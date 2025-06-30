Ağrı’nın ilk AVM’si altı ülkeye hitap edecek
Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin desteğiyle İsra Holding tarafından hayata geçirilecek olan, Doğu Anadolu’nun ilk ve en büyük karma yaşam projesi V Mall Ağrı’nın temeli atıldı.
Hamide HANGÜL
Çevre illerin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi komşu ülkelerin de taleplerini karşılayacak proje, ekonomiye yıllık 6.2 milyar liralık destek sağlayacak. “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi güzergahında olan V Mall Ağrı, konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve alışveriş merkezinden oluşurken, tamamlandığında ise bin 800 kişiye istihdam imkanı verecek.
Temel atma töreninde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, V Mall Ağrı’nın, bölge halkı tarafından heyecanla beklenen bir proje olduğunu ifade etti. Koç, “Valilik olarak şehrimize büyük bir değer katmasını beklediğimiz V Mall Ağrı’nın bugün temellerini atmış bulunuyoruz. İsra Holding tarafından hayata geçirilecek ve kentimizin sosyal yaşamına pozitif katkılar sunacak olan bu özel proje, şehrin yeni buluşma noktası haline gelecek” diye konuştu.
Bölgesel kalkınmaya katkı sunacak
Projede yaşam alanlarının yanı sıra dünya markalarının yer alacağı alışveriş merkezinin de bulunacağına işaret eden Koç, “V Mall Ağrı, tüm taleplere yanıt verirken önemli ekonomik katkılar da sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya direkt katkılar sunacak olan V Mall Ağrı’nın turizme de pozitif destek sağlayacağını öngörüyoruz. Doğu Anadolu’yla birlikte tüm bölgenin çehresi, bu eşsiz projeyle değişecek. V Mall Ağrı, tüm bölgenin yeni yıldızı olacak.”
V Mall Ağrı projesiyle bölgenin yeni bir yüze kavuşacağına dikkat çeken İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” güzergahında yer alan bu yatırım, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehresini değiştirecek. Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bulunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın bölgelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak. Ekonomik hareketlilik anlamında ülkemize ve güzide şehrimiz Ağrı’ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak. V Mall Ağrı karma yaşam projesi, her detayıyla Ağrı’yı bölgenin yeni çekim merkezi haline getirecek” diye konuştu.
Türkiye’nin her köşesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini belirten ASKON Başkanı Orhan Aydın ise törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türkiye’nin sağladığı huzur ortamı sayesinde ülkemizin her bölgesinin kalkınmasına yönelik hizmetlerin gitmesi bizleri son derece memnun etmektedir. Bu yatırımların daha da çok artması ulusal birliğimizin daha da güçlenmesi sağlayacaktır. Farklılıklarımız ancak ve ancak zenginliğimiz olmalıdır. Bu toprakların ve birlikte huzur içinde yaşamanın önemini bilelim hep birlikte Terörsüz Türkiye hedefine sahip çıkalım.”
Ziyaretçileri destekleyecek
İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Ağrı Dağı, Nuh›un Gemisi gibi bölgenin ana turizm merkezlerini de ziyaretçileriyle destekleyecek olan V Mall Ağrı, TOBB’un bölgede açacağı yeni gümrük kapısıyla ticaretin de merkezi haline gelecek. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitesi de akademik kadrosu ve öğrenci potansiyeliyle V Mall Ağrı’ya katkı sunması bekleniyor.