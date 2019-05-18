“Ağustos ayında yeni fabrikamızda faaliyete başlamayı hedefliyoruz”

18 Mayıs 2019

Tek kırma yivsiz av tüfeği ile imalata başlayan Huğlu, bugün itibarıyla yarı otomatik, pompalı, süper poze, çifte kırma üretimine devam ediyor. Üretimlerine fabrikaların şu an yerleşik olduğu alandan daha büyük bir alana inşa edilecek bir ek binayla devam ettireceklerini belirten Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, “Makine yatırımlarımız bir yandan devam ederken, ağustos ayında yeni fabrika binamızda faaliyet göstermeye başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, bu yıl yüzde 25’lik bir büyüme öngörüyoruz. Müşteri portföyümüzü daha da genişletmek adına pazar araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni hedef pazarlardaki fuarlara katılmak için gerekli başvurularımızı tamamladık” dedi.

17 bin metrekare alanda üretim yapıyor

Global pazarda bu sektörde geniş ürün gamına sahip üreticilerden biri olduklarını bildiren Naci Tanık, 17 bin metrekare kapalı alanda, 450 çalışana ve yıllık 60 bin yivsiz av tüfeği üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizdi.

Bunun yanında yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Tanık, “Birlik ve beraberlik duygusuyla bin 400 rakımlık ve 3 bin nüfusluk küçük bir Anadolu kasabasından dünyaya açılmak, istediğinde Anadolu halkının neleri başarabileceğinin en somut örneklerindedir. Yivsiz av tüfeği haricinde, 20 yıl önce bazı askeri silahların parçaları üretilmiş ve savunma sanayi alanında ilk faaliyetimiz bu sayede başladı” diye konuştu.

Başta ABD olmak üzere, Fransa, İtalya, İngiltere, Norveç gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Afrika ülkeleri, Rusya, Brezilya, Arjantin ve Lübnan’a ihracat yaptıklarının bilgisini verdi.