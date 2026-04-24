Ağı Somali’ye atan Türk balıkçılar ihracatta rotayı Çin’e çevirdi
Türk balıkçılar yeni dönemde avcılıkta Somali, ihracatta ise Çin’e odaklandı. İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, “Çin su ürünlerinde ayrı bir dünya. Şu an Çin'i birinci hedef ülke seçtik. Balıkçılıkta iyiyiz. Yeni dönemde Somali'de avcılık için gerekli izinleri de aldık” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’nin son yıllarda su ürünleri ihracatında yakaladığı ivmenin yeni pazarlarla büyümesi hedefleniyor. Son dönemde Çin’e yapılan ihracatla dikkat çeken Türkiye, avcılıkta da Somali’ye ağ atıyor. Türk su ürünleri ihracatçıları, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen dünyanın en büyük deniz ürünleri fuarı Seafood Expo Global’e katılarak, perakendeciler, restoran zincirlerinin yanında sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya geldi. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından 20. kez organize edilen fuara 16 firma katılırken, 8 Türk şirketi de bireysel katılım gösterdi.
Sektöre ilişkin makine ve ekipman üreten firmalarla birlikte toplamda 45 Türk firması fuarda yer aldı. Seafood Expo Global’e katılan şirketler, Türk su ürünlerini tanıtırken, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle temas kurdu ve B2B görüşmelere katılarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Fuarda Türkiye’nin Barselona Başkonsolosu Ayşe Zeybek ile Barselona Ticaret Ataşesi Nurdan Çamlıbel Aydın da yer aldı.
Balıkçılıkta, Afrika’da Sierra Leone’ye kadar indi
Fuara ve Türk su ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, su ürünleri ihracatında Avrupa’da Norveç’in ardından ikinci olduklarını, dünyada da ilk 10 içinde yer aldıklarını belirterek, “Balıkçıkta iyiyiz. Av filomuz Afrika ülkelerinin sahillerinde avcılık yapıyor. Moritanya’dan Umman’a, Senegal’den Gine-Bissau’ya ve Sierra Leone’ye kadar ülkelerde avcılık yapıyoruz. Şu anda lisanslı 4 bin 500’den fazla avcı gemimiz var” dedi.
Türkiye’nin su ürünleri avcılığında ve ihracatında son 10 yılda büyük bir artış yakaladığına dikkat çeken Sagun, özellikle Afrika’nın batı kıyılarında Türk balıkçıların çok aktif olduğunu vurguladı. Yeni dönemde Afrika’nın doğusunda Somali’de avcılık için gerekli izinlerin alındığını açıklayan Sagun, “Balıkçılarımız orada da avcılığa başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. Onun dışında henüz gitmediğimiz yerler de var. Mesela Kuzey Denizi’ne henüz çıkmadık. Ancak su ürünlerinde dünya genelinde 2021’den sonra denge avcılıktan aqua kültüre kaydı. Türkiye’nin deniz ürünleri üretiminde 1 milyon ton seviyesine geldi ve bunun yüzde 70’inin ihraç ediliyor. İhracatta 2026 yılı hedefimiz 2,5 milyar dolar. İlk çeyrek büyümemiz ve Çin pazarının açılması ile bu rakama ulaşabileceğimizi gösteriyor. 110 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.
Çin fuarına ilk kez milli katılım sağlanacak
Sagun, Türk ihracatçıların her yıl Seafood Expo Global’e katıldığını belirterek, bu etkinliğin dışında ABD Boston’da düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) ile Çin’de gerçekleştirilen China Fisheries & Seafood Expo’nun (Çin Balıkçılık ve Su Ürünleri Fuarı) sektörün önemli fuarları arasında yer aldığını anlattı. İspanya ve ABD’deki fuarlara bir süredir milli katılım düzenlediklerini aktaran Sagun, “Çin’deki fuara ise bu yıl ilk kez milli katılım gerçekleştireceğiz. Çin’e su ürünleri ihracatında karşılaştıkları engellerin Aralık 2025 itibarıyla ortadan kalktı ve böylece Çin pazarı açıldı. Şu an somon ve orkinos gibi ürünleri bu ülkeye ihraç ediliyor. Çin su ürünlerinde ayrı bir dünya. Çin’i ihracatta birinci hedef ülke seçtik. ABD de yine hedef ülkelerimizden. Çin’e biraz daha ihracat gerçekleştirirsek, ihracat rakamımızı katlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
En büyük pazarımız Rusya
Türkiye’de kişi başı balık tüketiminin hala istenilen seviyede olmadığını ve yıllık ortalamanın 7,5-8 kilogram seviyesinde bulunduğunu söyleyen Oğulcan Kemal Sagun, söz konusu rakamın Yunanistan’da 20 kilogram, İspanya’da 30 kilogram, Japonya’da gidin 60 kilogram olduğunu aktardı. Sagun, Türkiye’nin su ürünleri tüketiminde dünya ve Avrupa ortalamasının altında olduğunu dile getirdi. İç pazarda talebin zayıf olması nedeniyle sektörün yönünü ihracata döndüğünü ve bu nedenle başarılı bir grafik yakaladığına vurgu yapan Sagun, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 2,2 milyar doları aştığını kaydederek, “Bunun yüzde 85’ini levrek, çipura, alabalık ve orkinos oluşturdu.
Alabalığın içerisine Türk somonunu da koyuyoruz. 666 milyon dolarlık levrek, 584 milyon dolarlık çipura, 520 milyon dolarlık Türk somonu, 122 milyon dolar tutarında alabalık, 119 milyon dolarlık orkinos ihraç ettik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Rusya, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD. Rusya’ya 466 milyon dolar, İtalya’ya 281 milyon dolar, Hollanda’ya 229 milyon dolar, Yunanistan’a 211 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 196 milyon dolar, Japonya’ya 113 milyon dolar, ABD’ye 95 milyon dolar ihracat yaptık” açıklamasında bulundu.
Ucuz yem hammaddesi, ihracatta öne çıkarıyor
Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında işgal etmesinin ardından AB tarafından Rusya’ya ambargo uygulanmaya başlandığını anımsatan Sagun, “Biz o sırada alabalık üretiyorduk. Ne zaman ki Rusya Avrupa’dan ambargo yedi ve somon alamaz oldu. Biz de yetiştirdiğimiz alabalıkları Karadeniz’e indirip renkli yemlerle somona benzetip Rusya’ya satmaya başladık ve 12 yılda 500 milyon dolar ihracat yaptığımız bir ihracat kalemi ortaya çıktı. Yeni dönemde avcı balıkçılarımız Somali’ye veya Afrika’nın diğer ülkelerinde balık avlaması ile balık unu, yağı gibi yem hammaddesini ülkede ucuz yem üretirsek. Bununla doğru maliyet ve kaliteli balık ürettiğimiz zaman bütün dünya bizim için bir pazar oluyor. Onun için bu biraz bizim elimizde” şeklinde konuştu.
Fuarın en büyük balığı Türkiye pavilyonunda
Türkiye pavilyonunda, ünlü şeflerin Türk su ürünleriyle hazırladığı özel menüler eşliğinde gerçekleştirilen tadım etkinlikleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Türkiye’den getirilen ve fuarın en büyük balığı olan 300 kilogramlık orkinos da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bu yıl fuarı on binlerce sektör profesyonelinin ziyaret ettiğini belirten yetkililer, Türk firmalara ilginin yüksek düzeyde olduğunu bildirdi.