Ne zaman ki Rusya Avrupa’dan ambargo yedi ve somon alamaz oldu. Biz de yetiştirdiğimiz alabalıkları Karadeniz’e indirip renkli yem­lerle somona benzetip Rusya’ya satmaya başladık ve 12 yılda 500 milyon dolar ihracat yaptığımız bir ihracat kalemi ortaya çıktı. Yeni dönemde avcı balıkçıları­mız Somali’ye veya Afrika’nın diğer ülkelerinde balık avlaması ile balık unu, yağı gibi yem ham­maddesini ülkede ucuz yem üretirsek. Bununla doğru mali­yet ve kaliteli balık ürettiğimiz zaman bütün dünya bizim için bir pazar oluyor. Onun için bu biraz bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Fuarın en büyük balığı Türkiye pavilyonunda

Türkiye pavilyonunda, ünlü şeflerin Türk su ürünleriyle hazırladığı özel menüler eşliğinde gerçekleştirilen tadım etkinlikleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye’den getirilen ve fuarın en büyük balığı olan 300 kilogramlık orkinos da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bu yıl fuarı on binlerce sektör profesyonelinin ziyaret ettiğini belirten yetkililer, Türk firmalara ilginin yüksek düzeyde olduğunu bildirdi.