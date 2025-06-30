Ağrı’nın ilk AVM’si altı ülkeye hitap edecek

Hamide HANGÜL

Çevre illerin ya­nı sıra Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi komşu ülkelerin de ta­leplerini karşılayacak proje, ekonomiye yıllık 6.2 milyar li­ralık destek sağlayacak. “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi güzer­gahında olan V Mall Ağrı, ko­nutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve alışveriş merkezinden oluşurken, tamamlandığın­da ise bin 800 kişiye istihdam imkanı verecek.

Temel atma töreninde ko­nuşan Ağrı Valisi Musta­fa Koç, V Mall Ağrı’nın, böl­ge halkı tarafından heyecanla beklenen bir proje olduğunu ifade etti. Koç, “Valilik ola­rak şehrimize büyük bir de­ğer katmasını beklediğimiz V Mall Ağrı’nın bugün temelle­rini atmış bulunuyoruz. İsra Holding tarafından hayata ge­çirilecek ve kentimizin sosyal yaşamına pozitif katkılar su­nacak olan bu özel proje, şeh­rin yeni buluşma noktası hali­ne gelecek” diye konuştu.

Bölgesel kalkınmaya katkı sunacak

Projede yaşam alanlarının yanı sıra dünya markaları­nın yer alacağı alışveriş mer­kezinin de bulunacağına işa­ret eden Koç, “V Mall Ağrı, tüm taleplere yanıt verirken önemli ekonomik katkılar da sağlayacak. Bölgesel kalkın­maya direkt katkılar sunacak olan V Mall Ağrı’nın turizme de pozitif destek sağlayaca­ğını öngörüyoruz. Doğu Ana­dolu’yla birlikte tüm bölgenin çehresi, bu eşsiz projeyle de­ğişecek. V Mall Ağrı, tüm böl­genin yeni yıldızı olacak.”

V Mall Ağrı projesiyle böl­genin yeni bir yüze kavuşa­cağına dikkat çeken İsra Hol­ding Yönetim Kurulu Baş­kanı Abdurrahim Tavlı, “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” güzer­gahında yer alan bu yatırım, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehre­sini değiştirecek. Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bu­lunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın böl­gelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleple­rini karşılayacak. Ekonomik hareketlilik anlamında ülke­mize ve güzide şehrimiz Ağ­rı’ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak. V Mall Ağrı karma yaşam pro­jesi, her detayıyla Ağrı’yı böl­genin yeni çekim merkezi ha­line getirecek” diye konuştu.

Türkiye’nin her köşesin­de sürdürülebilir kalkınma­yı desteklediklerini belirten ASKON Başkanı Orhan Ay­dın ise törende yaptığı konuş­mada, şunları söyledi: “Türki­ye’nin sağladığı huzur ortamı sayesinde ülkemizin her böl­gesinin kalkınmasına yöne­lik hizmetlerin gitmesi bizleri son derece memnun etmek­tedir. Bu yatırımların daha da çok artması ulusal birliğimi­zin daha da güçlenmesi sağ­layacaktır. Farklılıklarımız ancak ve ancak zenginliğimiz olmalıdır. Bu toprakların ve birlikte huzur içinde yaşama­nın önemini bilelim hep bir­likte Terörsüz Türkiye hede­fine sahip çıkalım.”

Ziyaretçileri destekleyecek

İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh›un Gemisi gibi bölgenin ana turizm merkezlerini de ziyaretçileriyle destekleyecek olan V Mall Ağrı, TOBB’un bölgede açacağı yeni gümrük kapısıyla ticaretin de merkezi haline gelecek. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi de akademik kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle V Mall Ağrı’ya katkı sunması bekleniyor.